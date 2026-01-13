V červených šatech Jennifer Lopezová ukazuje svou „taneční“ stránku.

V červených šatech Jennifer Lopez plně odhaluje svou showgirl stránku a předvádí jeden z nejúžasnějších outfitů víkendu před Zlatými glóby 2026. Znovu dokazuje, že dokonale ovládá hollywoodské kódy a vyvažuje eleganci a showmanství.
Červené šaty určené pro představení
Pro večírek Vanity Fair x Amazon MGM Studios, který se konal v baru Bar Marmont v Los Angeles, se Jennifer Lopez rozhodla pro dlouhé, korálky zdobené červené šaty s bandeau topem a sukní, které decentně odhalovaly její postavu. Korzet zdůrazňoval její pas, zatímco korálky a průsvitné panely umocňovaly efekt tanečnice, připomínající elegantní kostým z kabaretní revue.
Okouzlující detaily: kožešina, šperky a make-up
Zpěvačka si k outfitu přidala krátkou červenou bundu z umělé kožešiny a sametovou kabelku, aby zdůraznila divadelní nádech outfitu. Její karamelové vlasy byly upravené do objemných loken, které doplnila sytě vínovou rtěnkou a třpytivým chokerem, který jejímu dekoltu dodal nádech světlého světla.
Módní vzkaz po bouřlivém začátku roku
Tato prezentace přichází v době, kdy se Jennifer Lopez připravuje na moderování Zlatých glóbů v roce 2026, a to i přes to, že nezískala nominaci za svou uznávanou roli ve filmu „Polibek Spider-Woman“. Na pozadí svého nyní již dokončeného rozvodu s Benem Affleckem se zdá, že používá módu jako prohlášení: prohlášení nezávislé ženy, která je vždy v centru pozornosti a má svůj image pod kontrolou.
Toto vystoupení v červených korálkových šatech nakonec potvrzuje, že Jennifer Lopez je skutečnou moderní tanečnicí, schopnou proměnit jednoduchou akci před Zlatými glóby v malou podívanou. Její vzhled, kombinující průsvitné látky, kožešiny a třpytivé šperky, odhaluje ženu, která více než kdy jindy bere sebeprezentaci jako nedílnou součást své veřejné identity.