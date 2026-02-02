Search here...

„Je to velké riziko“: koníček této modelky by mohl ohrozit její kariéru

Modely
Léa Michel
@kittywan/Instagram

Kitty Wan je jednou z mála modelek, které se živí svýma rukama. Doslova. Tato Američanka se specializuje na modelování rukou a dokáže si vydělat až 2 000 dolarů denně tím, že své ruce poskytuje reklamám, kosmetickým kampaním a focení pro šperky a produkty péče o pleť. Ačkoli její profese vyžaduje neustálou bdělost – bezchybnou pleť, bezchybné nehty a neustálou hydrataci – Kitty Wan přiznává, že se nevzdala koníčku, který v jejím každodenním životě vyniká: volejbalu. Konkrétně plážového volejbalu.

Sport, který by mohl ohrozit všechno

„Všichni mi říkají, že jsem trochu blázen, když pořád hraji,“ svěřila se časopisu People . Kitty Wan však vytrvává, protože v posledních třech letech její vášeň převažovala nad strachem. A i když jsou rizika reálná – zkroucené prsty, škrábance, výrony, modřiny – zatím nikdy neutrpěla vážnější zranění. Je to štěstí, ale také otázka pečlivého zvládání: „Raději o tom moc nepřemýšlím, jinak bych si nakonec ublížila,“ řekla.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Kitty Wan (@kittywan)

Disciplína, která vyžaduje neustálou pozornost.

Aby minimalizovala rizika, Kitty Wan vysvětluje, že dodržuje přísné rituály: žádné kontaktní sporty, žádné vaření s ostrými předměty, žádné barevné laky na nehty. Gely jsou zakázány a manikúra je vždy nahá. V autě a v každé místnosti svého domu má vždy hydratační krém, každý večer používá olej na nehtovou kůžičku a před každým focením si nanáší masku na ruce. „Focení je tak zblízka, že je vidět každý detail nehtové struktury,“ vysvětluje.

Mezi lukrativním povoláním a osobním potěšením

Kitty Wan fascinuje uživatele internetu svým paradoxem: jak skloubit „ultra delikátní“ kariéru s tak „riskantním“ sportem? Ve virálním videu na TikToku sdílí seznam aktivit zakázaných pro modelku na ruce… a zároveň přiznává, že je poruší, jakmile se vrátí na písek volejbalového hřiště. „Je to protichůdné, ale to je to, co miluji,“ uznává.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Kitty Wan (@kittywan)

I když je opatrnost nezbytná, Kitty Wan je také důkazem toho, že vášeň si najde své místo i v těch nejpřísnějších prostředích. Její poselství? Disciplína ano, ale nikdy ne na úkor potěšení.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tato modelka s křivkami porušuje pravidla plážovým outfitem v nečekané barvě

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato modelka s křivkami porušuje pravidla plážovým outfitem v nečekané barvě

Denise Bidot na Instagramu zaujala během relaxační chvíle u vody zářivě oranžovým outfitem. Výrazná barva, sebevědomý styl a...

Na pláži překvapuje plus-size modelka Paloma Elsesser trendy módním detailem.

Paloma Elsesser, přední osobnost v oblasti inkluzivního modelingu, nadále přehodnocuje pravidla. Nedávno zaujala svým výrazným vzhledem v černých...

„Stále nádherná“: Návštěva této americké modelky v Jižní Africe vyvolala reakce

Americká herečka a modelka Taylor Hill i nadále okouzluje svým zářivým charismatem. Během dovolené v Kapském Městě v...

Tato modelka s křivkami způsobila senzaci šaty s nečekaným detailem.

Britská modelka Alva Claire, proslulá svým závazkem k rozmanitosti postav v módě, se tento týden dostala na titulní...

„Vypadá jako laň“: pohled této španělské modelky fascinuje uživatele internetu

Cindy Kimberly, španělská modelka nizozemského původu, nedávno na Instagramu sdílela selfie, na kterém předvedla velmi výrazný vzhled, umocněný...

„Je neuvěřitelná“: tato modelka sebevědomě ukazuje své křivky

Možná jste ji už viděli na svém Instagramu: zářivý úsměv a nepopiratelné sebevědomí. Modelka La'Tecia Thomas se nesnaží...

© 2025 The Body Optimist