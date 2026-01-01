Search here...

Promění dětskou hru v šaty haute couture a je to úžasné.

Dámská móda
Émilie Laurent
mode système D jeu enfant
@angelicahicks/Instagram

Je to hra, která kraluje trávníku na dětských narozeninových oslavách a odehrává se při každém odpoledním čaji na zahradě. Tento vícebarevný tunel, ve kterém jsme se všichni plazili a lapali po dechu, opustil pískoviště, aby zdobil siluetu módní ikony překypující fantazií. Proměnila ho v šaty na míru a navzdory všemu její výtvor dokonale vystihuje ducha Týdne módy: je osobitý, elegantní a rozmarný.

Když se z jednoduché dětské hry stane okouzlující oděv

Angelica Hicks ví o módě „udělej si sám“. Tato tvůrkyně obsahu, která ráda vytváří luxusní outfity celebrit téměř z ničeho, čerpá inspiraci z běžných předmětů, z nichž si vytváří své outfity. Tuto módní disciplínu bere s lehkostí a vlastním jedinečným humorem. Jemně si dělá legraci z přísných kodexů módního světa a z něčeho levného dělá něco šik . Stříbrná girlanda, která se nachází ve vánočních krabičkách, balóncích, pytli na odpadky nebo dokonce v papírových formách na dorty – vše kolem ní se stává zdrojem inspirace.

Její nejnovější geniální tah? Proměna ikonické dětské hračky v opulentní, architektonické šaty . Tato hračka inspirovala nespočet dětských příběhů, někdy v podobě magické chodby, jindy dráhy agility. Je to vícebarevný plátěný tunel: ten skládací, tvárný doplněk, ve kterém děti dříve lezly. Pro některé zdroj úzkosti, pro jiné příjemný obraz, pro Angelicu je to především ústřední bod estetického výtvoru, tlukoucí srdce outfitu, který je stejně lunární jako oslnivý.

Od krabice s hračkami do šatny je to jen krátký krok. Tato tvůrkyně obsahu a improvizovaná návrhářka, která si dělá legraci z módy a krásně karikaturuje scény z přehlídkových mol, se plně vyznává v absurdní věci. S touto hrou s obručí se jí podařilo vytvořit šaty hodné přehlídkového mola: sošné, decentní a jedinečné. A dokázala to s naprostým minimem: pár kousků černé látky, střih nůžek a její nápad ožil.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Angelica Hicks (@angelicahicks)

Umění vidět módní potenciál v každém předmětu

Angelica, jejímž hlavním mottem je ironie, nashromáždila na Instagramu přes 923 000 sledujících. Zatímco velké módní domy halí své modelky do vzácných textilií, tato inovativní tvůrkyně obsahu používá méně konvenční a bizarnější základní ingredience. Tento tunel proměněný v pětihvězdičkové šaty je jen letmým výtvorem její kreativity. Od toaletního papíru, který napodobuje splývavou látku šatů Jennifer Lawrence v antickém stylu, až po roletu, která replikuje tylový efekt z kousku Balenciaga od Carey Mulligan, tato mladá žena má talent na kreativní řešení.

Stromová kůra jako korzet, čokoládový obal použitý jako náhrdelník, splývavá moskytiéra proměněná v celotělový outfit. Angelica je samotným ztělesněním slova „originalita“. Je jeho nejlepší ambasadorkou. Tento stylový pan Bean pod svým hravým vystupováním skrývá skutečný talent. Někteří dokonce komentují její vzhled z recyklovaných materiálů: „Jsou lepší než originály.“

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Angelica Hicks (@angelicahicks)

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Angelica Hicks (@angelicahicks)

Tvůrkyně obsahu známá svou vynalézavostí

Zatímco móda se často bere vážně, a to i ve své nejzjevnější absurditě, a projevuje kontrolovanou svobodu, tato tvůrkyně obsahu prosazuje naprostou bezstarostnost a estetickou bricolage. Satirizuje kousky haute couture a svým chytrým okem reinterpretuje módní trendy. Dokazuje, že s obaly od Ferrero Rocher, babiččinými ubrousky, povlaky na peřiny a útržky zboží Babibel lze vytvořit vzhled pro čtyřciferný počet lidí.

I když jsou outfity, které paroduje, poněkud nepraktické, nejdůležitější je základní poselství. Styl se neměří finanční hodnotou outfitu, ale výzkumem a úsilím, které za ním stojí. A Angelica nabízí svou vlastní interpretaci módy: zábavnou, nespoutanou, elementární a zábavnou.

Ponaučení, které si z toho máme vzít? Pokud nemáte rozpočet na nákup luxusních věcí, buďte vynalézaví. Inspiraci nehledejte v módních časopisech, ale v pokoji svého pětiletého synovce.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Tyto malé triky, které vytvoří iluzi luxusního vzhledu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tyto malé triky, které vytvoří iluzi luxusního vzhledu

Abyste vytvořili iluzi drahého a moderního vzhledu, nemusíte nosit značkové kousky ani luxusní látky. Někdy stačí přidat pár...

Pokud nenosíte žádné šperky, můžete být jedním z nich.

Existují lidé, kteří bez svého oblíbeného šperku nemohou vyjít z domu, a jiní raději dělají, že se bez...

Nošení UGG v zimě: něco, co vám ještě nikdo neřekl

Zatímco online módní nadšenci se procházejí sněhem ve svých UGG botách, je nejlepší se tomuto vzhledu vyhnout. Tyto...

Millie Bobby Brown si vytvořila vlastní značku oblečení a dobrou zprávou je, že je inkluzivní.

Proslavila se rolí Eleven v ikonickém seriálu Stranger Things. Diváci ji poprvé viděli v lékařském županu, s oholenou...

© 2025 The Body Optimist