Nošení elegantního oblečení doma už není vyhrazeno jen pro módní časopisy nebo televizní seriály. Elegantní dámské domácí oblečení se etablovalo jako samostatná módní kategorie, která kombinuje absolutní pohodlí s decentní eleganci.
Všichni jsme zažili ten okamžik, kdy si po práci oblékneme starou, děravou teplákovou soupravu. Co kdybychom tento zvyk vyměnili za něco mnohem příjemnějšího?
Být dobře oblečený doma zásadně mění náš vztah k našemu životnímu prostoru. Každodenní elegance začíná tím, co si ráno oblečeme jako první věc, i když zrovna nejdeme ven.
Tato volba ovlivňuje naši náladu, naši produktivitu a celkovou pohodu. Nejde o to, abychom se cítili stísněni v nemožném outfitu, ale spíše o nalezení správné rovnováhy mezi stylem a volností pohybu .
Společně najdeme ty nejkrásnější outfity, abyste se doma cítili šik, a to s ohledem na všechny typy postav a styly. Každá žena si zaslouží cítit se doma krásně, bez ohledu na svou postavu.
Proč si denně osvojovat elegantní styl domácího oblečení?
Podle studie publikované v roce 2012 vědci z Northwestern University ve Spojených státech má oblečení, které nosíme, přímý vliv na náš duševní stav a kognitivní výkon .
Tento jev, nazývaný „zahalené poznávání“, ukazuje, že pečlivé oblékání, a to i doma, zlepšuje naši koncentraci a sebevědomí.
Není to tedy pomíjivý módní trend. Výběr krásného oblečení na lenošení doma je konkrétním aktem pohody. Nemluvíme o vnucování dress code, ale o proměně obyčejného okamžiku v příjemný rituál.
Přechod od beztvarého oděvu k plynulému a harmonickému outfitu je jednoduché gesto s trvalými účinky.
Tento trend se od roku 2020 zrychlil. Rozšířené přijetí práce na dálku přimělo miliony žen přehodnotit své domácí oblečení.
Prodej luxusního domácího oblečení ve Francii mezi lety 2020 a 2022 vzrostl o 30 % , jak ukazují údaje Francouzské módní federace. Tento jev definitivně potvrdil myšlenku, že elegantní žena doma není oxymóron.
Pro nás, kteří podporujeme ženy všech velikostí v jejich výběru oblečení, je tento vývoj obzvláště vítaný.
Otevírá prostor pro svobodnou kreativitu, kde se každý může vyjádřit stylem, který skutečně odráží jeho osobnost. Pohodlí nevylučuje eleganci a elegance neklade omezení.
Materiály, které dělají ten největší rozdíl v elegantním domácím outfitu
Prvním pravidlem rafinovaného domácího oblečení je kvalita látek. Dokonalý střih na nekvalitním materiálu je zklamáním. Naopak i jednoduchý design získává na eleganci s pečlivě zvolenou látkou.
Doporučujeme se nejdříve podívat na štítek, než se rozhodnete pro barvu nebo střih.
Manšestr je bezpochyby vlajkovou lodí látky pro elegantní domácí oblečení.
Kombinuje teplo, měkkost a vizuálně bohatou texturu. Manšestrové kalhoty s odpovídajícím topem okamžitě promění obyčejný domácí outfit v sofistikovaný outfit.
Vypadá stejně dobře s podšitými pantoflemi jako s pantoflemi na nízkém podpatku.
Hedvábí a jeho vysoce kvalitní syntetické alternativy zaujímají významné místo.
Hedvábná nebo saténová pyžama okamžitě evokují vintage půvab hollywoodských hereček z 50. let.
Audrey Hepburn a Grace Kelly nikdy nenosily nic, co by připomínalo nedbalé oblečení, a to ani mimo obrazovku. Tato filozofie je dokonale použitelná i dnes.
Prémiový žerzej, lehký mušelín a měkký len jsou vynikající alternativou pro mírnější roční období. Tyto látky krásně padnou na všechny typy postav a vytvářejí onu nenucenou eleganci, která definuje skutečný styl.
Pro ženy s působivými křivkami tyto splývavé látky zdůrazňují křivky, aniž by je stahovaly.
Zvláštní zmínku si zaslouží i kašmír. Kašmírová vesta nošená přes černé kalhoty s širokými nohavicemi promění váš domácí outfit v téměř pařížský styl.
Investice do kašmírového oděvu je z dlouhodobého hlediska plně opodstatněná, protože tato tkanina odolává zkoušce času a zachovává si svůj vzhled.
Sladěné outfity: nejstylovější volba, jak zůstat doma šik
Nic neříká „decentní eleganci“ jako dokonale sladěný dvoudílný outfit . Tento typ outfitu eliminuje jakékoli ranní přemýšlení: horní a spodní díl se shodují ze své podstaty.
Výsledek je okamžitě harmonický, bez jakékoli zjevné námahy.
Kombinace širokých kalhot a oversized topu je pravděpodobně vítězným duem pro elegantní domácí oblečení . Palazzo kalhoty z plynulého materiálu v kombinaci s volným, ale strukturovaným topem vytvářejí siluetu, která je vzdušná a uvolněná zároveň.
Tento typ střihu je obzvláště vhodný pro vysoké ženy, protože zdůrazňuje přirozenou délku nohou.
Souprava kraťasů a sladěné bundy je ideální pro teplejší dny. Myslíme zejména na soupravy z potištěné bavlny nebo měkkého saténu, často dostupné v odstínech béžové, zaprášené růžové nebo slonovinové.
Tyto neutrální odstíny okamžitě dodají interiérovému outfitu sofistikovanost. Celkový vzhled je lehký a umožňuje velkou volnost pohybu.
Dlouhé košilové šaty a k nim odpovídající kimona představují další velmi elegantní variantu.
Tyto modely, inspirované japonskými tradicemi a orientálním domácím oblečením, kombinují obklopující pocit županu s vizuální elegancí elegantních šatů.
Ať už se nosí rozepnuté přes jednoduchý outfit nebo zapnuté páskem, nabízejí několik způsobů, jak je stylizovat.
Pro ženy, které preferují strukturovanější vzhled, může být prémiová fleecová tepláková souprava stejně elegantní jako hedvábné pyžamo. Rozdíl spočívá v detailech: úhledné viditelné švy, diskrétní elastický pas a jednolitá, decentní barva.
Dobře střižená antracitově šedá nebo vínová tepláková souprava je mnohem elegantnější než křiklavý outfit s nadměrným logem.
Jak vybrat správné barvy pro vaše sofistikované domácí oblečení
Barevná paleta hraje zásadní roli v celkovém dojmu z oblečení. Neutrální tóny a tlumené barvy dominují světu elegantního interiérového designu.
Krémová, písková, béžová, perleťově šedá, tmavě vínová, šalvějově zelená nebo půlnoční modrá: tyto odstíny vytvářejí jemnou, téměř obklopující atmosféru.
Doporučujeme vytvořit základ kolem dvou nebo tří neutrálních barev, které máte opravdu rádi. Černá zůstává bezpečnou volbou , ale pro relaxační chvilku může působit příliš formálně.
Smetanově bílá nebo lněná barva nabízí jemné, příjemné světlo, zejména ráno. Světle růžová nebo světle fialová dodá romantický nádech, aniž by to bylo přehnané.
Potisky mají své místo i ve stylovém šatníku s oblečením na doma. Jemné květinové vzory, jemné proužky nebo kostkovaný vzor dodávají outfitu charakter, aniž by ho vizuálně zahlcovaly.
Důležité je nemíchat v jednom outfitu příliš mnoho vzorů. Jeden potisk na kus je více než dostatečný.
Pro ženy s křivkami zůstávají nejvíce lichotivé vertikální potisky a decentní vzory. Pokud jde o styl, neexistují však žádná pevná pravidla: sebevědomí, s nímž oděv nosíte, je vždy hlavním faktorem elegance.
Každou ženu povzbuzujeme, aby experimentovala s barvami, které k ní skutečně promlouvají.
Doplňky a finální úpravy: detaily, které pozvednou domácí outfit
Elegantní domácí outfit se často vyznačuje pečlivě vybranými detaily . Doplňky nejsou jen na vycházení, ale mohou také proměnit domácí outfit ve skutečně stylový outfit. Jde jen o to vybrat ty správné.
Stylové pantofle jsou první investicí, kterou byste měli udělat. Zapomeňte na volné pěnové pantofle. Sametové pantofle, podšité balerínky nebo měkké kožené pantofle dodají každému outfitu sofistikovaný nádech.
Některé značky dokonce nabízejí modely se zlatým páskem nebo decentními střapci, které se dokonale hodí k hedvábnému outfitu.
Tenký kožený nebo látkový pásek dokáže proměnit dlouhý župan v splývavé šaty s designovým vzhledem.
Toto minimalistické gesto přetváří siluetu a vytváří okamžitě viditelný efekt elegantnějšího oblečení.
Obzvláště se nám líbí pletené pásky nebo saténové šňůry pro jejich vizuální lehkost.
Šperky také hrají roli. Nošení vašich oblíbených náušnic nebo jemného náramku s domácím oblečením není bezvýznamné. Toto malé gesto změní to, jak vnímáte sami sebe .
Jemné perly, světle zlaté prsteny nebo náhrdelník stačí k tomu, aby se z jednoduchého outfitu stala sofistikovanější kousek.
A konečně, k této atmosféře diskrétního každodenního luxusu přispívá lehká psaníčková taštička nebo dobře organizovaný toaletní stolek umístěný v obývacím pokoji.
Elegance interiéru se neomezuje pouze na oblečení: zahrnuje určitý způsob života ve vlastním prostoru s péčí a záměrem.
Dámské domácí oblečení pro plnoštíhlé ženy: najděte elegantní outfit, který lichotí všem typům postavy
Najít elegantní domácí oblečení ve velkých velikostech už není tak nemožným úkolem, jakým bývalo dříve. Trh se značně vyvinul a specifické kolekce se v posledních letech množí.
Pravidelně ženy v tomto hledání podporujeme a možnosti, které jsou dnes k dispozici, jsou skutečně vzrušující.
Nejlepší střihy jsou ty, které kombinují objem a strukturu. Široký kalhotový kostým s tunikovým vrchním dílem vytváří elegantní svislou linii a zároveň nabízí maximální pohodlí.
Délka oblečení hraje klíčovou roli: delší topy zakrývající boky nebo středně dlouhé šaty opticky prodlužují siluetu.
Nejlepšími spojenci zůstávají splývavé, splývavé látky . Látka, která kopíruje tvar těla, aniž by ho držely nebo zplošťovaly, vytváří vzdušný efekt, který je velmi příjemný na pohled.
Obzvláště vhodné jsou sety z viskózy, bambusu nebo modalu, které dobře dýchají a jemně zdůrazňují tvary.
Doporučujeme se také podívat na značky specializující se na plus size, které nyní nabízejí velmi stylové „lounge“ kolekce.
Tyto outfity jsou od samého začátku navrženy tak, aby se přizpůsobily různým proporcím těla, a střihy jsou jim přizpůsobeny. Nejsou to jen adaptace standardní kolekce, ale skutečně originální výtvory navržené tak, aby padly každé individuální siluetě.
Tmavé barvy nejsou povinné. Ženy s plnějšími postavami mohou s naprostou elegancí nosit špinavě bílou, pudrově růžovou nebo mořsky zelenou .
Důležitá je kvalita střihu a sebevědomí, s nímž svůj outfit nosíte. Tyto dva prvky vždycky převáží nad jakýmkoli pravidlem barev.
Módní inspirace: ženy, které znovuobjevily elegantní domácí oblečení
V historii módy je několik ikon, které proměnily domácí oblečení ve skutečný stylový prvek.
Marlene Dietrichová už ve 30. letech 20. století nosila volná, strukturovaná hedvábná pyžama, čímž stírala hranice mezi nočním oblečením a každodenním nošením. Ztělesňovala svobodnou ženskost, neomezenou omezujícími pravidly své doby.
Rihanna v poslední době zpopularizovala koncept „domácích vzhledů“, které jsou fotografovány a široce šířeny.
Její způsob, jakým nosila tištěný hedvábný outfit s výraznými šperky, ovlivnil tisíce žen v jejich vztahu ke každodenní estetice.
Ukázala, že elegance interiéru může být stejně výrazná jako večerní vzhled .
Francouzská stylistka Inès de la Fressange, známá pro svůj nenapodobitelný pařížský styl, často hovoří o důležitosti dobrého oblékání doma. Elegance pro ni není jen pro vycházení ven.
Je to každodenní disciplína , způsob, jak ctít vlastní přítomnost ve svém prostoru. Tato vize se dokonale shoduje s tím, za čím si stojíme.
Tyto příklady ukazují, že elegantní domácí oblečení přesahuje desetiletí a kultury. Přizpůsobuje se individuálním osobnostem, typům postav a preferencím.
Neexistuje jediný model, ale množství možných vyjádření stejného záměru: cítit se krásně doma, sama pro sebe.
Vytvořte si elegantní šatník na domácí oblečení, aniž byste museli utratit majlant
Vytvoření stylové vnitřní skříně nemusí být drahé. Pár dobře zvolených klíčových kousků je vše, co potřebujete pro každou příležitost, od pohodových rán až po nečekané večery s blízkými.
Cílem je kvalita nad kvantitou, ne hromadění.
Doporučujeme začít se dvěma základními dvoudílnými sadami : jednou pro chladné období ze sametu nebo úhledného flísu a jednou pro teplé období z lehké látky.
K těmto outfitům přidáme jedny nebo dvoje dlouhé šaty nebo univerzální kimona, která se snadno vrství.
Lednové a červnové výprodeje jsou nejlepším obdobím pro investici do kvalitních kousků za nižší cenu.
Značky specializující se na domácí oblečení často nabízejí výrazné slevy na své předchozí kolekce.
Toto je ideální příležitost pořídit si hedvábnou soupravu nebo kašmírové pyžamo za dostupnou cenu.
Peer-to-peer aplikace pro další prodej vám také umožňují najít luxusní zboží za snížené ceny . Na těchto platformách lze pravidelně najít designové hedvábné pyžamo ve výborném stavu za zlomek původní ceny.
Před nákupem doporučujeme zkontrolovat stav švů a zapínání.
A konečně, nezapomínejme na velké maloobchodní značky, které v posledních letech výrazně zvýšily svou úroveň kvality.
Některé kolekce „domácího oblečení“ od cenově dostupných značek nyní konkurují mnohem dražším sadám, zejména pokud jde o prémiové syntetické materiály.
Je důležité pečlivě prozkoumat složení látky a povrchovou úpravu švů.
Jak pečovat o elegantní domácí oblečení, aby vypadalo bezchybně
Krásné domácí oblečení si zaslouží náležitou péči. Hedvábí, kašmír a samet vyžadují zvláštní pozornost, aby si zachovaly svůj původní vzhled a omak.
Stačí jen pár jednoduchých kroků, abyste výrazně prodloužili životnost těchto jemných oděvů.
Hedvábí se nejlépe pere ručně ve studené vodě s jemným, specifickým pracím prostředkem. Nikdy ho nežmýkejte ani nekrouťte : jednoduše ho zabalte do čistého ručníku, aby absorboval přebytečnou vodu.
Poté se suší vodorovně nebo pověšené mimo dosah přímého světla. Po lehkém napaření znovu získá veškerý svůj lesk.
Kašmír vyžaduje podobnou péči. Měsíční ruční praní obvykle postačí, pokud se oděv nosí na čisté pokožce.
Mezi praními jej jednoduše vyvětrejte a skladujte složený, nikdy ne na ramínku, aby se ramena nedeformovala. Cedrový blok umístěný ve skříni přirozeně odpuzuje moly.
Manšestr je odolnější a lépe snáší praní v pračce. Jemný cyklus při 30 stupních Celsia s látkou obrácenou naruby zachovává její texturu. Nepoužívejte aviváž, která vlákna zplošťuje.
Po usušení na vzduchu přirozeně znovu získá svůj tvar. Jemné pročesání ve směru vlasů na konci procesu sušení stačí k oživení jeho vzhledu.
Tyto kroky péče trvají jen několik minut, ale mají velký význam. Dobře udržovaný oděv vydrží dvakrát až třikrát déle než ten, o který se špatně stará.
Je to také způsob, jak respektovat vlastní investici a dlouhodobě omezit spotřebu oblečení.
Pocit krásy doma: mnohem víc než jen oblečení
Elegantní domácí oblečení pro ženy v konečném důsledku odráží širší filozofii. Péče o svůj vzhled doma je péčí o sebe sama. Není to povrchní marnivost: je to akt sebesoucitu, způsob, jak si člověk váží svých obyčejných dnů.
Pevně věříme, že každá žena, bez ohledu na svou velikost či postavu, si zaslouží cítit se elegantně v každodenním životě. Elegance doma není výsadou vyhrazenou jen pro vyvolené.
Je to dostupné všem, pokud si vybereme oblečení, které nám skutečně sluší.
Současný trh nabízí řešení pro všechny typy postav, všechny rozpočty a všechny styly.
Sametové soupravy pro milovnice útulného pohodlí, hedvábná pyžama pro okouzlující povahy, potištěná kimona pro kreativní osobnosti: každá žena si zde najde svou osobní verzi vnitřní elegance .
Zahájení této změny v pohledu na vaše domácí oblečení nevyžaduje žádnou revoluci. Jeden dobře zvolený outfit , který s radostí nosíte o víkendech nebo večer po práci, stačí k zahájení něčeho trvalého.
Toto jednoduché gesto může změnit náš vztah k domovu a k sobě samým, a to daleko za hranicemi oblečení.
Zveme vás k analýze, vyzkoušení a odvaze. Elegantní domácí oblečení jen čeká, až se stane vaším novým každodenním wellness rituálem.