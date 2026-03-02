Ve svých 52 letech Kate Moss potvrzuje svůj status modelingové ikony na mole.

Léa Michel
@charlottetilbury/Instagram

Britská supermodelka Kate Moss se po 30 letech triumfálně vrátila na přehlídkové molo Gucci během milánského týdne módy. Ztělesňovala kolekci „Look 83“ a prošla se v třpytivých černých šatech, které spojovaly eleganci haute couture s moderním stylem a opět dokázaly její status dokonalé múzy.

Velkolepý návrat

Kate Moss elektrizovala publikum v třpytivých černých šatech od Gucciho s elegantní a sofistikovanou siluetou zepředu: dlouhé rukávy, vysoký výstřih a splývavé splývání. Skutečný „módní šok“ byl vzadu: hluboký výstřih, který odhaloval její pleť a přitahoval pozornost všech, když se otočila. Tento otvor, zdůrazněný jemným třpytem látky pod světly reflektorů, proměnil Mossinu chůzi v divadelní představení.

Ikonický detail

Vrcholem přehlídky byl nostalgický detail: tenký ramínek vysoko na bocích, zdobený propleteným logem „GG“ z leštěného stříbrného kovu. Tento znovuobjevený „velrybí ocas“ – odkaz na archivy prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století – dodal šatům moderní a rebelský nádech a zároveň oslavil dědictví módního domu Gucci. Diskrétní rozpark vzadu umožňoval ladnou chůzi, zatímco geometrické černé psaníčko a špičaté černé lodičky udržovaly celkový minimalistický vzhled šatů zaměřený na tento minimalistický vzhled.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený agenturou Kate Moss (@katemossagency)

Snadný styling od Kate Moss

Věrná své ikonické přirozené estetice, Kate Moss se chlubila volnými, rozcuchanými blond vlnami, jako by je vítr válel, a minimalistickým růžovým líčením, které zdůrazňovalo její rysy. Tato kosmetická volba podtrhla myšlenku, že elegance nepotřebuje přehánění: stačí šaty a postoj.

Navíc tato přehlídka nebyla jen cameo rolí: byla oslavou dlouholetého vztahu mezi Kate Moss a Gucci, kde se klasické a trendy prvky mísí a vytvářejí nadčasové kousky. Kate Moss zdaleka není „nostalgickou hostující hvězdou“, ale ukazuje, že věk je jen číslo.

Těmito šaty od Gucci Kate Moss nejen potvrdila svůj status ikony: potvrdila ho s mistrovskou silou, 30 let po svém debutu na molech tohoto domu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Madonna v krajce zažehla milánský týden módy
Article suivant
Toto překvapivé video od Rihanny by mohlo velmi dobře potvrdit její velký hudební comeback.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Toto překvapivé video od Rihanny by mohlo velmi dobře potvrdit její velký hudební comeback.

Mohla by se Rihanna po letech věnovaných svým značkám a rodinnému životu vrátit do hudební scény? Video, které...

Madonna v krajce zažehla milánský týden módy

Madonna opět dokázala, že je „královnou stylu“, když se ohromujícím způsobem objevila na přehlídce Dolce & Gabbana podzim/zima...

„Jsi úžasná“: Fotografie této americké herečky v Thajsku vyvolávají rozruch

Victoria Justice, bývalá hvězda amerického sitcomu „Victorious“, nedávno rozvířila sociální sítě svými fotografiemi z dovolené na ostrově Koh...

Penélope Cruz v 51 letech rozzářila Londýn v sošných černých šatech

Španělská herečka Penélope Cruz, která momentálně propaguje film „Nevěsta!“ režisérky Maggie Gyllenhaal, rozzářila londýnské ulice velkolepou kreací od...

Serena Williamsová září na vzácném videu se svou dcerou v šatech.

Serena Williamsová nedávno sdílela na Instagramu video s dvěma outfity a sladkým momentem se svou nejmladší dcerou Adirou...

Adriana Lima svým „přirozeným“ vzhledem zapaluje sociální média

Adriana Lima, brazilská modelka a slavná ambasadorka značky Victoria's Secret, nedávno způsobila senzaci instagramovým příspěvkem s názvem „Únor...