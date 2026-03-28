Znovuvytváří ikonické princeznovské šaty a proměňuje dětský sen v kreativní projekt.

Od Popelky po Belle a Esmeraldu, znovu vytváří ikonické kostýmy našich dětských hrdinek v životní velikosti. Nemá kouzelnou hůlku, ale má obratný úchop a zručnou jehlu. Tato zkušená návrhářka, která čerpá inspiraci ze světa pohádek, aby vdechla svým látkám život, probouzí naše vnitřní dítě každým návrhem. Je to více než umění, je to vynikající řemeslné zpracování.
Princeznovské šaty v reálném životě
Kdysi dávno vášnivá a talentovaná mladá švadlena proměnila sdílenou fantazii ve skutečnost. Takto začíná tento moderní příběh, prodchnutý poezií a rozmarem. Popelčiny plesové šaty, lesní kostým Zvonilky, bohémský outfit Esmeraldy nebo dokonce duhový komplet Barbie Fairytopia – tyto mýtické kostýmy, které rozzářily naše dětské oči a živily naši fantazii, neexistují jen ve fikci. Návrhářka @ _alexandra.louise_ , která byla od narození jistě požehnána, vytváří jejich repliky v životní velikosti.
A její výtvory jsou neuvěřitelně realistické. Vůbec se nepodobají levným šatům v katalozích hraček, kde by se kamínky při sebemenším pohybu odlupovaly. Pár štípnutími nůžek a pár otočeními šicího stroje promění obyčejný kus látky ve vznešený oděv. Pokud Šípkovou Růženku proklel kolovrat, tato návrhářka, jejíž budoucnost se zdá být jistá, těží z vrozeného nadání pro přízi a jehly. Při pohledu na její návrhy, které v nás vyvolávají touhu věřit v jednorožce, kouzelná košťata a nevyslovitelná kouzla, znovu objevujeme svůj dětský úžas. Je těžké si nepředstavit sami sebe v těchto oblecích, které v sobě nesou tak silnou sentimentální hodnotu.
Toužili jsme po nich celé dětství a každé Vánoce jsme si je přáli. Dnes si tato mladá žena ve své provizorní dílně plní své dávné přání. Na ramínkách shromáždila všechny outfity našich dětských ikon, od Barbie jako princezny a srdce až po Labutí jezero a Krásku a zvíře. Každý kousek je okouzlující, pocta těmto hrdinkám, které místo plášťů nosily tyl.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Vrozený tvůrčí talent, který si zaslouží obdiv
Tato švadlena, která se popisuje jako „princezna na plný úvazek“, vnáší do našich pochmurných zpravodajských kanálů trochu barev. Jako samouka se naučila šít stejně snadno, jako se jiní učí jezdit na kole. Na konci roku 2020, uprostřed lockdownu a globální letargie, si pro tento koníček, jehož praktikující mají často šedivé vlasy, vypěstovala vášeň. Vytrvalá a zvědavá si své dovednosti osvojila sledováním tutoriálů na YouTube. Vycvičila se na šicím stroji své babičky. A zdá se, že má pro toto umění skutečný talent. Všechno, čeho se dotkne, se promění ve zlato.
A zatímco některé vyžadují pečlivě změřené střihy, ona své oděvy komponuje od oka a inspiruje se kreslenými postavičkami našeho dětství. Je to výkon, neexistuje pro to jiné slovo. Důraz na detail, luxusní látky, přepracované korzety , barevná paleta… To, co vychází z jejích rukou, je prohlášením o světě našeho dětství. Prostřednictvím svých podmanivých výtvorů staví most mezi světy a přenáší nás do virtuální utopie.
Rozmazlujeme naše vnitřní dítě, jehlu po jehle
Zatímco Popelka potřebuje kouzlo své víly kmotry, aby si oblékla šaty vhodné pro královskou příležitost, tato zkušená švadlena má svůj vlastní recept: disciplínu a preciznost. Tyto šaty, které patří do šatníků Barbie a dalších Disneyho postaviček, nás víc než jen ohromí. Přinášejí osobní uspokojení a odměňují dítě v nás. Protože znovuvytváření těchto nezapomenutelných outfitů není jen o kopírování kreslených kostýmů. Jde o oživení emocí, vzpomínek a té části nevinnosti, o které jsme si mysleli, že jsme ji opustili.
Ve světě, kde se všechno vyvíjí rychle a kde trendy mihnou bleskovou rychlostí, je věnovat čas ruční výrobě princeznovských šatů téměř aktem vzdoru. Je to volba pomalosti, preciznosti a vášně. Je to ocenění ručního řemesla v jeho nejčistší podobě. Zároveň nám to ale umožňuje zapomenout na naše dospělé povinnosti a přenést nás zpět do doby, kdy bylo všechno „lepší“.
Ve společnosti posedlé umělou inteligencí nám tato švadlena připomíná vzácnost řemeslného zpracování a to, co může evokovat. Hluboce se nás dotýká a probouzí v nás nostalgii.