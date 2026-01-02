Nejlepší investice zimy? Tento svetr, který vás zahřeje více než péřová bunda.

Search here...

V zimě se oblékáte do vrstev, abyste se ochránili před chladem a vyhnuli se nejhorším poryvům polárního větru. Máte na sobě skutečné brnění, a přesto se třesete po hlavě i přes pečlivé vrstvení. Existuje však jeden kus oblečení s neuvěřitelnými izolačními vlastnostmi a není to silně pletený svetr. Tento oděv, který udrží vaše tělo v teple, najdete v sekci sportovního oblečení.

Běžecký svetr jako štít proti chladu

Protože nemůžete spát v zimě až do jara pod dekou, musíte se celou zimu zabalit až po krk. A na množství látky nešetříte. I když teploměr ukazuje 0 °C, oblékáte se jako Laponec. Navlékáte si svetry v naději, že se už nikdy nebudete třást, ale i s XXL šálou , třemi svetry a péřovou bundou se do vás zima vsákne a štípe vás do kůže.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není nejlepším řešením proti zimě ručně pletený vlněný svetr od babičky ani kašmírový ponožkový svetr, který je na dotek jako druhá kůže. Tento zázračný oděv, který uspokojuje naléhavou potřebu tepla, je společným jmenovatelem všech ostřílených běžců. Je to technický termo oděv od Decathlonu. Tento svetr, který často nosí běžci v mlze a mrazivém počasí, je malou revolucí ve vašem zimním šatníku. Snadno opouští sekci sportovního oblečení a vylepšuje vaše každodenní outfity.

Francouzská tvůrkyně obsahu @syioubilou vychvaluje jeho přednosti ve videu, které se stalo virálním. Její tajemství? Toto běžecké tričko na zip nosí pod volným svetrem s vysokým střihem a bez mrknutí oka čelí větru. Skutečný technický kousek, zachycuje veškerý průvan a funguje jako látkový radiátor.

@siyoubylilou NEJLEPŠÍ ZIMNÍ INVESTICE: běžecký svetr Decathlon 🏃🏽‍♀️💅🏼 #teampetite #outfitpetite #smallsize #outfit #petitegirl #ootd #petite #ootdpetite #outfitthiver #hiver #ootdhiver #astuceoutfit ♬ Music Sounds Better With You (feat. Thomas Bangalter) - Stardust & Benjamin Diamond & Alan Braxe

Co ho dělá tak vřelým a příjemným

Je navržen tak, aby odolal chladu, a omezuje tepelné šoky tím, že udržuje tělesné teplo. Není tedy určen pouze k vrstvení s mikrofleecovými legínami, běžeckými vestami a vlněnými čelenkami. Slouží také jako izolační základ pro všechny vaše městské outfity.

Jak tvůrkyně obsahu zdůrazňuje ve svém úvodním videu, toto tričko s dlouhým rukávem má otvory na palce, které nahrazují palčáky. Není to jen módní estetický detail; zabraňuje vnikání studeného vzduchu. Je to další vrstva ochrany. Díky tomu se nemusíte obtěžovat s rukavicemi.

Další výhoda této termovrstvy: kopíruje kontury těla a nezabírá místo pod objemnými svetry, díky čemuž je obzvláště všestranná. Tiktokerka @syioubilou ji dokonce používá jako spodní prádlo, ne jako hlavní oděv.

Jak ho nosit stylově a elegantně?

Tento „kouzelný“ svetr od Decathlonu působí jako útulná deka přehozená přes ramena a jeho všestrannost je nepopiratelná. Není určen k tomu, aby byl ústředním bodem vašich outfitů ani aby vynikal pod nadměrnými kabáty. Spíše slouží jako kulisa, výchozí bod pro nejrůznější stylové experimenty. Pokud dáváte přednost decentnějšímu vzhledu, můžete si přes něj obléknout robustní svetr nebo fleecovou mikinu. Šaty jsou také možností, pokud nemáte příliš citlivé nohy.

Tajemství, jak zůstat stylový, aniž byste se třásli mrazem? Experimentujte s uměním vrstvení , což znamená chytře opakovat proces vrstvení několikrát. Můžete ho nosit pod světlým nebo barevným rolákem a poté přidat kostkovanou košili nebo lehkou, otevřenou bundu pro vytvoření kontrastu a textury. Dokončete to dlouhým, oversized kabátem nebo prošívanou bundou a silnou šálou, abyste se zahřáli. Zip trička můžete nechat částečně rozepnutý, abyste odhalili, co je pod ním, a vytvořili zajímavý vizuální efekt, a zároveň si zachovali moderní, městský styl.

Ve stejném duchu jako tento výjimečně teplý svetr se nese i řada dalších výtvorů značky Damart, vynálezce stále oblíbeného oděvu Thermolactyl. Není třeba tahat tíhu šatníku, abyste se postavili ledovému vzduchu.

