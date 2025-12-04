Search here...

Vánoční ikona Mariah Carey rozpálila pódium v Las Vegas

Léa Michel
Mariah Carey, nezpochybnitelná ikona Vánoc, nedávno rozzářila pódium Dolby Live v Las Vegas zahájením své rezidence „Christmastime in Las Vegas“, show, která přenese diváky do kouzelné zimní říše divů. „Královna Vánoc“ měla na sobě třpytivé šaty potažené cukrovinkami, obklopená obřími sněhovými vločkami, troubícími anděly a kulisou připomínající obří sněhovou kouli, v tříaktové show, která mísí nadčasovou klasiku s nejnovějšími hity.

Magické prostředí a legendární vokální výkony

Přehlídka, která potrvá do 13. prosince v Park MGM, zahajuje triumfální vstup, při kterém Mariah Carey okamžitě uchvátí publikum svými ikonickými vysokými tóny, zejména ve skladbě „All I Want for Christmas Is You“, která vrcholí pětioktávovým vokálním vrcholem. Produkce zahrnuje tanečníky ve slavnostních kostýmech, sněhové efekty a radostný repertoár včetně „Hark! The Herald Angels Sing“, „Joy to the World“ a „Here Comes Santa Claus“, které vytvářejí atmosféru nostalgie a vegaského lesku. Fanoušci oblečeni ve světelných oblecích a tematických svetrech tančí a zpívají spolu s diváky a každé vystoupení proměňují v kolektivní oslavu.

Fanoušci byli nadšení z energie pódia

Reakce publika podtrhují překypující nadšení: Mariahin hlas zůstává „bezchybný“ a „legendární“ s nakažlivou energií, která všechny roztančí a unisono rozsvítí jejich telefony. Videozáznamy zachycují jásající dav, který událost popisuje jako „nezapomenutelnou“ a „korunovaci“ královny svátků, kde generace sdílejí úsměvy a plácání. Vánoční atmosféra je elektrizující a potvrzuje její status umělkyně, která „žije pro toto roční období“.

Stručně řečeno, Mariah Carey v této roli „svátečního soundtracku“ exceluje, střídá vědoucí pohledy s publikem a přesný dohled pro plynulou a pohlcující show. Fotografie a videa z prvních rande ukazují zářivou divu a nabízejí zážitek, který jde nad rámec koncertu: ponoření se do magie lasvegaských Vánoc.

