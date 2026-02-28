Search here...

„Jsi úžasná“: Fotografie této americké herečky v Thajsku vyvolávají rozruch

Anaëlle G.
@victoriajustice/Instagram

Victoria Justice, bývalá hvězda amerického sitcomu „Victorious“, nedávno rozvířila sociální sítě svými fotografiemi z dovolené na ostrově Koh Samui v Thajsku. S jednoduchým popiskem „Koh Samui 🌺🩵✨🍉🥥🌴“ si kolotoč fotografií, na kterých oslavuje svou přirozenou záři u nekonečného bazénu, získal přes 250 000 lajků.

Nekonečný bazén Paradise

Na hlavním snímku pózuje americká herečka a zpěvačka a skladatelka u tyrkysového bazénu. Pak oblečená v barevném pruhovaném oblečení a volné bílé košili, s vlasy staženými do vysokého drdolu a slunečními brýlemi, popíjí drink a její zlatá manikúra a jemné náušnice dotvářejí tento elegantní dovolenkový look.

V příspěvku se střídají výhledy na pláž při západu slunce, barevná thajská jídla, exotické džusy a uvolněné pózy. Od nedotčené pláže až po kokosové palmy, Victoria zachycuje podstatu tropického luxusu a zároveň zůstává autentická a zářivá.

Fanoušci v naprostém úžasu

Jeden fanoušek chválí „dokonalost bazénu, mořský vánek a klidné sebevědomí“. Reakce se hrnou: „Děláte Thajsko ještě krásnějším!“ , „Žiji zástupně!“ , „Vznešené!“ Další se přidávají: „Tohle světlo je neskutečné“, „Vypadá to jako živoucí pohlednice“, „Jak se ti daří být tak zářivá?“ Příspěvek zaplavují emotikony slunce, vln a srdce, zatímco fanoušci se již dožadují tajné adresy vily a značky jejího dvoupokojového bytu.

Během několika hodin získaly fotografie Victorie Justice tisíce lajků a sdílení. Někteří ji popsali jako „ztělesnění slunečního svitu“, zatímco jiní chválili její „nenucenou, přirozenou eleganci“. S tyrkysovými odlesky, zlatou pletí a klidným úsměvem se zdálo, že snímky zastavují čas.

Victoria Justice brilantně propojuje seriály, hudbu a spontánní momenty na pláži. Tyto thajské snímky připomínají její „nadčasové kouzlo“, které stále okouzluje diváky.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Penélope Cruz v 51 letech rozzářila Londýn v sošných černých šatech

