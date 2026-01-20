Search here...

Tato modelka s křivkami způsobila senzaci šaty s nečekaným detailem.

Fabienne Ba.
Britská modelka Alva Claire, proslulá svým závazkem k rozmanitosti postav v módě, se tento týden dostala na titulní stránky novin. Na akci v Londýně byla spatřena v černých šatech, jejichž klíčový detail – integrovaná kapuce – zaujal zejména uživatele internetu. Minimalistická, ale nečekaná silueta, která nově definuje tradiční kodexy elegance.

Černé šaty… s kapucí

Šaty, o kterých je řeč, jsou krátké a strukturované, hrají na čisté linie a přiléhavý střih. Černá saténová látka obepíná postavu, ale pozornost všech upoutala kapuce, která jemně splývá přes ramena Alvy Claire. Tento detail, častěji spojovaný s streetwearem nebo utilitárními kousky, vnáší do jinak klasického oděvu dávku modernity. V kombinaci s černými lodičkami a decentním líčením outfit zdůrazňuje sebevědomý přístup modelky Alvy Claire, která bez námahy vyzařuje elegantní i asertivní styl.

Silueta, která zpochybňuje status quo

Alva Claire se proslavila v roce 2020 poté, co se prošla pro luxusní značku Versace a stala se jednou z prvních plus-size modelek, které zdobily ikonické molo. Od té doby ztělesňuje novou generaci modelek, které nově definují standardy krásy v módním průmyslu. Původně z Londýna často prohlašuje, že touží reprezentovat „to, co v mladším věku v časopisech nikdy neviděla“.

Tímto vystoupením v šatech s kapucí nadále stírá hranice mezi styly – mísí klasickou eleganci malých černých šatů s městštějším doplňkem. Je to způsob, jak nám připomenout, že móda se neomezuje na jednu siluetu ani striktní dress code.

Velmi pozoruhodné přijetí

Na sociálních sítích se objevily četné reakce. Někteří uživatelé internetu chválili outfit jako „odvážný a elegantní“, zatímco jiní zdůrazňovali „vizuální pohodlí a symbolickou sílu kapuce“: způsob, jak si někteří „znovu získat svá těla a svůj prostor“.

Stylisté se k vzhledu vyjádřili také slovy: „Detail kapuce boří klasický obraz malých černých šatů a dodává jim téměř filmový rozměr,“ poznamenal přispěvatel britského časopisu Grazia. Volba splývavého střihu a atypického detailu odráží trend, který je vidět na několika molech: trend nenuceně elegantního stylu, který dokáže začlenit prvky streetwearu a zároveň zůstat sofistikovaný.

Přítomnost v souladu se svými závazky

Ačkoli tento outfit způsobil senzaci, v konečném důsledku zapadá do stylistického přístupu Alvy Claire, známé pro své odvážné a inkluzivní módní volby. Ať už na červeném koberci nebo na venkově, modelka si často vybírá kousky, které oslavují tvar její postavy, aniž by ji kdy skrývala.

Stručně řečeno, Alva Claire se pravidelně účastní diskusí o místě marginalizovaných těl v módním průmyslu a vyjadřuje se k zastoupení černošek, tlustých a queer žen. Její způsob oblékání, zdaleka neutrální, se tak stává nástrojem osobního a politického vyjádření.

