Search here...

Skandinávci zahrabávají své svetry do sněhu z důmyslného důvodu.

Dámská móda
Émilie Laurent
Enfouir pulls neige technique insolite entretien
LauraAdai/Unsplash

Když sníh pokryje zem hustou, nedotčenou bílou vrstvou, skandinávské ženy mají překvapivý reflex. Ponoří své vlněné svetry do sněhu, a ne proto, aby oblékly své sněhuláky s mrkvovým nosem. Takto severské ženy pečují o své pletené zboží a prodlužují životnost svých útulných oděvů.

Zahrabání svetrů pod sníh: gesto, které vám zachrání život

V zimě se rádi zachumláme do útulných vlněných svetrů . Zahalují nás svou hebkostí a na kůži působí jako pohlazení. Jenže tento materiál, ať je jakkoli pohodlný a hřejivý, se snadno znehodnotí. Stačí špatné nastavení pračky a náš oblíbený zimní svetr je předurčen do šatníku našich dětských panenek nebo do kapesních hraček našich batolat. A během několika otočení bubnu se tato kdysi měkká látka stane drsnou jako sklolaminát. Vyžaduje to téměř zvláštní dovednost, abyste věděli, jak se o ni starat a vyhnout se nepříjemným překvapením při praní . V případě pochybností spěcháme kontaktovat svou matku, kterou bychom v telefonu mohli doslova přejmenovat na Superženu.

Ale máme se také hodně co učit od Skandinávců, kteří při praní vlněných svetrů nedělají věci jako všichni ostatní. Na rozdíl od nás, kteří svědomitě dodržujeme pokyny na etiketách, mají svou vlastní metodu a ta je osvěžující. Zatímco v létě visí oblečení na šňůře na zahradě, v zimě je zahrabané ve sněhu.

Technika je jednoduchá: po několikanásobném nošení svetru jej místo praní v pračce na několik hodin, nebo i přes noc, zahrabejte do hromady čistého sněhu. Extrémní chlad ničí určité bakterie a eliminuje pachy. Výsledek: svěží, čistý svetr, připravený k opětovnému nošení, aniž by musel projít drsným intenzivním praním. Je to šetrná, ekologická a překvapivě účinná metoda, která respektuje jemná přírodní vlákna vlny. Pojem „studené praní“ pak nabývá svého plného významu!

@violentcatlady Nechala jsem své vlněné svetry 30 minut ve sněhu a jsou jako nové 🌀🐏🩵#pletení #pleteni #pletenitok #vlna #islandskávlna #island #severské # pranívlna ♬ Zima - Lynne Publishing

Osvědčená technika praní

Sníh není jen přírodní čistič. Hraje také ochrannou roli, které se komerčním produktům jen těžko daří. Vlněné svetry, zejména při dlouhodobém skladování, jsou náchylné k molům a určitým mikroorganismům.

Intenzivní chlad sněhu působí jako přirozený štít, omezuje rozvoj parazitů a zabraňuje degradaci vlny. Je to jednoduchý, přírodní a bezplatný způsob, jak prodloužit životnost vašeho oblíbeného oblečení. Tato technika je nejen vyvoláním místních drbů, ale je také pozoruhodně účinná. Chlad, v severských zemích skutečná wellness aktivita, vdechne nový život útulným svetrům ve vašem šatníku.

Tato technika, která se na první pohled může zdát neobvyklá, je součástí širší skandinávské filozofie: respektovat předměty, které vlastníme, zajistit jim maximální životnost a omezit plýtvání. V kultuře, kde jsou minimalismus a udržitelnost ústředními prvky životního stylu, je tento přístup naprosto konzistentní.

Jak si tento tip upravit doma

V dolních končinách zeměkoule je sníh vzácností, zejména s ohledem na to, že změna klimatu se každým rokem o něco zintenzivňuje. Investice do sněžného děla nebo přestěhování do Laponska však nepřipadá v úvahu. I když nežijete v zemi, kde je sníh všudypřítomný, stále se můžete tímto principem inspirovat.

I mírná zima může pomoci osvěžit vaše svetry mezi praními. Procházka po chladném balkonu, mrazivou zahradou nebo dokonce několik hodin v mrazáku může stačit k neutralizaci pachů a zachování vlny. Klíčem je respektovat vlákna, vyhýbat se drsnému tření a volit šetrné, přírodní metody.

Díky kombinaci tohoto skandinávského tipu se sušením na vodorovné ploše, dobrým větráním a skladováním mimo dosah světla si vaše vlněné svetry zachovají svůj tvar, měkkost a teplo po mnoho let.

Zahrabávat svetry do sněhu se může zpočátku zdát zvláštní, ale tato skandinávská tradice odráží filozofii péče, udržitelnosti a jednoduchosti. Někdy máte odpověď na své zimní textilní trápení přímo před očima. A čerstvý prašan je vítanou náhradou za umělý bílý prašan v našem sklepě.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
Article précédent
Úmrtí velkého italského módního návrháře Valentina: jaké byly jeho nejikoničtější kousky?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Úmrtí velkého italského módního návrháře Valentina: jaké byly jeho nejikoničtější kousky?

Valentino Garavani, ikona italské haute couture, zemřel ve věku 93 let 19. ledna 2026. Jakožto významná osobnost mezinárodního...

Nošení punčocháčů pod džíny v zimě: dobrý, nebo špatný nápad?

Abyste si v chladném počasí vylepšili outfit a vyhnuli se nepříjemnému prochladnutí, můžete si před oblékáním džínů navléknout...

I po 50 letech tyto boty vylepší váš styl bez kompromisů v pohodlí.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení jdou po padesátce elegance a pohodlí ruku v ruce. Jednoduše si vyberte dobře...

Nejlepší investice zimy? Tento svetr, který vás zahřeje více než péřová bunda.

V zimě se oblékáte do vrstev, abyste se ochránili před chladem a vyhnuli se nejhorším poryvům polárního větru....

Promění dětskou hru v šaty haute couture a je to úžasné.

Je to hra, která kraluje trávníku na dětských narozeninových oslavách a odehrává se při každém odpoledním čaji na...

Tyto malé triky, které vytvoří iluzi luxusního vzhledu

Abyste vytvořili iluzi drahého a moderního vzhledu, nemusíte nosit značkové kousky ani luxusní látky. Někdy stačí přidat pár...

© 2025 The Body Optimist