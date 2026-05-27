Claudia Schiffer oslavila 24. výročí svatby fotografií, která dojala její fanoušky

Léa Michel
@claudiaschiffer / Instagram

Dvacet čtyři let lásky a neutuchající pouto. U příležitosti výročí svatby s britským filmovým režisérem, scenáristou a producentem Matthewem Vaughnem sdílela německá modelka Claudia Schiffer starou fotografií, která dojala její fanoušky.

Pamětní fotografie z jejich svatby v roce 2002

25. května 2026 oslavila Claudia Schiffer 24. výročí svatby s Matthewem Vaughnem. U příležitosti této události sdílela na Instagramu nostalgickou fotografii z jejich svatby, která se konala v Anglii 25. května 2002. Na fotografii je pár, jak tančí a dívá se jeden druhému do očí, zatímco je hosté s láskou přihlížejí. „Dnes máme 24. výročí svatby!“ napsala Claudia Schiffer k příspěvku a k příspěvku přidala tři červená srdíčka.

Záplava zpráv z hvězd

Příspěvek rychle obletěl internet. V komentářích několik celebrit, včetně modelky Cindy Crawford a herečky Elizabeth Hurley, vřele poblahopřálo páru a popřálo jim k výročí. To potvrzuje, že jejich krásný příběh nadále inspiruje daleko za hranicemi jejich nejbližšího okolí.

Sdílením této něžné fotografie Claudia Schiffer nabízí svým fanouškům vzácný pohled do svého milostného příběhu. Je to krásný způsob, jak všem připomenout, že mimo pozornost reflektorů pravděpodobně upřednostňuje naplňující rodinný život.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Tenistka Aryna Sabalenková září diamanty o hodnotě přes 200 karátů.
Article suivant
„Nejkrásnější tvář“: Plus size modelka Ashley Graham sdílí selfie, které vyvolává reakce

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Nejkrásnější tvář“: Plus size modelka Ashley Graham sdílí selfie, které vyvolává reakce

Ashley Graham sdílela na Instagramu selfie, které okamžitě vyvolalo vlnu nadšených reakcí. Je na něm v běžném prostředí,...

Tenistka Aryna Sabalenková září diamanty o hodnotě přes 200 karátů.

Na Roland Garros světová jednička Běloruská tenistka Aryna Sabalenková nezazářila jen svými tenisovými dovednostmi. Na svůj úvodní zápas...

V nečekaném outfitu tato tenistka vzbudila rozruch

Okouzlující černé šaty, třpytivě zlatý outfit: Naomi Osaka proměnila svůj vstup na kurt Suzanne-Lenglen v módní přehlídku. Na...

Jako herečka s nadváhou překvapuje senzačními přepracovanými vintage šaty

Americká herečka Gabourey Sidibe ví, jak proměnit obyčejný pracovní den ve stylový okamžik. Na Instagramu sdílela černý outfit...

V Egyptě tato britská modelka vzbudila rozruch svým ležérním vzhledem.

Britská modelka a herečka Rosie Huntington-Whiteley sdílela na Instagramu sérii fotografií pořízených během cesty do Egypta. Během této...

„Jsou rozkošní“: Demi Lovato sdílí fotografie se svým partnerem

Americká zpěvačka a skladatelka Demi Lovato okouzlila své sledující oslavou významného milníku ve svém osobním životě. U příležitosti...