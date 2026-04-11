Trend „východ-západ“, inspirovaný 20. léty 20. století, se má v roce 2026 stát normou.

Fabienne Ba.
Móda se pravidelně inspiruje historií a znovu se objevuje. V roce 2026 se prosazuje trend „východ-západ“, poháněný zejména doplňky s horizontálními tvary připomínajícími určité charakteristické linie z 20. let 20. století.

Estetika inspirovaná 20. léty 20. století

Trend východ-západ se vyznačuje horizontálními liniemi, které jsou obzvláště viditelné v doplňcích a strukturovaných siluetách. Ve 20. letech 20. století se móda vyvíjela směrem k plynulejším formám, které odrážely společenské proměny dané doby. Oděvy přijaly rovnější střihy, které zdůrazňovaly štíhlý vzhled. Vliv 20. let 20. století nadále inspiruje designéry, zejména prostřednictvím čistých linií a minimalistických siluet. Tyto historické odkazy přispívají k formování současné estetiky.

@taylorandhart Hailey Bieber má nový zásnubní prsten… a ano, je ve stylu východ-západ. 😍 Prodloužený polštářek, vodorovně zasazený přes prsten a zakončený jejím typickým žluto-zlatým solitérem. Hailey mění směr a otáčí hlavy a nadále utváří konverzaci o zásnubních prstenech svým vlastním ikonickým způsobem. Zkoumali jsme podobné designy zásnubních prstenů ve stylu východ-západ s protáhlými polštářky, ovály a smaragdovými brusy – podívejte se na malou inspiraci, nebo si tento článek uložte, pokud se vám východ-západ líbí. ✨😉 #haileybieber #celebrityengagementring #eastwestring #elongatedcushion #haileybieberengagementring ♬ původní zvuk - Pdubcookin

Kabelka East-West, klíčový kousek trendu

Trend východ-západ je obzvláště patrný u doplňků, zejména u kabelek s horizontálním obdélníkovým tvarem. Několik módních domů nabídlo modely s touto protáhlou siluetou, která je nyní rozpoznatelná pro svůj kompaktní a strukturovaný design. Kabelky východ-západ patří mezi nejvýraznější doplňky v nedávných kolekcích. Tento tvar odráží snahu o rovnováhu mezi funkčností a estetikou.

@recosbygg další nákup naslepo, dobrý nákup! doporučení na kabelku ✨ trendy retro kabelka přes rameno, neboli kabelka pro it girl, kterou si určitě zamilujete! 🤎 — tato krásná retro kabelka ve stylu východozápadní bagety s páskem, která je jedním z nejžhavějších trendů roku 2025!! (a vždycky bude mým nejoblíbenějším ✨ ) miluji, jak je tato kabelka funkční a prostorná na každodenní nošení! 💼 a pokud milujete kabelky v retro stylu, tato je rozhodně pro vás! 🫶🏻 #módnítrendy #trendykabelka #eastwestbag #baguettebag # kabelkapřesrameno #tfashion #taškyproženy #viralbag #itbags #recosbygg ♬ originální zvuk - Michael Prince

Silueta, která si hraje s proporcemi

Kromě doplňků ovlivňuje trend východ-západ i střihy oblečení. Horizontální linie lze nalézt u strukturovaných bund nebo šatů s prodlouženými proporcemi. Tento přístup mění vnímání objemu tím, že vytváří rovnováhu mezi strukturou a plynulostí. Módní experti zdůrazňují, že hledání nových proporcí je opakujícím se prvkem ve vývoji trendů.

Návrat historických odkazů

Inspirace vintage stylem hraje v současných kolekcích významnou roli. Dvacátá léta 20. století jsou často spojována s obdobím stylistických inovací, které se vyznačují vznikem nových siluet. Současné trendy tyto odkazy reinterpretují a přizpůsobují je současným estetickým kódům. Vliv minulých desetiletí obohacuje současnou stylistickou nabídku.

Proč trend Východ-Západ přitahuje v roce 2026 pozornost

Popularita tohoto trendu je součástí širšího vývoje doplňků s výraznými tvary. Horizontální linie nabízejí alternativu ke klasičtějším siluetám a zároveň se snadno začleňují do různých outfitů. Módní trendy se pravidelně vyvíjejí kombinací historického dědictví se současnou interpretací. Trend východ-západ ilustruje schopnost módy vracet se k minulým odkazům a nabízet nové stylistické interpretace.

Trend východ-západ lze v konečném důsledku spojovat jak s minimalistickými outfity, tak i s strukturovanějšími siluetami. Tato všestrannost vysvětluje jeho přijetí různými značkami. Doplňky s horizontálními liniemi umožňují strukturovat siluetu bez změny celkového vzhledu. Trend východ-západ tak zapadá do dynamiky, kde doplňky hrají ústřední roli při tvorbě stylu.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Jako influencerka plus-size oživuje trend dvoubarevných kousků s vysokým pasem.

