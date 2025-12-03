Ve svých 45 letech Venus Williamsová na zásnubních fotografiích zářivě září.

Americká tenistka Venus Williamsová nedávno na Instagramu sdílela dosud neviděné fotografie ze svých zásnub s italským hercem a producentem Andreou Pretim, které se konaly 31. ledna 2025, s popiskem „Zasnoubená 31.1.2025💫“ (Zasnoubená 31.1.2025).
Pár a žádost o ruku
Venus Williamsová a Andrea Preti se romanticky zapletli loni v létě a oficiálně to potvrdili během pařížského týdne módy v únoru 2025 po několika společných veřejných vystoupeních. Žádost o ruku, držená v tajnosti, byla nakonec odhalena po vítězství Venus Williamsové na Mubadala Citi DC Open 22. července 2025, kde měla na hlavě dva diamantové prsteny.
Na zásnubních fotografiích sdílených na Instagramu pózuje Venus Williamsová v bílých šatech s ramínky po boku Andrey Pretiové v tropickém prostředí se svým psem Harrym a nabízí tak sedminásobné grandslamové šampionce vzácný pohled do jejího osobního života. Snímky zdůrazňují její štěstí a zachycují jejich blízké pouto, přičemž Andrea Pretiová je nejprve v tričku s leopardím vzorem a poté v bílém.
Rozhodná podpora jeho návratu k tenisu
Andrea Preti sehrál klíčovou roli v návratu Venus, motivoval ji během náročných tréninků, které sama přirovnává k „práci od devíti do pěti za neustálého běhu“, a zabránil tak jakýmkoli momentům únavy. Byl přítomen na jejích zápasech a povzbuzoval ji, aby po více než roční pauze vytrvala, a posílil její odhodlání pro rok 2026 závazkem k účasti na ASB Classic na Novém Zélandu.
Nadšené reakce fanoušků
Tento fotokoláč získal téměř 175 000 lajků s komentáři jako „Gratuluji! Láska ti tak sluší“ a „Záříš štěstím“. Americká tenistka Coco Gauff reagovala emotikony srdce, zatímco někteří fanoušci Venus Williamsové si všimli její „záři po zásnubách“, což je odchylka od její obvyklé diskrétnosti, pokud jde o její soukromý život.
Stručně řečeno, Venus Williamsová na těchto zásnubních fotografiích září a bezproblémově propojuje lásku, sport a eleganci s Andreou Preti. Tento intimní okamžik je inspirativní a po triumfálním návratu tenisové legendy začíná zářivou kapitolou.