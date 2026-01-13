Search here...

V červených šatech Jennifer Lopezová ukazuje svou „taneční“ stránku.

Léa Michel
@jlo/Instagram

V červených šatech Jennifer Lopez plně odhaluje svou showgirl stránku a předvádí jeden z nejúžasnějších outfitů víkendu před Zlatými glóby 2026. Znovu dokazuje, že dokonale ovládá hollywoodské kódy a vyvažuje eleganci a showmanství.

Červené šaty určené pro představení

Pro večírek Vanity Fair x Amazon MGM Studios, který se konal v baru Bar Marmont v Los Angeles, se Jennifer Lopez rozhodla pro dlouhé, korálky zdobené červené šaty s bandeau topem a sukní, které decentně odhalovaly její postavu. Korzet zdůrazňoval její pas, zatímco korálky a průsvitné panely umocňovaly efekt tanečnice, připomínající elegantní kostým z kabaretní revue.

Okouzlující detaily: kožešina, šperky a make-up

Zpěvačka si k outfitu přidala krátkou červenou bundu z umělé kožešiny a sametovou kabelku, aby zdůraznila divadelní nádech outfitu. Její karamelové vlasy byly upravené do objemných loken, které doplnila sytě vínovou rtěnkou a třpytivým chokerem, který jejímu dekoltu dodal nádech světlého světla.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Jennifer Lopez (@jlo)

Módní vzkaz po bouřlivém začátku roku

Tato prezentace přichází v době, kdy se Jennifer Lopez připravuje na moderování Zlatých glóbů v roce 2026, a to i přes to, že nezískala nominaci za svou uznávanou roli ve filmu „Polibek Spider-Woman“. Na pozadí svého nyní již dokončeného rozvodu s Benem Affleckem se zdá, že používá módu jako prohlášení: prohlášení nezávislé ženy, která je vždy v centru pozornosti a má svůj image pod kontrolou.

Toto vystoupení v červených korálkových šatech nakonec potvrzuje, že Jennifer Lopez je skutečnou moderní tanečnicí, schopnou proměnit jednoduchou akci před Zlatými glóby v malou podívanou. Její vzhled, kombinující průsvitné látky, kožešiny a třpytivé šperky, odhaluje ženu, která více než kdy jindy bere sebeprezentaci jako nedílnou součást své veřejné identity.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Reakce Kendall Jenner na zvěsti o plastické chirurgii rozdělila fanoušky.
Article suivant
„Tak elegantní“: Jennifer Lawrence v odvážných šatech přitahuje pozornost

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Thajská idolka šokovala své fanoušky odhalením, že je ve vztahu se ženou.

V Thajsku, stejně jako jinde v Asii, zůstává milostný život idolů (neboli „idolů“, anglický termín používaný v Japonsku)...

„Tak elegantní“: Jennifer Lawrence v odvážných šatech přitahuje pozornost

Jennifer Lawrence zvládla umění červeného koberce jako jen málokterá herečka její generace. Za film "Die My Love", který...

Reakce Kendall Jenner na zvěsti o plastické chirurgii rozdělila fanoušky.

Kendall Jenner tvrdí, že nikdy nepodstoupila plastickou operaci obličeje, přiznala pouze dvě aplikace „baby botoxu“, ale tento postoj...

Margot Robbie si ve 35 letech troufá nosit šaty s „plastickým“ efektem

V předvečer netrpělivě očekávaného uvedení filmu „Bourky na hůrkách“ s Emerald Fennell se Margot Robbie opět dostává na...

Lara Raj svým plážovým vzhledem rozzářila Maledivy

Lara Raj, členka americké skupiny KATSEYE, září na Maledivách sérií outfitů, které z ní dělají perfektní ikonu dovolené....

V 58 letech se Pamela Anderson vrací ke svým ikonickým blond vlasům.

Pamela Anderson začíná rok 2026 návratem ke svým kořenům – doslova i obrazně. Po několika měsících nošení měděných...

© 2025 The Body Optimist