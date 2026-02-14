Proč se některé outfity považované za „ošklivé“ stanou žádoucími

Dnes se outfity k vidění na ulici plynule mísí s excentrickými textilními kreacemi z velkých módních přehlídek. Trendem jsou kousky s kontroverzní estetikou, kakofonií barev, pochybnými hybridními vzhledy a anti-stylem. Současná móda vychovává naše oko pro ošklivost a zpochybňuje náš smysl pro krásu. Tyto komplety, samotné ztělesnění nevkusu, nám, zvyklým na čistý, minimalistický vzhled, dráždí oči. Přesto si sklízejí chválu.
Náročné módní konvence
Týden módy je každý den. Tyto vysoce konceptuální outfity z přehlídkových mol, kterým rozumí a cení jen ti, kteří se v nich vyznají, se pomalu stávají normou ve veřejné sféře. Zatímco kdysi byl trendem vizuální zdrženlivost, tlumené barvy a harmonické látky, dnes svobodná vůle vítězí nad módními pravidly. A to vede k vzhledům, které jsou téměř karikaturní, ne-li bizarní.
Dnes si amatérští stylisté záměrně trucují, aby dodali svému oblečení svůj „osobní nádech“. Obouvají si boty na platformě, které nenosí ani Bratz, a nosí sluneční brýle s kšiltem. Kombinují vintage teplákové soupravy v populárních barvách s mokasíny hodnými Ludvíka XIV. a to vše završují botami Labubu . Opravdu explozivní směs módních odkazů, která by chudáčku Annu Wintour poslala do kómatu. Crocsy jsou nové jehlové podpatky a pro větší prestiž jsou ozdobeny přívěsky. Uggs , boty dlouho kritizované pro nedostatek elegance, nyní zdobí nohy každé módní nadšenkyně.
V minulosti se davy řídily přísným dress code, ale nyní si libují v tvorbě abstraktního umění, ba dokonce surrealismu, pomocí svých outfitů. A tato záliba v pytlovitých džínách, roztrhaných úpletech, opotřebovaných taškách a botách připomínajících podkovy není jen dalším módním výstřelkem několika excentriků. Odráží hlubší únavu, touhu po odpuštění. Navíc to, co někteří považují za ošklivé, je pro jiné lichotivé. Všechno je to otázka vnímání. A móda, jakkoli paradoxní může být, v nás vyvolává pocity viny, když kombinujeme černou s tmavě modrou, ale zároveň vyzdvihuje přednosti radikálně „ošklivých“ vzhledů.
Vzpoura proti uhlazené estetice „čisté dívky“
Poté, co jsme roky pečlivě plánovaly své outfity a představovaly si je v hlavě, dokud jsme neusnuly, si konečně dovolujeme nosit, co chceme. Chceme mít před šatníkem volnou ruku, ne se řídit striktním souborem pravidel. A tento odklon od uhlazeného stylu „čisté dívky“ se odráží v siluetách.
Úzké džíny, které byly po svém vrcholu považovány za módní faux pas, se tak vracejí, zatímco nadměrné pilotní sluneční brýle, spojované s intelektuálkami, nyní zdobí nosy všech it-girls. Na mnoha kotnících se objevují také návleky na nohy, pozůstatky éry fitness show, jako tichá provokace.
Ve světě módy přídavné jméno „ošklivý“ nezní vždy jako drsná kritika. Často je to kompliment. Uznává rebelskou a sofistikovanou stránku outfitu, jeho inovativního ducha. Móda tento termín používá pozitivně, zatímco jiná odvětví používají složitější fráze jako „je to speciální“ nebo „je to originální“. Za touto estetickou volbou se skrývá skutečné poselství: móda je umění a stejně jako v muzeích, některá díla nejsou všeobecně obdivována.
Rozmazává se hranice mezi ošklivým a krásným
Grunge boty, které vypadají, jako by přežily natáčení Šíleného Maxe, kabelka, která je ztělesněním kýče, křiklavý šátek připomínající gobelín. Naše oči jsou tak zvyklé na kreativitu a zakázkový vzhled, že tyto módní kousky interpretují jako zvěrstva. Je snazší žasnout nad nepochopitelným obrazem Paula Kleeho nebo nad současnou sochou, jejíž přední i zadní strana je nepochopitelná, než tleskat módnímu „riskování“.
Móda ale funguje přesně jako umění: co znepokojuje, se často stane fascinujícím. Co dnes šokuje, se zítra stane žádoucím. Sandály na suchý zip, robustní tenisky, beztvaré svetry, křiklavé barvy… všechny tyto věci byly zpočátku zesměšňovány, než se staly trendsettery. „Ošklivé“ je často prostě „nové“, co náš mozek ještě nezpracoval.
Nakonec, když se „ošklivý“ outfit stane žádoucím, nezmění se samotný oděv. Je to náš pohled na věc. A možná i naše rostoucí touha oblékat se tak, abychom něco cítili, spíše než abychom si něco mysleli. Móda má být zábavná, ne nudná.