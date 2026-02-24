Search here...

Během módní přehlídky se rozbila výloha: Londýnská show, která zapálila sociální média

Dámská móda
Fabienne Ba.
Screen story @bo.hailey/Instagram

Během londýnského týdne módy došlo k nečekané nehodě. Během přehlídky Ericy Myat se před očima diváků rozbila výloha, což vyvolalo vlnu reakcí na sociálních sítích.

Velkolepé finále londýnského týdne módy

Od 19. do 23. února 2026 se konal londýnský týden módy, kde byly představeny kolekce podzim/zima 2026/2027. Mezi nejdiskutovanější momenty tohoto ročníku patřila první londýnská přehlídka návrhářky Ericy Myat. Mladá návrhářka, absolventka Central Saint Martins z roku 2024, představila kolekci s názvem „Antechamber“.

Přehlídka zakončila pozoruhodná scéna: modelka oblečená v bílém, uzavřená v konstrukci, rozbila kladivem skleněnou stěnu. Zvuk tříštícího se skla diváky vyděsil. Během několika hodin se záběry finále široce šířily na X (dříve Twitter), Instagramu a TikToku, což posunulo show Ericy Myat mezi nejvirálnější momenty týdne.

„Předsídlo“, příběh o emancipaci

Podle informací zveřejněných o přehlídce zkoumala „Antechamber“ vnitřní cestu ženy od potlačování k sebepřijetí. Přehlídka začala tmavými, strukturovanými siluetami a poté odhalila odvážnější kousky: saténové minišaty, světlé halenky v kombinaci s viditelným spodním prádlem, kreace zdobené peřím a složitě vyráběné kožené bundy.

Poslední gesto – rozbití skla – bylo prezentováno jako metafora pro porušení společenských norem a omezení. Obraz modelky, nejprve uvězněné a poté osvobozené, byl široce interpretován jako symbol osobní emancipace. Tento performativní rozměr pomohl proměnit show Ericy Myatové ve skutečný narativní zážitek, přesahující pouhou prezentaci oblečení.

Odkaz velkolepých britských představení

Inscenace Ericy Myatové jsou součástí londýnské tradice, kde se móda stává performancí. Návrhář Alexander McQueen se také zapsal do historie svými scénáristickými, často divadelními a symbolicky bohatými módními přehlídkami. Na konci 90. let a začátku 21. století McQueen pozoruhodně proměnil svá přehlídková mola v imerzivní prostory, hrál si se skleněnými klecemi a pozoruhodnými scénografiemi.

Tento přístup hluboce ovlivnil několik generací britských návrhářů. Rozbitím výlohy během módní přehlídky se Erica Myatová zdá se vrací k tomuto dědictví, kde ústřední místo zaujímají podívaná a poselství.

Scéna, která rozpoutala sociální sítě

Sekvence okamžitě vyvolala smíšené reakce. Někteří uživatelé internetu chválili odvážnost a symbolickou sílu finále. Jiní zpochybňovali bezpečnostní opatření a velkolepost inscenace. Přesto si show získala značnou publicitu. V kontextu, kde viralita může změnit směr mladého designéra, by tento silný okamžik mohl znamenat zlom pro Ericu Myatovou.

Rozbitím výlohy během své první londýnské přehlídky vytvořila Erica Myat jeden z nejdiskutovanějších momentů Fashion Weeku 2026. Toto gesto není jen velkolepým efektem, je součástí britské tradice, kde se móda stává vyprávěním příběhů a performancí.

