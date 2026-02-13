Zažívá frak velký comeback díky seriálu "Bridgerton"?

Dlouho se zdálo, že frak patří minulosti, ačkoliv byl dlouho omezen na dobové romány a historické eposy. Od úspěchu série „Bridgerton“ se však tento dlouhý, strukturovaný kabát znovu objevil v současných kolekcích. Pouhý důsledek série, nebo skutečná módní renesance?
„Bridgerton“, akcelerátor elegantní nostalgie
Seriál „Bridgerton“, adaptace románů Julie Quinnové, který se od roku 2020 streamuje na Netflixu, zavedl okázalou, romantickou a asertivní estetiku regentství. Zatímco šaty s empírovým pasem a korzetové siluety se okamžitě staly hitem, trvalý dojem zanechaly i pánské obleky.
Mezi nimi vynikal frakový kabát. Dlouhý, přiléhavý kabát s lemovanými rameny, sytými barvami a někdy i decentní vlečkou: tento oděv ztělesňuje teatrální a kontrolovanou eleganci. Na plátně zdůrazňuje přítomnost postav (mužů i žen) a sebevědomě strukturuje siluetu. Díky tomu se frakový kabát, kdysi považovaný za zastaralý, vrací do módního světa.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Místnost prodchnutá historií
Sendvič se objevil na konci 18. století. Jeho název pravděpodobně pochází z anglického slova „riding coat“, což byl kabát původně určený pro jízdu na koni. Rychle si ho osvojila evropská aristokracie a stal se sofistikovaným městským oděvem, symbolem společenského rozlišování.
V 19. století se etabloval jako základní kámen formálního pánského oblečení: střih na míru, elegantní délka a bezchybná struktura. Poté, v průběhu 20. století, postupně upadal do zapomnění a ustupoval kratším, praktičtějším kabátům. V kolektivní představivosti však zůstává živý a objevuje se v romantické literatuře a dobových filmech.
Dnes se jeho návrat nejedná jen o historickou kopii. Jde o reinterpretaci, svobodnější, inkluzivnější (genderově neutrální) a především vhodnější pro váš každodenní život.
Z přehlídkového mola do ulice: nově pojatý frakový kabát
Dlouho předtím, než se objevila vlna šílenství, kterou vyvolala značka „Bridgerton“, se několik návrhářů zabývalo historickými odkazy. Dior nabízel modernizované verze, které si hrály s materiály a objemy. U Louis Vuitton, pod vedením Nicolase Ghesquièra, již některé siluety evokovaly frak, v kombinaci s městštějšími kousky, jako jsou tenisky nebo kraťasy.
John Galliano, oddaný milovník divadelního oblékání, se touto estetikou zabýval ve svých kolekcích. Pokud jde o Ralpha Laurena, tato značka nabídla vyšívanou džínovou verzi již v roce 2006, což dokazuje, že frak se řídí cykly.
Dnes je kratší, méně strukturovaný a dostupný v lehké vlněné, džínové a dokonce i barevné verzi. Opouští striktně mužský šatník a zahrnuje všechny siluety. A v tom spočívá jeho síla: strukturuje, aniž by omezoval, prosazuje, aniž by svazoval.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Romantismus, verze 2026
Návrat fraku je součástí širšího trendu: záliby v znovuobjeveném romantismu, často popisovaném jako „poetcore“. Halenky s mašličkami, nafoukané rukávy, vyšívané vesty… móda reinterpretuje 19. století s moderním nádechem. V tomto kontextu se frak stává klíčovým kouskem. Vypráví příběh. Dodává vašemu outfitu charakter. Zdůrazňuje vaše držení těla, zvýrazňuje ramena a definuje pas, pokud si to přejete. Bez ohledu na typ vaší postavy může tento strukturovaný střih zvýraznit vaše přirozené linie a posílit vaši identitu.
Jak si ho můžete osvojit bez dobového kostýmu?
I když se frakový kabát může zdát impozantní, snadno se začlení do moderního šatníku. Pro sebevědomý a ležérní vzhled ho noste rozepnutý přes úzké džíny a jednoduché tričko. Okamžitě dodá styl. S volnými šaty nebo midi sukní vytváří elegantní kontrast mezi strukturou a pohybem. S páskem zdůrazňuje pas a lichotí vaší postavě, dodává jí sebevědomí.
V kanceláři může nahradit klasické sako. V kombinaci s kalhotami s vysokým pasem a strukturovanou halenkou modernizuje profesionální vzhled a zároveň zůstává pohodlný. Cílem není se elegantně obléct, ale přidat výrazný kousek, který vyjadřuje vaši osobnost.
Vliv televizních seriálů na módu je v konečném důsledku nepopiratelný. Seriál „Bridgerton“ nepochybně oživil zájem o frak, ale není za něj jediný zodpovědný. Móda již několik sezón prozkoumává archivy, aby lépe přetvořila současnost. V prostředí, kterému dominuje minimalismus, nabízí frak strukturovanou, narativní a silnou alternativu. Elegantní způsob, jak si zaujmout pozornost s jistotou a stylem.