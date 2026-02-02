Oblečení Adidas je v Číně hitem na sociálních sítích.

V Asii oblečení Adidas nevypadá stejně jako to, co nacházíme v našich regálech. Nese ikonické tři proužky značky, ale nabízí značnou přidanou hodnotu. Je sofistikovanější než ležérní teplákové soupravy, které nosíme ve dnech volna, a dodává siluetě jedinečnou eleganci. Zčásti sportovní, zčásti šik, spojuje tradici a modernu na pozadí zářivých barev. A dobrou zprávou je, že tyto výrazné kousky Adidas brzy překročí hranice kontinentu.
Bunda inspirovaná Čínou, po které všichni touží
Zatímco se Adidas zpočátku zaměřoval na navrhování pohodlného a funkčního oblečení, nyní značka věnuje velkou pozornost estetice a dbá na to, aby každý kousek měl virální přitažlivost. A funguje to! Teplákové kalhoty se u kotníků volněji roztahují a dokonce se otevírají i u lýtek, takže se hodí jak do města, tak k lenošení na gauči, podobně jako splývavé kalhoty. Teplákové bundy experimentují s nádechem rozmarnosti, napodobují límečky košil nebo přejímají kódy elegance. V Asii jsou však kousky Adidas neuvěřitelně elegantní a předčí vše, co naše těla kdy zažila.
Tam nejsou bundy Adidas ležérními kousky, které si oblečete na ranní běhání nebo nedělní procházku. Jsou to stylové ikony, výrazné kousky a magnety na chválu. Bezproblémově se začlení do každodenního šatníku a okamžitě dodají nádech luxusní sofistikovanosti. Na sociálních sítích je tato bunda, známá jako Track Top Chinese, objektem pozornosti každé módní nadšenkyně. Je to výrazný vizuální prvek, který vyzařuje eleganci tam, kde ji jiné bundy spíše bagatelizují.
V ulicích Tokia a po celé Asii je tato bunda srdcem těch nejmodernějších outfitů. Navržená speciálně pro lunární Nový rok 2025 a představená na Šanghajském týdnu módy se pyšní nebývalými detaily, které dosud nebyly na technických látkách k vidění. Její jedinečný nádech? Napodobuje tradiční estetiku dynastie Tang. Vysoký límec, zapínání na knoflíky a kravatu, rovný střih… to vše v zářivých barvách. To bylo vše, co stačilo k rozpoutání šílenství.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Jak se tato bunda stala „svatým grálem módy“
Tato bunda, která dobyla svět, je kolektivním symbolem „cool girls“, společným jmenovatelem všech trendy dívek, těch, které si připínáme na naše instagramové profily. Online, proměněná v přehlídkové molo 2.0, se čínský teplákový top bez problémů mísí s pískově zbarvenými bermudami, dívčími sukněmi , cargo kalhotami nebo dokonce zvonovými džínami. Je to chameleonský kousek par excellence, méně spojovaný se „sportem“, který povzbuzuje k sebevyjádření.
Snadno překračuje rámec streetwearu a hodí se k nejrůznějším módním rozmarům. Ať už je v džínové nebo semišové, žluté, vínové nebo khaki barvě, tato přepracovaná bunda je jedinečná. A přesně to láká online nakupující. Víme, že vzácné kusy se prodávají. Tato bunda z limitované edice, která je již předmětem nespočtu aukcí, je výjimečný kousek a její získání vyžaduje určité úsilí. A nemluvíme o vystrčených loktech v uličkách. Skutečnost, že je „nedostupná“, ji jen činí žádanější.
Další vysvětlení jeho úspěchu: nese logo Adidas, ale zároveň ztělesňuje identitu celé země ve svých švech. A zatímco známost je uklidňující, novost spojuje. Tato směs pouliční kultury a čínské estetické tradice nenechá nikoho lhostejným.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Již k dispozici v některých obchodech ve Francii
Nemá smysl prohledávat regály svého oblíbeného obchodu Adidas; pokud žijete mimo Asii, nevyhnutelně odejdete s prázdnou. Tato bunda, která nepotřebovala marketingovou kampaň k upoutání pozornosti, byla sice přizpůsobena chlupatým tělům zvířat, ale zatím nepřekročila asijské hranice. Francouzští uživatelé internetu, odsouzení k tomu, aby ji obdivovali z dálky a dotýkali se jí pouze očima, si brzy budou moci na vlastní kůži vyzkoušet čínský Adidas Track Top.
Německá značka se rozhodla prodávat tuto unikátní bundu ve třech pařížských buticích: na Champs-Élysées, v Marais a poblíž Opéry. Tato čínská bunda Track Top, oběť vlastního úspěchu, je již na oficiálních stránkách značky vyprodaná. A na regálech těchto francouzských obchodů dlouho nezůstane.
Čínský teplák, vyhledávaný módní doplněk, riskuje ztrátu hodnoty stejně rychle, jak se stane všudypřítomným. Je však příkladem stále sofistikovanějšího trendu sportovního oblečení, který stírá hranice mezi formálním a ležérním oblečením.