„Je to velké riziko“: koníček této modelky by mohl ohrozit její kariéru

Kitty Wan je jednou z mála modelek, které se živí svýma rukama. Doslova. Tato Američanka se specializuje na modelování rukou a dokáže si vydělat až 2 000 dolarů denně tím, že své ruce poskytuje reklamám, kosmetickým kampaním a focení pro šperky a produkty péče o pleť. Ačkoli její profese vyžaduje neustálou bdělost – bezchybnou pleť, bezchybné nehty a neustálou hydrataci – Kitty Wan přiznává, že se nevzdala koníčku, který v jejím každodenním životě vyniká: volejbalu. Konkrétně plážového volejbalu.
Sport, který by mohl ohrozit všechno
„Všichni mi říkají, že jsem trochu blázen, když pořád hraji,“ svěřila se časopisu People . Kitty Wan však vytrvává, protože v posledních třech letech její vášeň převažovala nad strachem. A i když jsou rizika reálná – zkroucené prsty, škrábance, výrony, modřiny – zatím nikdy neutrpěla vážnější zranění. Je to štěstí, ale také otázka pečlivého zvládání: „Raději o tom moc nepřemýšlím, jinak bych si nakonec ublížila,“ řekla.
Disciplína, která vyžaduje neustálou pozornost.
Aby minimalizovala rizika, Kitty Wan vysvětluje, že dodržuje přísné rituály: žádné kontaktní sporty, žádné vaření s ostrými předměty, žádné barevné laky na nehty. Gely jsou zakázány a manikúra je vždy nahá. V autě a v každé místnosti svého domu má vždy hydratační krém, každý večer používá olej na nehtovou kůžičku a před každým focením si nanáší masku na ruce. „Focení je tak zblízka, že je vidět každý detail nehtové struktury,“ vysvětluje.
Mezi lukrativním povoláním a osobním potěšením
Kitty Wan fascinuje uživatele internetu svým paradoxem: jak skloubit „ultra delikátní“ kariéru s tak „riskantním“ sportem? Ve virálním videu na TikToku sdílí seznam aktivit zakázaných pro modelku na ruce… a zároveň přiznává, že je poruší, jakmile se vrátí na písek volejbalového hřiště. „Je to protichůdné, ale to je to, co miluji,“ uznává.
I když je opatrnost nezbytná, Kitty Wan je také důkazem toho, že vášeň si najde své místo i v těch nejpřísnějších prostředích. Její poselství? Disciplína ano, ale nikdy ne na úkor potěšení.