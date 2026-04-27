Proč se stále více žen rozhodne přestat nosit šaty?

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Turkan Bakirli / Pexels

Šaty, které byly dlouho považovány za typicky „ženský oděv“, téměř za základní součást šatníku, nyní ztrácejí na významu. Na ulicích i v šatnících se od nich stále více žen záměrně odvrací. Za tímto nenápadným, ale jasným posunem se skrývá mnohem více než jen jednoduchý vývoj módy: nový způsob uvažování o pohodlí, svobodě a sebevyjádření.

Pohodlí na prvním místě, žádné kompromisy

Hlavní hnací silou této změny je jednoduchý a velmi konkrétní: pohodlí. Oblékání se vyvíjí směrem k větší praktičnosti, s jasnou preferencí oblečení, které se snadno nosí každý den.

Nedávné studie o spotřebě dámského oblečení ukazují jasný trend směrem k ležérnějšímu nošení. Džíny, trička a volnější oděvy se dostávají do popředí, zatímco šaty a sukně jsou stále méně běžné. Studie společnosti Mintel z roku 2025 dokonce ukazuje, že 78 % dospělých nyní upřednostňuje pohodlí před trendy. Jinými slovy, váš outfit už nemusí být jen atraktivní, ale také musí být dostatečně pohodlný na celodenní nošení. A v tomto kontextu často vítězí kalhoty.

Bezpečnostní problém, který je stále příliš rozšířený

Kromě pohodlí vstupuje do hry i citlivější otázka: bezpečnost na veřejných místech. Čísla mluví sama za sebe. Studie společnosti Ipsos z roku 2020 ukazuje, že 81 % žen ve Francii již zažilo obtěžování na veřejných místech. Většina z nich upravuje své chování, a zejména oblečení, aby tyto situace omezila.

V této souvislosti může být volba kalhot místo šatů někdy vnímána jako ochranná strategie. Nejde o styl, ale o klid. A to hodně vypovídá o tom, jak se některé ženy stále musí orientovat ve svém prostředí.

Práce z domova změnila návyky

Dalším významným faktorem je nárůst práce na dálku. Od roku 2020 se mnoho žen setkalo se změnou svého každodenního života. Méně formálních profesních omezení, méně vnucených pravidel oblékání a více svobody při výběru oblečení. V důsledku toho se pohodlí stalo trvalou součástí jejich návyků.

Široké kalhoty, měkké džíny a běžné nošení se staly každodenními kousky oblečení. A jakmile si je jednou osvojíte, je těžké se jich vzdát. Pro mnohé už myšlenka „zvyknout si“ na určité restriktivnější kousky prostě nedává smysl.

Příběh o svobodě, který sahá daleko do minulosti.

Toto hnutí je také součástí delší historie. Ve Francii je důležité si uvědomit, že nařízení zakazovalo ženám nosit kalhoty bez povolení až do roku 2013, přestože už dávno nebylo vymáháno. Po staletí bylo takzvané „ženské“ oblečení kodifikováno, standardizováno a regulováno.

Postupné opouštění oděvu v určitých kontextech je proto součástí historického kontinua: kontinua tzv. „ženského“ šatníku, který získává svobodu. Od korzetu přes oblek až po kalhoty, každý krok znamenal posun norem směrem k větší autonomii.

Je to spíše otázka identity než trendu.

Oblékání v konečném důsledku nikdy není neutrální akt. Je to způsob, jak se prezentovat světu, jak se cítit dobře ve svém těle a po celý den. Pro některé ženy je nenošení šatů záměrnou, téměř symbolickou volbou, která se vymyká tradičním zásadám kodifikované „ženskosti“. Pro jiné je to prostě otázka praktičnosti a fyzického pohodlí.

Ve všech případech se objevuje stejná dynamika: potvrzení stylu, který odráží to, kým jste, aniž byste se museli přizpůsobovat vnějším očekáváním. A i když šaty nezmizely, již nejsou implicitní povinností. Vracejí se k tomu, čím by vždy měly být: jednou z mnoha možností, svobodně zvolenou podle vašich přání, vašeho pohodlí a toho, jak se cítíte ve své vlastní kůži.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
