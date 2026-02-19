Search here...

Proč tato „poškozená“ košile, prodávaná za 1000 dolarů, vyvolává celosvětovou debatu?

Dámská móda
Fabienne Ba.
@vetements_official/Instagram

Bílá košile s nahnědlým flekkem, jako by vám sklouzla žehlička… a cena téměř 1 000 dolarů. To stačilo k tomu, aby sociální média vzplanula. Za smíchem, rozhořčením a fascinací vyvstává skutečná otázka: co když se nedokonalost stala novým jazykem luxusu?

OBLEČENÍ: ironie jako charakteristický znak

Značka VETEMENTS, v jejímž čele stojí Guram Gvasalia, nedávno představila bílou košili záměrně označenou stopou připomínající spáleninu železem. Detail, který by v jiném životě spustil krizi před důležitou schůzkou. Zde se stává srdcem designu.

Tento oděv, jehož cena se podle několika specializovaných médií pohybuje kolem 1 000 dolarů, si pohrává s univerzálním symbolem: po celá desetiletí symbolizovala bezchybná, dokonale vyžehlená košile vážnost, kontrolu a úctu. V této „opotřebované“ verzi už tato vada není skryta. Je přijata.

Na sociálních sítích jsou reakce smíšené. Někteří tuto provokaci vítají, což je věrné koncepční DNA značky VETEMENTS. Jiní ji odsuzují jako exces luxusního průmyslu s argumentem, že oděv s opotřebovaným vzhledem by si neměl vyžadovat takovou cenu.

Koncepční odkaz: od Maison Margiela až po dnešek

Tento přístup není nový. V roce 2007 představil Martin Margiela pro Maison Margiela tílko s názvem „Iron Burn“, které rovněž vyznačovalo efektem simulovaného spálení. I tehdy se zdálo, že oděvy nesou stopy historie: viditelné švy, odhalená podšívka a záměrně zestárlé materiály.

Tato estetika již zpochybňovala klasickou definici luxusu, dlouho spojovanou s „neposkvrněnou dokonalostí“ a „oslnivou novostí“. Proč by měl oděv automaticky ztrácet na hodnotě jen proto, že nese značku? Co kdyby se naopak tato značka stala žádoucím prvkem? Košile VETEMENTS jednoznačně spadá do této kategorie: transformuje to, co by normálně bylo vnímáno jako „vada“, do vizuální signatury.

Je nedokonalost novým kódem šiku?

V posledních sezónách se několik módních domů zaměřilo na myšlenku záměrně nedokonalého oblečení. V Pradě, pod vedením Miuccii Prady a Rafa Simonse, zdobily molo zmačkané nebo opotřebované siluety. Acne Studios mezitím pravidelně nabízí vybledlé, patinované nebo flekaté džíny, jejichž opotřebení a opotřebení jsou pečlivě zpracovány v ateliéru.

Podle analýz publikovaných časopisy Vogue a Business of Fashion se současný luxus již nezakládá pouze na brilantnosti a dokonalosti. Nyní čerpá z vyprávění příběhů, uměleckého záměru a prohlášení o záměru.

Marketingová provokace, nebo kulturní reflexe?

Virální popularita košile VETEMENTS je z velké části způsobena její cenou. V kolektivní představivosti skvrna nebo spálenina snižuje hodnotu oděvu. Zde ji ospravedlňuje. Tento obrat podněcuje globální debatu: snaží se luxusní móda zpochybnit naše estetické normy, nebo jen vyvolat rozruch?

Módní sociologové nám připomínají, že luxus funguje skrze odlišnost. Co se některým zdá absurdní, se pro jiné může stát známkou sounáležitosti. Předmět překračuje svou praktickou funkci a stává se kulturním symbolem. V kontextu, kde se stále více cení udržitelnosti a jednoduchosti, se může zdát paradoxní vidět oděv navržený tak, aby napodoboval opotřebení, prodávaný za vysokou cenu. Někteří to však také vnímají jako způsob, jak normalizovat stopy času, jak demystifikovat myšlenku „dokonalého oděvu“.

Kromě kontroverze toto tričko vyvolává širší otázku: proč si stále spojujeme hodnotu s úplnou absencí vad? V jiných oblastech – tělo, pleť, vlasy – se postoje vyvíjejí směrem k větší akceptaci a autenticitě. Zdá se, že i móda se touto cestou vydává.

„Poškozená“ košile značky VETEMENTS je v konečném důsledku víc než jen marketingový trik. Je součástí konceptuální tradice, která zpochybňuje dokonalost, hodnotu a náš vztah k předmětům. Ať už ji shledáváte geniální nebo matoucí, už něčeho dosáhla: rozpoutala globální diskusi o tom, co považujete za žádoucí. A někdy, v luxusu stejně jako jinde, je to právě tato diskuse, která vytváří hodnotu.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
