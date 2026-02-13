Search here...

Zažívá frak velký comeback díky seriálu "Bridgerton"?

Módní trendy
Fabienne Ba.
Lady Danbury (Adjoa Andoh) dans « Bridgerton »

Dlouho se zdálo, že frak patří minulosti, ačkoliv byl dlouho omezen na dobové romány a historické eposy. Od úspěchu série „Bridgerton“ se však tento dlouhý, strukturovaný kabát znovu objevil v současných kolekcích. Pouhý důsledek série, nebo skutečná módní renesance?

„Bridgerton“, akcelerátor elegantní nostalgie

Seriál „Bridgerton“, adaptace románů Julie Quinnové, který se od roku 2020 streamuje na Netflixu, zavedl okázalou, romantickou a asertivní estetiku regentství. Zatímco šaty s empírovým pasem a korzetové siluety se okamžitě staly hitem, trvalý dojem zanechaly i pánské obleky.

Mezi nimi vynikal frakový kabát. Dlouhý, přiléhavý kabát s lemovanými rameny, sytými barvami a někdy i decentní vlečkou: tento oděv ztělesňuje teatrální a kontrolovanou eleganci. Na plátně zdůrazňuje přítomnost postav (mužů i žen) a sebevědomě strukturuje siluetu. Díky tomu se frakový kabát, kdysi považovaný za zastaralý, vrací do módního světa.

Místnost prodchnutá historií

Sendvič se objevil na konci 18. století. Jeho název pravděpodobně pochází z anglického slova „riding coat“, což byl kabát původně určený pro jízdu na koni. Rychle si ho osvojila evropská aristokracie a stal se sofistikovaným městským oděvem, symbolem společenského rozlišování.

V 19. století se etabloval jako základní kámen formálního pánského oblečení: střih na míru, elegantní délka a bezchybná struktura. Poté, v průběhu 20. století, postupně upadal do zapomnění a ustupoval kratším, praktičtějším kabátům. V kolektivní představivosti však zůstává živý a objevuje se v romantické literatuře a dobových filmech.

Dnes se jeho návrat nejedná jen o historickou kopii. Jde o reinterpretaci, svobodnější, inkluzivnější (genderově neutrální) a především vhodnější pro váš každodenní život.

Z přehlídkového mola do ulice: nově pojatý frakový kabát

Dlouho předtím, než se objevila vlna šílenství, kterou vyvolala značka „Bridgerton“, se několik návrhářů zabývalo historickými odkazy. Dior nabízel modernizované verze, které si hrály s materiály a objemy. U Louis Vuitton, pod vedením Nicolase Ghesquièra, již některé siluety evokovaly frak, v kombinaci s městštějšími kousky, jako jsou tenisky nebo kraťasy.

John Galliano, oddaný milovník divadelního oblékání, se touto estetikou zabýval ve svých kolekcích. Pokud jde o Ralpha Laurena, tato značka nabídla vyšívanou džínovou verzi již v roce 2006, což dokazuje, že frak se řídí cykly.

Dnes je kratší, méně strukturovaný a dostupný v lehké vlněné, džínové a dokonce i barevné verzi. Opouští striktně mužský šatník a zahrnuje všechny siluety. A v tom spočívá jeho síla: strukturuje, aniž by omezoval, prosazuje, aniž by svazoval.

Romantismus, verze 2026

Návrat fraku je součástí širšího trendu: záliby v znovuobjeveném romantismu, často popisovaném jako „poetcore“. Halenky s mašličkami, nafoukané rukávy, vyšívané vesty… móda reinterpretuje 19. století s moderním nádechem. V tomto kontextu se frak stává klíčovým kouskem. Vypráví příběh. Dodává vašemu outfitu charakter. Zdůrazňuje vaše držení těla, zvýrazňuje ramena a definuje pas, pokud si to přejete. Bez ohledu na typ vaší postavy může tento strukturovaný střih zvýraznit vaše přirozené linie a posílit vaši identitu.

Jak si ho můžete osvojit bez dobového kostýmu?

I když se frakový kabát může zdát impozantní, snadno se začlení do moderního šatníku. Pro sebevědomý a ležérní vzhled ho noste rozepnutý přes úzké džíny a jednoduché tričko. Okamžitě dodá styl. S volnými šaty nebo midi sukní vytváří elegantní kontrast mezi strukturou a pohybem. S páskem zdůrazňuje pas a lichotí vaší postavě, dodává jí sebevědomí.

V kanceláři může nahradit klasické sako. V kombinaci s kalhotami s vysokým pasem a strukturovanou halenkou modernizuje profesionální vzhled a zároveň zůstává pohodlný. Cílem není se elegantně obléct, ale přidat výrazný kousek, který vyjadřuje vaši osobnost.

Vliv televizních seriálů na módu je v konečném důsledku nepopiratelný. Seriál „Bridgerton“ nepochybně oživil zájem o frak, ale není za něj jediný zodpovědný. Móda již několik sezón prozkoumává archivy, aby lépe přetvořila současnost. V prostředí, kterému dominuje minimalismus, nabízí frak strukturovanou, narativní a silnou alternativu. Elegantní způsob, jak si zaujmout pozornost s jistotou a stylem.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
