Po olympiádě tato šampionka promluvila o svých finančních problémech: uživatelé internetu na to reagují bouřlivě.

Fabienne Ba.
Mélanie De Jesus Dos Santos, gymnastka z Martiniku se 7 evropskými medailemi, včetně 4 zlatých a 4 bronzových na mistrovství světa v roce 2023, nedávno prolomila své mlčení v televizi RTL . Navzdory svým ambicím vypadla v kvalifikaci na pařížské olympijské hry v roce 2024 a po hrách popsala brutální nejistotu: sponzoři jako Dior, LVMH, Adidas a Venus zmizeli, a tak přišla o stabilní příjem.

Skvělé výsledky tváří v tvář ekonomické realitě

Navzdory výjimečné kariérní dráze – do kontinentální Francie přijela ve 12 letech z Martiniku, rychle se začlenila do francouzského juniorského týmu a poté dosáhla velkých věcí na seniorské úrovni i přes vážné zranění vazů v roce 2015 – Mélanie De Jesus Dos Santos ztělesňuje naděje francouzské gymnastiky. Po zklamání z domácí olympiády, které vedlo k syndromu vyhoření léčenému psychologem, psychiatrem a hypnózou, ji však realita tvrdě zasáhla: „Dnes nemám nic [...] Jdete ze všeho k ničemu, cítíte se opuštění,“ řekla RTL.

Kvůli nedostatku finančních prostředků na byt žije s rodiči a pracuje jako zaměstnankyně v Crégym Martinique, aby se uživila, a zdůrazňuje, že „gymnastika není profesionální sport, musíte vyhrávat, abyste si vydělali peníze“ .

Návrat ke gymnastice z nutnosti, nikoli z vášně

Zpočátku rozhodnutá, že se po Paříži už nikdy nedotkne žádného náčiní – „Od té doby jsem nevkročila do tělocvičny,“ řekla v červnu ve francouzském televizním pořadu C à Vous – se šampionka ocitla nucena se vrátit: „I když se nechci vrátit ke gymnastice, co budu dělat? Nikdy jsem nepracovala, neznám normální svět.“ Mélanie De Jesus Dos Santosová, jejích 25 let, bez titulu a profesionálních zkušeností, se nutí dělat to, co umí, a lituje nedostatku poolympijské federální podpory, která by mohla přechod usnadnit.

Online reakce: masivní podpora versus ostrá kritika

Video z RTL explodovalo ve zhlédnutí a vyvolalo vlnu solidarity s tímto „voláním o pomoc“ ohledně prekérní situace neprofesionálních sportovců, na které se po olympijském reflektoru často zapomíná. I hejtrři reagovali rozzlobeně: „Mýlí se“, „Nebudeme ji litovat, je mladá, měla by se vrátit do školy“, „Neříkali vám rodiče, abyste nesázeli všechno na sport, který se nevyplácí?“ Tato negativní reakce odhaluje společenské napětí kolem ženských sportů a životní volby sportovců, které jsou často přehlíženy navzdory rodinným a osobním obětem, které přinášejí.

Výzva k přehodnocení podpory po olympiádě

Toto svědectví zdůrazňuje strukturální problém: konec sponzorství po hrách, absenci záchranné sítě a nahromaděný psychický tlak. Mélanie De Jesus Dos Santos implicitně volá po lepší federální a společenské podpoře sportovců na „konci jejich cyklu“ a proměňuje svůj boj v celostátní debatu o hodnotě elitního amatérského sportu.

Příběh Mélanie De Jesus Dos Santos odhaluje zranitelnost elitního sportu: za excelencí, disciplínou a medailemi se skrývají křehké trajektorie závislé na výsledcích a mediální viditelnosti. Její svědectví, které zdaleka není ojedinělým případem, nám připomíná, že mnoho sportovců funguje v nejistém ekonomickém modelu, kde sportovní uznání nezaručuje ani finanční stabilitu, ani hladký přechod k nové kariéře. Vlna emocí – od empatie až po nepochopení – která vyvolala na sociálních sítích, podtrhuje naléhavou potřebu přehodnotit postavení francouzských sportovců.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
