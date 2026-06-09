Rekonstrukce šatů slavné zpěvačky: výzva, které se chopil uživatel internetu

Co kdyby se láska zpěváka mohla proměnit v celý měsíc strávený šitím pírka za pírkem? To je výzva, kterou přijala Nadianna Senki (@nadiannasenki), mladá venezuelská stylistka žijící v Lille, aby se zúčastnila koncertu Ayi Nakamury na Stade de France. Výsledek, sdílený na sociálních sítích, se okamžitě stal virálním.
Historické šaty reprodukované s vášní
Abychom pochopili rozsah projektu, musíme se vrátit do 26. července 2024. Toho dne, během zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Paříži, francouzsko-malijská zpěvačka a skladatelka Aya Nakamura elektrizovala Pont des Arts provedením tří písní za doprovodu Republikánské gardy.
Poté si oblékla zlatý gladiátorský kostým od Diora, inspirovaný siluetou z přehlídky haute couture podzim/zima 2024-2025, kterou navrhla Maria Grazia Chiuri. Šaty vyšívané jemným zlatým peřím, které jeden po druhém vyráběli řemeslníci módního domu Lemarié, který Diora zásobuje po celá desetiletí.
Téměř o dva roky později tento ikonický okamžik inspiroval Nadiannu Senki (@nadiannasenki). Místo aby hledala repliku v obchodě, rozhodla se mladá žena vyrobit si dílo sama, kompletně ručně. Tento přístup se rychle proměnil v kreativní dobrodružství, které dokumentovala na svých sociálních sítích – zejména na Instagramu, kde její video během několika hodin překročilo milion zhlédnutí.
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Téměř 3 000 peří a hodiny trpělivosti
Číslo je ohromující: Nadianna Senki (@nadiannasenki) potřebovala téměř 3 000 peří, aby znovu vytvořila péřový efekt původních šatů. Každé z nich bylo ručně umístěno, upraveno a ušito s využitím upcyklačního přístupu – Nadianna se specializuje na přetváření kousků nalezených na bleších trzích, výprodejích použitého oblečení nebo na Vinted.
Finální vzhled, který předvedla na koncertě na Stade de France, si rychle vysloužil uznání ostatních přítomných fanoušků. „Nejlépe oblečená na koncertě“, „Ohromující, respekt“ : komentáře se hrnuly pod vlog, který zveřejnila po svém návratu – a instagramová komunita, která její projekt sledovala několik týdnů, oslavila vyvrcholení.
Pravidelný příjemce stylistických poct
Nadianna Senki (@nadiannasenki) si již udělala jméno tím, že pro koncerty vytvořila další ikonické outfity. Zejména napodobila jeden z outfitů britské popové hvězdy Dua Lipy – krátké kožené šaty, které nosila na pódiu – a také černobílý outfit s peřím inspirovaný kreací Chanel, kterou měla na sobě Rosalía během svého turné „Lux Tour“.
V každém případě zůstává její charakteristický styl stejný: suroviny získané z původních surovin, recyklované vintage kousky a ručně vyráběná práce, která si cení jak samotného procesu, tak i hotového produktu. Tento přístup rezonuje s mladšími generacemi, které si módu s vášní užívají, ale stále více si uvědomují její dopad na životní prostředí.
Když se „method dressing“ dostane na koncerty
Kromě technického výkonu ilustruje příběh Nadianny Senki širší fenomén. Ve Spojených státech stejně jako v Evropě se koncerty staly skutečnými módními přehlídkami, kde se fanoušci oblékají na počest svých idolů. Od turné Taylor Swift po turné Zary Larsson, Theodory a brzy i netrpělivě očekávané turné Céline Dion, fanoušci soutěží v tom, kdo se navzájem předčí ve vynalézavosti a vzdá hold umělcovu stylu.
Tomuto móda říká „method dressing“: oblékání způsobem, který odpovídá atmosféře, kterou se chystáte zažít. Praxe, která se poprvé objevila na červeném koberci, se nyní dostává i do koncertních sálů. A v případě Nadianny Senki představuje úroveň závazku, která jde daleko za hranice pouhého oblékání.
Svými zlatými šaty pokrytými peřím Nadianna Senki (@nadiannasenki) nejen vzdala hold Aye Nakamurové: ukázala, že i v době průmyslových reprodukcí a rychlé módy může ruční práce stále zapůsobit.