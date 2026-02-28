Search here...

Penélope Cruz v 51 letech rozzářila Londýn v sošných černých šatech

Anaëlle G.
@penelopecruzoficial/Instagram

Španělská herečka Penélope Cruz, která momentálně propaguje film „Nevěsta!“ režisérky Maggie Gyllenhaal, rozzářila londýnské ulice velkolepou kreací od Jacquemus z kolekce podzim 2026. Tyto malé černé šaty s hlubokým výstřihem a sukní z roztřepených stuh zdůraznily její postavu.

Tvorba pro podzim 2026

Penélope Cruz měla na sobě přiléhavé body s dlouhým rukávem, lemem z potrhaných stuh, které vlaly s každým krokem, a výrazným kulatým výstřihem. Sofistikovaný vzhled doplňovaly elegantní perlové náušnice s lustry a minimalistické černé lodičky, zatímco její ikonickou tvář rámoval nový asymetrický mikádo s ofinou sčesanou na stranu.

Značkový bronzový kouřový make-up

Penélope Cruz zvolila intenzivní vzhled: grafická černá oční linka, duhové bronzové oční stíny a matné růžové rty v tělové barvě, které zdůraznily její ikonické oči ve tvaru laně. Oscarová herečka opět předvedla své absolutní mistrovství v nadčasové eleganci.

Triumfální propagace filmu "Nevěsta!"

Tato cesta do Londýna je součástí propagačního turné k filmu „The Bride!“, velmi očekávanému projektu, který následuje po jejích nedávných úspěších. Penélope Cruz potvrzuje svůj status nadčasové módní ikony a bez námahy spojuje avantgardní haute couture s přirozenou eleganci.

Její magnetická přítomnost nakonec přesahuje generace a připomíná nám, proč je jednou z největších hvězd světové kinematografie, schopnou rozzářit jakýkoli červený koberec.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Serena Williamsová září na vzácném videu se svou dcerou v šatech.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Serena Williamsová září na vzácném videu se svou dcerou v šatech.

Serena Williamsová nedávno sdílela na Instagramu video s dvěma outfity a sladkým momentem se svou nejmladší dcerou Adirou...

Adriana Lima svým „přirozeným“ vzhledem zapaluje sociální média

Adriana Lima, brazilská modelka a slavná ambasadorka značky Victoria's Secret, nedávno způsobila senzaci instagramovým příspěvkem s názvem „Únor...

Na červeném koberci tato herečka porušuje pravidla ležérním detailem

Na červeném koberci jsou outfity často pečlivě plánovány. Na udílení cen César v roce 2026 se francouzská herečka...

Ceny César 2026: Isabelle Adjani vyzývá muže, aby se „postavili za ženy“

26. února 2026 v Olympii Isabelle Adjani vytvořila jeden z nejpamátnějších momentů51. ročníku udílení cen César tím, že...

Tato herečka se ve svých 38 letech otevřeně vyjadřuje o svých potížích s kojením a o tom, jak těžké je být novou matkou.

Americká herečka, zpěvačka, skladatelka, spisovatelka, stylistka a producentka Hilary Duff otevřeně hovoří o svých problémech s kojením, tématu,...

Tato zpěvačka, která se v živém vysílání stala terčem rasistických poznámek, se ocitá v centru kontroverze.

Francouzský spisovatel a vydavatel Richard Millet způsobil 23. února 2026 v pořadu „L'Heure des profesionálů“ na CNews pozdvižení...

© 2025 The Body Optimist