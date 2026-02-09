Tato padesátiletá šedovlasá modelka, považovaná za „příliš starou“, prochází po molu pro luxusní značku.

Stephanie Cavalli, padesátiletá modelka italského a guadeloupského původu, která byla „kvůli svému věku“ dlouho vyřazena z přehlídkových mol, se právě pozoruhodně vrátila, když zahájila přehlídku Chanel Haute Couture jaro-léto 2026. S šedivými vlasy, asertivním vzhledem a inspirativním projevem ztělesňuje závan čerstvého vzduchu v někdy úzkém světě módy.
Slibný začátek zkracoval věk
Stephanie Cavalli se narodila v Ostii nedaleko Říma italskému otci a matce z Guadeloupe. Ve 26 letech se přestěhovala do Spojených států, aby se věnovala modelingové kariéře. Více než 10 let chodila po mole a pózovala pro velké značky, dokud ji nemilosrdný filmový průmysl ve 38 letech neshledal „příliš starou“.
V té době ještě nebylo pro modelky v jejím věku místo: „příliš mladé“ pro „seniorské“ kampaně, „příliš staré“ pro tradiční přehlídková mola. Stephanie Cavalli se tehdy rozhodla všechno zanechat, znovu se zaměřit na sebe a věnovat se své vášni pro vintage a starožitnosti prostřednictvím svého butiku „La Garçonne“ v severní části státu New York.
Znovuzrození vedené sebepřijetím
Tato pauza od reflektorů se proměnila ve skutečné hledání identity. Bývalá modelka se postupně osvobodila od estetických omezení, která ji dlouho formovala, a dokonce se rozhodla oholit si hlavu, aby potvrdila svou svobodu. V roce 2020 jí kamarád fotograf navrhl, aby se připojila k Iconic Focus, agentuře specializující se na modelky nad 40 let. O několik měsíců později se Stephanie Cavalli vrátila k pózování – tentokrát s plným přijetím svého pravého já.
Svěřuje se: „V padesáti už nemusím hrát žádnou roli. Po mole chodím se svým věkem, svým příběhem a šedivými vlasy,“ uvádí Vogue . Tento asertivní postoj si okamžitě získal Matthieua Blazyho, uměleckého ředitele Chanel, který jí svěřil zahájení jeho přehlídky haute couture v roce 2026.
Chanel, symbol měnící se éry
Když jí Matthieu Blazy řekl, že bude zahajovat přehlídku, Stephanie Cavalli pochopila význam okamžiku. Tato volba ztělesňovala hmatatelný vývoj módního pohledu na věkovou rozmanitost. Na mole její zářivě šedivé vlasy a přirozená elegance zanechaly trvalý dojem. Svěřila se, že si je během pandemie přestala barvit, poháněna touhou po autenticitě: „Moje vlasy znovu získaly zdraví a lesk. Nyní nacházím krásu v jednoduchosti.“ Pro ni tato příležitost symbolizovala nejen osobní triumf, ale také silné poselství ženám: přijmout svůj věk, aniž by ho skrývaly.
Nová vize krásy
Stephanie Cavalli, inspirovaná knihou „Umění radosti“ od Goliardy Sapienzy, zaujímá introspektivní přístup ke kráse a stárnutí. Tento věk vnímá jako dobu rozkvětu a odhalení: „Je mi 50 a právě teď objevuji vše, co stále mohu nabídnout,“ říká nadšeně. Uznává, že věková rozmanitost v módě je i nadále předmětem trendů, ale chce věřit v trvalou změnu: „Mentalita se mění. Pomalu, ale jistě.“
Stručně řečeno, cesta Stephanie Cavalli ztělesňuje mnohem víc než jen pouhý návrat na přehlídkové molo: je to redefinice krásy a ženského úspěchu. Tím, že hrdě ukazuje své šedivé vlasy a svůj věk, boří stereotypy a inspiruje celou generaci, aby se již nepodřizovala společenským normám. Chanel svým příběhem nejen zachycuje okamžik elegance, ale také představuje symbolické vítězství pro všechny ženy, které stárnou... se svobodou.