Madonna v krajce zažehla milánský týden módy

Madonna opět dokázala, že je „královnou stylu“, když se ohromujícím způsobem objevila na přehlídce Dolce & Gabbana podzim/zima 2026/2027 během milánského týdne módy. Seděla v první řadě a celou událost oslnila v krátkých černých krajkových šatech, které byly zároveň gotické a neuvěřitelně haute couture.

Krajkové šaty s gotickými akcenty

Pro tuto příležitost Madonna zvolila černé krajkové šaty s korzetem. Šaty měly rozpark, který odhaloval černé punčocháče a černé lodičky s špičatou špičkou. Tato kombinace strukturovaného korzetu, jemné krajky a krátkého střihu vytvořila velmi decentní gotický vzhled, něco mezi budoárem a červeným kobercem.

Aby Madonna tento vzhled vyvážila, oblékla si přes něj přiléhavý černý kabát/sako, který nosila rozepnutý. Přesně tvarovaná ramena, střih na míru a délka kabátu dodaly nádech sofistikovanosti, jako by to bylo něco jako „couture brnění“. Černá kabelka přes ruku dotvářela tento celočerný vzhled, dokonale v souladu s DNA Dolce & Gabbana.

Doplňky, které dělají ten rozdíl: černé sluneční brýle a tyrkysové rukavice

Věrná svému image „nedotknutelné hvězdy“ měla Madonna v první řadě také velké černé sluneční brýle, které zdůrazňovaly její mystiku a ikonický status. Nejneočekávanějším detailem jejího outfitu však byly tyrkysové rukavice, které ostře kontrastovaly s celočerným kompletem. Tato zářivá, téměř divadelní volba barvy vnesla do jinak velmi tmavého vzhledu nádech rozmarnosti a modernity a zároveň zdůraznila její schopnost bořit pravidla jediným doplňkem.

Virální vystoupení, z první řady na Instagram

Madonna neudělala rozruch jen v showroomu: sdílela také video, na kterém se prochází po balkonu s výhledem na panorama Milána ve stejném oblečení. Popisek zněl jednoduše „Ciao Milano 🇮🇹“ – dost na to, aby vyvolal záplavu komentářů od jejích fanoušků, kteří byli nadšení z jejího návratu k estetice „korzetu a krajky“, která formovala její legendu.

S těmito malými černými krajkovými šaty, gotickým korzetem a tyrkysovými rukavičkami Madonna připomněla Milanovi, že zůstává skutečnou módní silou. Úspěšně se vrátila ke svým ikonickým zásadám – dramaticky černé, výrazné doplňky – a zároveň je přizpůsobila současnému klimatu. Výsledkem byl její vzhled, který vyvolal spoustu rozruchu, a to jak v první řadě, tak na sociálních sítích.

„Jsi úžasná“: Fotografie této americké herečky v Thajsku vyvolávají rozruch

