Nošení punčocháčů pod džíny v zimě: dobrý, nebo špatný nápad?

Abyste si v chladném počasí vylepšili outfit a vyhnuli se nepříjemnému prochladnutí, můžete si před oblékáním džínů navléknout punčocháče. Je to běžný módní krok mnoha žen, které jsou oběťmi nízkých zimních teplot. Pokud si myslíte, že se s tímto doplňkem, který působí jako druhá kůže, zahřejete, téměř jistě se mýlíte.
Punčocháče pod džíny: falešný přítel
Mezi módními nadšenci se z toho stalo téměř tiché volání. Každé ráno, než vyjdou do tohoto mrazáku pod širým nebem, si procvičují umění vrstvení , vrší se od hlavy až k patě. Vrství svetry, od nejtěsnějších po nejvolnější, a aby si udrželi nohy v teple, nosí pod svými oblíbenými džínami punčocháče. Možná i vy tuto techniku s jejími údajnými tepelnými výhodami schvalujete. Pokud v ní vidíte skutečnou výhodu, vězte, že je to téměř jistě jen placebo efekt.
Používání punčocháčů jako štítu nebo bariéry proti chladu je spíše kontraproduktivní. Je mi líto, že vás zklamu, ale toto malé ranní kroucení, které vás často zpozdí, je zcela zbytečné. Je pravda, že punčocháče, i přes své tenké švy a zjevnou průhlednost, jsou opravdu užitečné pod sukní nebo vlněnými kraťasy. Na druhé straně džínů jsou však o něco méně užitečné.
Většina punčocháčů je určena k nošení samostatně nebo pod šaty, nikoliv stlačená pod silnými, pevnými látkami, jako je džínovina. V důsledku toho se punčocháče mohou zhroutit, vytvořit neviditelné, ale nepříjemné záhyby a omezit proudění vzduchu. Místo rovnoměrného udržení tepla mohou způsobovat přetrvávající pocit chladu, zejména ve vlhkém prostředí. Nakonec se cítíte zabalení... aniž byste se ve skutečnosti cítili teplo.
Co to doopravdy dělá s vaším tělem
V okamžiku, kdy si přes punčocháče obléknete džíny, se necítíte pohodlně, nebo dokonce vyloženě stísněně. Punčocháče se vám mezi nohama nechtěně rozevřou a stlačují vás, aniž byste si to uvědomovali. Napáchají více škody než užitku. Vrstvení těsných látek omezuje volnost pohybu a může zvýšit tření, zejména kolem stehen a kolen. Z dlouhodobého hlediska to může vést k podráždění, pálení nebo celkovému nepohodlí, zejména u osob s citlivou pokožkou.
Může být ovlivněn i krevní oběh. Kvůli elasticitě punčocháčů a tuhosti džínů se nohy mohou zdát stlačené, což na konci dne zvýrazňuje pocit těžkých nohou. Nemluvě o pocení : syntetické punčocháče, zachycené pod špatně prodyšnými džínami, zadržují vlhkost. Tělo se zahřívá, potí a pak se ochlazuje… což je cyklus, který zdaleka není ideální pro tepelný komfort. Dost na to, abyste se cítili chladně v každém slova smyslu.
Co můžete dělat místo toho
Místo nošení punčocháčů pod džínami v zimě a celý den kolébání se jako tučňák kvůli tomu objemnému kusu látky, najděte si jiné možnosti. Být v zimě stylová, aniž byste se třásla zimou, není mýtus vymyšlený sociálními médii. Svůj vzhled si můžete udržet i zabalená až po krk.
Například si můžete vybrat podšité džíny nebo kalhoty vyrobené z přirozeně měkkých materiálů. Naštěstí se v časopisech prominentně objevují manšestrové kousky a vlněné ponožky.
Další často přehlíženou možností jsou termo legíny. Na rozdíl od běžných punčocháčů jsou určeny k nošení pod oblečením. Jejich materiál je prodyšnější, střih se lépe přizpůsobí a jejich opora je pohodlnější. Nabízejí skutečný pocit tepla bez nadměrné komprese.
Nosit punčocháče pod džíny? Odhalování nohou se nevyplatí. Pro útulné teplo jako deka zvolte pohodlnější variantu než džíny .