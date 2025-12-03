Search here...

„Zažila jsem několik velmi temných nocí,“ říká Emma Roberts o svém období po porodu.

Americká herečka a producentka Emma Roberts, známá svými rolemi ve filmech „American Horror Story“ a „Scream Queens“, se otevřela v rozhovoru pro prosincovou obálku španělského Harper's Bazaar. Matka téměř pětiletého chlapce jménem Rhodes, narozeného v prosinci 2020, otevřeně hovoří o vzestupech a pádech mateřství, které jsou poznamenány okamžiky hluboké poporodní úzkosti.

Mateřství, zdroj emocionální hloubky

Emma Robertsová vysvětluje, že stát se matkou jí dalo „nesmírné emocionální bohatství“, a to jak v osobním, tak i profesním životě: „Vidět svět jejíma očima je krásné a mění váš pohled na život.“ Tyto intenzivní emoce ovlivňují i její herectví a umožňují jí prozkoumávat složité pocity v rolích. Rhodesová se však blíží ke svým pátým narozeninám a sama přiznává, že se stále „objevuje jako nedokonalá žena a matka“ a snaží se vždy dělat to nejlepší.

Temné noci, které obohacují jeho kreativitu

„Zažila jsem několik velmi temných nocí po porodu,“ svěřuje se a zdůrazňuje, jak se tato těžká období promítla do jejího umění: „Kreativně tyto emoce využívat je zajímavé.“ Poté, co se Emma Roberts v roce 2022 rozešla s americkým hercem Garrettem Hedlundem, nyní balancuje svůj život se svým snoubencem, americkým hercem Codym Johnem, který ji v roce 2024 požádal o ruku. Jejich vztah vzkvétá díky „silnému spojení mimo obrazovku, navzdory výzvám nomádského natáčení,“ vysvětluje Emma.

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je středem jeho rozhodnutí

Emma Robertsová je nyní ve svých projektech selektivnější a upřednostňuje čas strávený s rodinou – „Natáčení znamená být dlouho mimo domov“ – a pěstuje život mimo obrazovku, aby se vyhnula tomu, aby ji kariéra pohltila. Je šťastně zasnoubená a prostřednictvím své společnosti je producentkou, takže dokonce připravuje krátký film se svou spolupracovnicí Karah, což je známkou její kariéry v plném vývoji, kde mateřství hraje ústřední roli.

Tím, že se s takovou upřímností dělí o svůj příběh, nám Emma Roberts připomíná, že mateřství má kromě svých zářivých okamžiků i temnější stránky, které jsou příliš často umlčovány. Její vyprávění nabízí cenný vhled do poporodního období, které je stále zahaleno tabu, a zdůrazňuje sílu potřebnou k propojení zranitelnosti, kreativity a osobní rovnováhy.

