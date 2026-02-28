Penélope Cruz v 51 letech rozzářila Londýn v sošných černých šatech

Španělská herečka Penélope Cruz, která momentálně propaguje film „Nevěsta!“ režisérky Maggie Gyllenhaal, rozzářila londýnské ulice velkolepou kreací od Jacquemus z kolekce podzim 2026. Tyto malé černé šaty s hlubokým výstřihem a sukní z roztřepených stuh zdůraznily její postavu.
Tvorba pro podzim 2026
Penélope Cruz měla na sobě přiléhavé body s dlouhým rukávem, lemem z potrhaných stuh, které vlaly s každým krokem, a výrazným kulatým výstřihem. Sofistikovaný vzhled doplňovaly elegantní perlové náušnice s lustry a minimalistické černé lodičky, zatímco její ikonickou tvář rámoval nový asymetrický mikádo s ofinou sčesanou na stranu.
Značkový bronzový kouřový make-up
Penélope Cruz zvolila intenzivní vzhled: grafická černá oční linka, duhové bronzové oční stíny a matné růžové rty v tělové barvě, které zdůraznily její ikonické oči ve tvaru laně. Oscarová herečka opět předvedla své absolutní mistrovství v nadčasové eleganci.
Triumfální propagace filmu "Nevěsta!"
Tato cesta do Londýna je součástí propagačního turné k filmu „The Bride!“, velmi očekávanému projektu, který následuje po jejích nedávných úspěších. Penélope Cruz potvrzuje svůj status nadčasové módní ikony a bez námahy spojuje avantgardní haute couture s přirozenou eleganci.
Její magnetická přítomnost nakonec přesahuje generace a připomíná nám, proč je jednou z největších hvězd světové kinematografie, schopnou rozzářit jakýkoli červený koberec.