Vytvořila tašku, která se zapíná jako podprsenka, a uživatelé internetu ji milují.

Tvůrkyně obsahu Marie Gaguech (@mariegaguech) upoutala pozornost videem, které představuje unikátní doplněk. Ve svém příspěvku „Co je v mé kabelce @_sarah_levy?“ představuje design od Sarah Levy, který je určen k nošení přímo na hrudi a je koncipován jako kousek, který překračuje hranici mezi praktickým kouskem a stylovým prohlášením.
Taška jako žádná jiná
Ve svém videu Marie Gaguech (@mariegaguech) představuje kabelku Sarah Levy, zdůrazňuje její kompaktní velikost a zároveň ukazuje, jak se do ní vejdou nezbytnosti. Okamžitě zaujme její design. Na rozdíl od klasické kabelky se nenosí na rameni ani nepřekrývá hrudník. Místo toho se zapíná přímo na přední část těla a konstrukce jasně připomíná podprsenku. Tento osobitý přístup stačí k tomu, aby se tento doplněk proměnil ve skutečný námět k hovoru.
Tvorba na křižovatce oblečení a doplňků
Belgická návrhářka Sarah Levy na svých webových stránkách představuje tento model jako „Habit 01 Chest Bag Black“. Popis produktu jej popisuje jako pružný kožený kousek s integrovanou kapsou, nastavitelným ramenním popruhem a nastavitelným hrudním pásem. Jinými slovy, nejedná se jen o vizuální novinku. Návrhářka vyvinula skutečně hybridní kousek, něco mezi oblečením, koženým zbožím a sochařským objektem. Tento přístup se shoduje s tím, jak několik článků prezentuje její práci: svět, kde se doplňky nosí téměř jako prodloužení těla.
Tato taška přitahuje tolik pozornosti, protože hraje na několika úrovních najednou. Zaprvé, její tvar překvapuje a narušuje velmi známý základní kousek šatníku. Zároveň oslovuje uživatele díky své funkčnosti, protože video Marie Gaguech (@mariegaguech) je založeno právě na myšlence ukázat, co se dovnitř dá dát.
Sarah Levy, návrhářka, která si již buduje jméno
Zájem o tento výtvor lze vysvětlit i kariérní dráhou Sarah Levy. Belgická návrhářka v roce 2025 získala cenu ANDAM Accessories Prize, která jí pomohla zvýšit viditelnost ve světě módy.
Její práce je často popisována jako „způsob, jak znovuobjevit každodenní gesta prostřednictvím hybridních, expresivních a funkčních doplňků“. Tato kabelka nošená přes hrudník tuto filozofii dokonale ztělesňuje: nesnaží se jen doplnit outfit, ale spíše navrhuje nový způsob přemýšlení o tom, kde a jak lze kabelku nosit.
V tomto videu, které představuje kabelku Sarah Levy, tvůrkyně obsahu Marie Gaguech (@mariegaguech) upozorňuje na kousek, který zpochybňuje konvenční normy v oblasti doplňků. Toto dílo není jen neobvyklým předmětem, ale ukazuje, jak jsou nejdiskutovanějšími doplňky často ty, které posouvají očekávání natolik, aby překvapily, aniž by obětovaly funkčnost.