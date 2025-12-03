„Byla to nejistota“: co si Cara Delevingne odvážila udělat z hlediska kosmetické chirurgie

Britská modelka a herečka Cara Delevingne v rozhovoru pro Bustle prozradila, že podstoupila kosmetickou operaci brady (kyselina hyaluronová), aby „opravila rys“, který ji vždycky trápil. Upřesnila, že se jednalo o čistě osobní volbu motivovanou jejím vlastním vztahem k tomuto komplexu, a nikoli o touhu normalizovat kosmetickou chirurgii nebo naznačovat, že by si ji měl nechat udělat každý.
Původ nedostatku důvěry
Cara Delevingne vysvětluje, že ji absence výrazné brady hluboce trápila, detail obličeje vnímala jako „nerovnováhu“. „Musela jsem si nechat do brady vložit výplň. Nikdy předtím jsem bradu neměla a byl to pro mě problém,“ říká.
Pro modelku a herečku tato kosmetická operace nemění její identitu, ale harmonizuje ji, a trvá na transparentnosti: „Myslím, že je velmi důležité o tom otevřeně mluvit, protože není za co se stydět.“ Vnímá to jako posilující akt, za předpokladu, že se sebevědomí pěstuje i mimo zdání.
Další necenzurovaná zpovědi krásy
Cara Delevingne také hovoří o svém zmenšení prsou, motivovaném jak pohodlím, tak touhou cítit se lépe ve svém těle. Stručně vzpomíná, jak zvažovala Botox, než se rozhodla proti němu ve prospěch PRP (plazmaferézy), přístupu, který považuje za přirozenější a lépe odpovídající jejím očekáváním. Herečka a modelka na závěr zdůrazňuje, že její estetická rozhodnutí jsou podle jejího názoru „naprosto legitimní“, že vycházejí z osobní cesty a že žádná žena by neměla být souzena za to, jak se o sebe stará.
Otevřeným sdílením svých zkušeností s kosmetickou chirurgií a ošetřeními Cara Delevingne demonstruje v módním a filmovém průmyslu vzácnou úroveň transparentnosti. Aniž by se snažila prezentovat své volby jako modelka, připomíná nám, že každá cesta je jedinečná a že osobní blaho zůstává prioritou. Ať už jde o přijetí nejistot, jejich transformaci nebo překonání, zásadní je podle ní být schopna tak činit svobodně, bez vnějšího tlaku nebo odsuzování.