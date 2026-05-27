Claudia Schiffer oslavila 24. výročí svatby fotografií, která dojala její fanoušky

Dvacet čtyři let lásky a neutuchající pouto. U příležitosti výročí svatby s britským filmovým režisérem, scenáristou a producentem Matthewem Vaughnem sdílela německá modelka Claudia Schiffer starou fotografií, která dojala její fanoušky.
Pamětní fotografie z jejich svatby v roce 2002
25. května 2026 oslavila Claudia Schiffer 24. výročí svatby s Matthewem Vaughnem. U příležitosti této události sdílela na Instagramu nostalgickou fotografii z jejich svatby, která se konala v Anglii 25. května 2002. Na fotografii je pár, jak tančí a dívá se jeden druhému do očí, zatímco je hosté s láskou přihlížejí. „Dnes máme 24. výročí svatby!“ napsala Claudia Schiffer k příspěvku a k příspěvku přidala tři červená srdíčka.
Záplava zpráv z hvězd
Příspěvek rychle obletěl internet. V komentářích několik celebrit, včetně modelky Cindy Crawford a herečky Elizabeth Hurley, vřele poblahopřálo páru a popřálo jim k výročí. To potvrzuje, že jejich krásný příběh nadále inspiruje daleko za hranicemi jejich nejbližšího okolí.
Sdílením této něžné fotografie Claudia Schiffer nabízí svým fanouškům vzácný pohled do svého milostného příběhu. Je to krásný způsob, jak všem připomenout, že mimo pozornost reflektorů pravděpodobně upřednostňuje naplňující rodinný život.