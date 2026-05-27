Tenistka Aryna Sabalenková září diamanty o hodnotě přes 200 karátů.

Na Roland Garros světová jednička Běloruská tenistka Aryna Sabalenková nezazářila jen svými tenisovými dovednostmi. Na svůj úvodní zápas se pyšnila šperky vyrobenými na míru s více než 200 karáty drahých kamenů.

Aryna Sabalenková způsobila senzaci hned po svém vystoupení v prvním kole pařížského turnaje 26. května 2026. Čtyřnásobná grandslamová šampionka vstoupila na kurt ozdobena šperky na míru, které byly pro tuto příležitost navrženy na míru. Detail, který vyvolal tolik diskusí: celá sada se skládala z více než 200 karátů drahých kamenů, konkrétně z více než 200 karátů tmavě červených granátů a 23 karátů diamantů. Tato volba nebyla v žádném případě náhodná, protože tyto karmínové granáty byly speciálně vybrány jako pocta legendárním antukovým kurtům Roland-Garros.

Co se týče outfitu, Aryna Sabalenková zvolila polosplývavé vínově černé tenisové šaty Nike, bílé tenisky Nike a černé hodinky. Vzhled doplnila decentním, ale zářivým líčením, které zvýraznila červeným lakem na nehty, a blond vlasy staženými do elegantního drdolu – praktické i stylové zároveň. Navzdory teplotám přesahujícím 30 stupňů Celsia trvala na tom, že „necítí tíhu svých šperků“, a vysvětlila, že je pro ni důležité „cítit se krásně, aby mohla podávat lepší výkony“.

Tato sada šperků je dílem Material Good, luxusní značky šperků a hodinek se sídlem v New Yorku, jejíž je Aryna Sabalenková ambasadorkou. Jejich kreace měla na sobě již na Australian Open a US Open, ale tato konkrétní sada byla navržena speciálně pro pařížský turnaj. Na kurtu Aryna Sabalenková zvolila dva vrstvené náhrdelníky a pár náušnic. Hodnota jednotlivých kusů, které měla na sobě, se odhadovala na více než 110 000 dolarů (přibližně 85 000 eur), zatímco celková sada tří náhrdelníků měla hodnotu přibližně 148 000 dolarů.

Kromě estetické přitažlivosti tyto šperky rozhodně nezůstaly bez povšimnutí, a to z dobrého důvodu. Aryna Sabalenková je předvedla jen několik dní poté, co se etablovala jako vůdčí osobnost v hráčské kampani za lepší odměny v turnajích. Kontrast vyvolal reakce: hodnota šperků, které nosila na kurtu, převyšovala odměnu, kterou její soupeřka získala za porážku v prvním kole. Když byla Aryna Sabalenková dotázána na tento zjevný rozpor, odmítla jakoukoli spojitost mezi svými doplňky a jejím obhajobou práv hráček.

Aryna Sabalenková porazila Španělku Jessicu Bouzas Maneiro ve dvou setech 6:4, 6:2 a zajistila si tak postup do druhého kola. Vášeň šampionky pro drahokamy není nic nového. V posledních měsících se také objevila na nohou se svým impozantním zásnubním prstenem: její partner Georgios Frangulis ji v březnu požádal o ruku dvanáctikarátovým oválným diamantem obklopeným smaragdy – jejím oblíbeným kamenem – šperkem, jehož hodnota se odhaduje na zhruba milion dolarů.

Mezi šperky v hodnotě přes 200 karátů, poctou antukovým kurtům a „mimořádným“ zásnubním prstenem tak Aryna Sabalenková potvrdila, že hodlá zazářit jak svým stylem, tak i hrou.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
