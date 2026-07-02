„Přestaňte nosit ponožky s urážkami“: tyto ženy bijí na poplach

Oblečení se slogany se bez problémů začlení do každodenních outfitů. Tyto ponožky však neobsahují feministická hesla ani pozitivní afirmace, ale spíše urážky maskované jako ženské výrazy, zjemněné třpytkami a pastelovými barvami. Tyto urážky, prezentované jako stylové prohlášení, šíří sexismus i v oblasti módy. Tvůrce obsahu označil tuto volbu designu za misogynní a vyzývá k bojkotu těchto nelichotivých látek.
Kontroverzní antifeministické ponožky
V obchodech se módní kousky stávají epitafy, ba dokonce i billboardy samy o sobě. Trička mají podobu načmáraných prázdných listů papíru, zatímco doplňky zobrazují chytlavé fráze nebo klíčová slova, která okamžitě pozvednou náladu. Toto oblečení je obzvláště výmluvné. Pozitivní maxima jsou napsána velkými písmeny na hrudi. Aktivistická hesla vyšitá na halenkách proměňují tělo v živoucí transparent.
Tyto módní kousky, připomínající plakáty, jsou obecně docela lichotivé. Je pravda, že citáty nalepené uprostřed oděvu jsou někdy kýčovité nebo jako by byly zachráněny ze staré stránky Skyblogu, ale zůstávají neškodné. Nicméně, pár ponožek, náhodně spatřených na poličce mezi náhrdelníky s cukrovinkami a narozeninovými sklenicemi ozdobenými symboly dolaru, narušuje tuto posvátnou benevolenci.
Místo toho, aby pod džínami propagovali sebelásku a sebeúctu, bezdůvodně útočí na ženy. Tyto ponožky zdobí výrazy jako „děvka“, „blázen“, „dráždit“ a další líbivé jazykové urážky, které zjevně nejsou určeny k nápravě našeho sebevědomí. Prezentovány jako humorný dárek nebo vtip, jsou ve skutečnosti čistým produktem sexismu. Daleko od toho, aby podporovaly sebevědomí, ho spíše poškozují a odrážejí smýšlení, které je opakem pozitivity. „Když je nosíme, musíme bezpodmínečně zvážit energetický dopad těchto slov,“ prohlašuje @ jade.fitoussi, tvůrkyně obsahu, která praktikuje introspekci a také vede duchovní pobyty.
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Problém: neexistuje žádný mužský ekvivalent, nebo jich je jen velmi málo.
Tyto ponožky, posypané třpytkami a dostupné ve veselých barvách, které ostře kontrastují s hrubými vzkazy vyšitými na nich, pravděpodobně nezpůsobí otékání kotníků jejich příjemcům. Daleko od roztomilých prohlášení předepsaných v příručkách pro svépomoc jsou téměř vždy adresovány ženám.
Muži mají naopak nárok na mírnější varianty, jako například „okouzlující“, „šampion“, „ideální zeť“ nebo dokonce „malý kluk“. Na webových stránkách dodavatelů se však nacházejí drsnější sdělení, která jsou pravým opakem komplimentů, jako například „hráč“, „poražený“ a „lakomý“. Prodejci je však do svého sortimentu zařazují jen zřídka. A zdaleka nejde o náhodu ani jen o otázku vkusu. Tento rozdíl v zacházení s muži a ženami je opakující se problém.
Ve společnosti, která chválí ambiciózní muže, ale jejich ženské protějšky označuje za žoldnéřské kariéristky, a která na muže chrlí superlativy, zatímco na ženy vrhá kritiku, není překvapením, že se objevují ponožky, které jsou pro ženy ponižující a pro muže posilující. „Dokud nám tohle přijde vtipné a budeme tento druh řeči tolerovat, bude tu vždycky nerovnost,“ dodává @theafourdrinier, povoláním právnička.
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Použitím pozitivních slov, reakce na tento agresivní design
Tyto ponožky, přímo z patriarchální představivosti, mohou ovlivnit naše sebevědomí a způsob myšlení. Mají stejný účinek jako ty zlé přezdívky, které slýcháme na hřišti. Patří spíše do startovní smečky hejtrů nebo maskulinistů než na nohy žen, které si zaslouží něco lepšího než tento výbuch verbálního násilí. „Každé slovo má vibraci, dopad na naši náladu, hladinu kortizolu, svalové napětí,“ připomíná @jade.fitoussi, která se zasazuje o výběr zdvořilejších a méně ponižujících látek.
A ne oblečení s nápisem „Krásná dáma“, které opět redukuje ženy na jejich vzhled, ani trička s nápisem „Slečna Dokonalost“, která odkazují na nedosažitelný ideál. Ne, kousky se slovem „Láska“ jako hlavním motivem nebo chválou napsanou v první osobě na přední straně trička. Protože květiny mají větší cenu než klasy.
Tyto ponožky, pokryté urážkami, tvrdě dopadají na zem. I když urážky mohou být mezi přítelkyněmi kódovým slovem, v nákupní uličce působí jako cílený útok, skrytá nenávist nebo dokonce pokus někoho ponížit. Místo toho volíme modely, které nám sluší, ozdobené „drsňáctvím“ nebo „dívčí silou“.