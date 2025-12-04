„Není dost tlustá“: Obsazení této herečky rozděluje uživatele internetu

Filmová adaptace bestselleru Freidy McFaddenové „Služka“ ještě ani nevyšla a obsazení herců už vyvolává kontroverze. Amanda Seyfriedová, která byla vybrána do role Niny Winchesterové po boku herečky Sydney Sweeneyové, čelí kritice ze strany některých diváků, kteří mají pocit, že její postava neodpovídá postavě popsané v románu. Na TikToku a v online komentářích se o herečce neustále opakuje jedna věta: „Není dost tlustá.“
Kdo je Nina Winchesterová v knize?
V románu „Hospodyně“ je Nina Winchesterová zobrazena jako bohatá, elegantní žena, jejíž tělo se v průběhu příběhu vyvíjí, zejména prostřednictvím přibírání na váze spojeného s psychologickým kontextem a násilím, které zažívá. Mnoho čtenářů zdůrazňuje, že její vzhled je nedílnou součástí vyprávění a mocenské dynamiky s jejím manželem. Pro některé fanoušky není tento fyzický rozměr pouhým detailem, ale klíčovým prvkem v tom, jak postava existuje a vnímá se v románu.
Amanda Seyfried čelí očekáváním čtenářů
Když bylo oznámeno obsazení filmu s Amandou Seyfried v roli Niny, mnoho uživatelů internetu vyjádřilo překvapení, ba dokonce zklamání. Na sociálních sítích měli čtenáři – včetně francouzských tvůrců obsahu na TikToku – pocit, že herečka, štíhlá a velmi podobná hollywoodským standardům, neodráží Ninu, jakou si představovali, a dokonce prohlásili, že pro tuto roli „nebyla dost tlustá“. Některé příspěvky poukazovaly na to, že Amanda Seyfried má postavu velmi podobnou Sydney Sweeneyové, což podle nich stírá důležitý kontrast mezi postavami v knize.
Kontroverze, která přesahuje rámec jednoho filmu
Tato kontroverze je součástí širší debaty o zobrazování těl ve filmu. Čtenáři poukazují na to, že to není poprvé, co postavu popisovanou v románu jako obézní nebo tlustou ztvárnila na plátně štíhlá herečka, a jako příklady tohoto opakujícího se jevu uvádějí i jiné adaptace. Pro mnohé to ilustruje strukturální problém: Hollywood akceptuje myšlenku „křivých“ postav na papíře, ale váhá s obsazením hereček, které se skutečně odchylují od norem štíhlosti, do těchto rolí.
Věrnost textu, nebo umělecká svoboda?
Tváří v tvář těmto kritikám jiná část veřejnosti obhajuje výběr herců a poukazuje na to, že film je adaptací, nikoli kopií knihy. Někteří tvrdí, že výkon Amandy Seyfriedové, její schopnost zprostředkovat Nininu psychologickou složitost, může mít přednost před přesnou věrností fyzickému popisu románu. Jiní doufají, že režie, kostýmy nebo i mírná fyzická transformace umožní filmu přenést Ninin vztah k jejímu tělu na plátno, aniž by se nutně držel každého detailu textu.
Fráze „Není dost tlustá“ v konečném důsledku shrnuje napětí, které je jádrem této kontroverze: v sázce není jen tělo Amandy Seyfriedové, ale i to, jak filmový průmysl vybírá, která těla jsou na plátně považována za „přijatelná“. Debata kolem filmu „Služka“, zmítaná mezi touhou po věrnosti předloze, uměleckou svobodou a rostoucí poptávkou po tělesné rozmanitosti ve filmu, ukazuje, že diváci se již nespokojí s tím, že bezvýhradně přijímají výběr herců. Zda si je film získá, se teprve uvidí...