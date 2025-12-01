Search here...

Anya Taylor-Joy oslňuje ve zlatých šatech na červeném koberci

Screen extrait du film « The Menu »

Britsko-americká herečka Anya Taylor-Joy, členka poroty 22. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Marrákeši, nedávno druhý den zaujala publikum zlatými šaty od Diora. Tato na míru vyrobená kreace zdůraznila její postavu na marockém červeném koberci.

Mistrovská tvorba od Diora

Metalicky zlaté šaty s rozevlátými záhyby a bez rukávů dokonale obepínaly hereččinu postavu. Oblečené druhý den festivalu evokovaly téměř tekutou plynulost pohybu, zatímco květinové detaily zdobící živůtek dodaly celkovému vzhledu nádech jemnosti a noblesy.

Okouzlující a elegantní vlasy a make-up

Anya Taylor-Joy zvolila elegantní vysoký drdol, který zdůrazňoval její diamantové náušnice ve tvaru ptačích křídel, zatímco její tmavý kouřový make-up zdůrazňoval její magnetický pohled. Tento naprosto okouzlující vzhled doplňoval lesk šatů a v záři světel jí dodával podobu starověké bohyně.

V srdci prestižní poroty

Anya Taylor-Joy, členka poroty, které předsedal jihokorejský režisér a scenárista Bong Joon-ho, spolu s americkou herečkou Jennou Ortegovou a francouzskou režisérkou a scenáristkou Julií Ducournau, ozdobila 22. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Marrákeši. Ocenění získala také americká herečka, režisérka a producentka Jodie Foster a mexický režisér, scenárista, spisovatel a filmový producent Guillermo del Toro. Její vystoupení potvrdilo její status módní a filmové ikony.

Tímto oslnivým zjevem Anya Taylor-Joy opět potvrzuje svůj vliv na mezinárodní módní scéně. Díky svému bezchybnému stylu a prominentní pozici v porotě se herečka etablovala jako jedna z nejvýraznějších postav letošního Mezinárodního filmového festivalu v Marrákeši. Její výkon, směs elegance, modernity a charisma, nepochybně zůstane jedním z vrcholů letošního červeného koberce.

