Etiopský tvůrce módního obsahu Kalu Putic uchvacuje uživatele internetu svým jedinečným stylem.

Etiopský teenager se v současnosti stává středem pozornosti po celém světě. Pouhých patnáct let starý Kalu Putic proměňuje odpad v haute couture kousky ve virálních videích, která uchvátila miliony uživatelů internetu.
Fenomén pocházející z Etiopie
Jméno Kalu Putic, někdy psané Kalu Putik, se v posledních měsících rozšířilo na sociální média. Tento návrhář, původem z města Mekelle v regionu Tigray v Etiopii, nyní přitahuje pozornost významných mezinárodních módních médií. Tento módní nadšenec, známý pod přezdívkou @kaluputics, proměnil platformy jako Instagram a TikTok ve svá osobní přehlídková mola. Jeho skutečné jméno je Kaleb, někdy psané Kaleab, a je mu teprve 15 let. Jeho mládí nijak nesnižuje vyspělost jeho vizuálního stylu, který již byl srovnáván se stylem největších jmen módních editoriálů.
@kalu.putic ♬ původní zvuk - @"kalu.putic
Proměna odpadu ve haute couture
Kalu Puticův charakteristický styl je založen na jednoduché myšlence: proměnit materiály určené do koše v kousky hodné přehlídkového molu. Používá zbytky gumy, starých textilií, kartonu a plastových fólií k vytváření výrazných módních kousků, které se vzpírají tradičním designovým normám. Staré boty, kovový šrot, hliníková fólie, drát nebo zbytky látek: vše se stává surovinou pro tvorbu. Tento přístup upcyklace zpochybňuje náš vztah ke spotřebě, odpadu a rychlé módě.
Samouk návrhář bez ateliéru nebo módní školy
Na Kalu Puticovi je obzvláště pozoruhodné, že je zcela samouk. Mladý návrhář pracuje bez drahých látek, moderního šicího vybavení nebo formálního vzdělání. Žádné studio, žádný stylistický tým, žádná profesionální produkce: svá videa natáčí před jednoduchou zdí ve městě Mekelle, kde visí staré boty, roztrhané látky a zaprášené tašky. Tato jednoduchost, která zdaleka neubírá na jeho práci, je ve skutečnosti její silnou stránkou, je světem vzdáleným ultra-vybroušenému obsahu, na který jsme zvyklí online.
Virální videa s miliony zhlédnutí
Rozsah tohoto fenoménu je ohromující. Podle mezinárodních médií mladý Etiopan zveřejnil své první video 29. března a počet jeho sledujících na Instagramu se údajně za jediný den zvýšil o dva miliony a za dva měsíce překročil šest milionů. Jeho první příspěvek již dosáhl více než 84 milionů zhlédnutí a 5,4 milionu lajků, zatímco většina jeho následného obsahu si také získala desítky milionů zhlédnutí. Meteorický vzestup k virality.
@kalu.putic ♬ původní zvuk - @"kalu.putic
Inscenace, která se stala jeho poznávacím znamením
Kromě použitých materiálů je to estetika jeho videí, která vytváří závislost. Jeho sekvence obvykle začínají něčím, co vypadá jako hromada náhodných materiálů a teenager balancující na dřevěném prkně. Pak, téměř náhle, dochází k proměně. Během několika sekund se zdánlivý chaos promění v architektonický vzhled, takzvanou „dramatickou“ siluetu, improvizovanou mini módní přehlídku na ulici. Tento prvek překvapení, spojený se sebevědomím, které vyzařuje před kamerou, transformuje každé video v mini-akci. Je to vzorec, který funguje o to lépe, že boří obvyklé konvence módního obsahu.
Celebrity okouzleny jeho prací
Kalu Puticova tvorba nyní sahá daleko za hranice jeho bezprostředních sledujících. Několik celebrit, včetně zpěváka SZA, veřejně chválilo jeho výtvory z recyklovaných látek a běžných materiálů. Jeho talent si začínají všímat i mezinárodní módní značky, a to v odvětví, které stále více věnuje pozornost tvůrcům vycházejícím ze sociálních médií. Toto uznání by mu nakonec mohlo otevřít dveře k mezinárodní kariéře.
Symbol etiopské kreativity
Kromě individuálního fenoménu má vzestup Kalu Putice širší rozměr. Pro pozorovatele jeho úspěch jde daleko za hranice pouhé internetové celebrity: pevně pozici Etiopie jako ohniska surového talentu, odolnosti a moderních inovací. V době, kdy se globální móda snaží znovuobjevit a začlenit více hlasů z globálního Jihu, se jeho příchod jeví jako silný signál. Africká mládež, vybavená pouhým chytrým telefonem, dokazuje, že si dokáže vnutit vlastní estetické kódy, aniž by musela procházet tradičními kanály tohoto odvětví.
Vysoce udržitelný přístup
A konečně, dílo Kalu Putiče obzvláště silně rezonuje se současnými problémy. V módním průmyslu, který je pravidelně kritizován za svůj dopad na životní prostředí, dílo tohoto mladého návrháře ukazuje, že je možná i jiná cesta. Tím, že znovu využívá to, co by jinak skončilo na skládce, nám připomíná, že kreativita může být zakořeněna v logice jednoduchosti a opětovného použití.
Svými velkolepými výtvory z odpadních materiálů ztělesňuje Kalu Putic novou generaci návrhářů, schopných otřást zavedenými normami z chodníku v Mekelle. Pouhých patnáct let nám tento Etiopan připomíná, že móda není vždy o zdrojích, ale o fantazii – a že ty nejvýraznější přehlídkové mola se někdy nekonají ani v Paříži, ani v Miláně, ale na jednoduchém dřevěném prkně, před telefonem a miliony očí.