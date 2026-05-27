V nečekaném outfitu tato tenistka vzbudila rozruch

Okouzlující černé šaty, třpytivě zlatý outfit: Naomi Osaka proměnila svůj vstup na kurt Suzanne-Lenglen v módní přehlídku. Na Roland-Garros její vzhled vyvolal stejnou měrou ovace jako kritiku.
Před zápasem prvního kola proti Němce Lauře Siegemundové vstoupila Naomi Osaka na kurt Suzanne-Lenglenové. Japonská hráčka se objevila zahalená v dlouhých černých šatech hodných červeného koberce, které navrhl švýcarský módní návrhář Kevin Germanier. Jakmile se dostala na pařížskou antuku, čtyřnásobná grandslamová šampionka si šaty svlékla a odhalila svůj zápasový outfit: třpytivý zlatý outfit.
Za něco málo přes hodinu překročilo video zveřejněné na oficiálních účtech turnaje na sociálních sítích 140 000 zhlédnutí a získalo přibližně 2 000 lajků. Naomi Ósaka, která není na grandslamových turnajích žádným nováčkem, se zdá, že si plně osvojila status módní ikony, který nyní sahá daleko za hranice sportu. S trochou humoru přiznala, že se při zkoušení šatů cítila jako „Eiffelova věž blikající o půlnoci“, a dokonce se obávala, že by odlesky slunce mohly rozhodčího rušit.
Ačkoli mnozí chválí jeho „kreativitu“, tato inscenovaná vystoupení nepřesvědčí každého. Stejně jako u předchozích vystoupení to někteří pozorovatelé vnímají jako „touhu vyvolat rozruch“ a debata o zacházení s hvězdami na okruhu se znovu objevila.
Není to poprvé, co Naomi Osaka vyvolala kontroverzi. Loni v lednu se na Australian Open objevila v Rod Laver Areně v plisovaných šatech přes široké bílé kalhoty a doplnila ji obrovským kloboukem se závojem a slunečníkem, což byl výsledek spolupráce s hongkongským návrhářem Robertem Wunem. Někteří tenisoví fanoušci to opět odsoudili jako „reklamní tah“.
Je důležité si uvědomit, že těla sportovkyň, stejně jako těla jakékoli jiné osoby, by se neměla stát předmětem debaty ani souzení. Volba oblečení Naomi Osaky je primárně formou osobního vyjádření. To, že se může zdát překvapivé v kontextu, jako je Roland-Garros, je způsobeno spíše zavedenými normami tenisu než touhou „provokovat“, být extravagantní nebo „vytvářet rozruch“. V konečném důsledku tyto outfity nemají žádný vliv na její sportovní výkon a pouze ilustrují jiný způsob zapojení se do kurtu.
Bývalá světová jednička, aktuálně šestnáctá Naomi Osaka, potvrdila svou formu na kurtu, když porazila Lauru Siegemundovou ve dvou setech (6-3, 7-6) a debutovala na pařížském turnaji. Toto vítězství přichází v klíčové době pro čtyřnásobnou grandslamovou šampionku, která se na pařížské antuce často trápí. Mělo by alespoň na chvíli umlčet kritiku, která se věnovala jejím dřívějším, často až příliš teatrálním, vstupům.
Naomi Osaka se na Roland Garros opět úspěšně představila v médiích, a to díky svým okouzlujícím šatům, zlatému outfitu a vášnivým debatám. A i když její volby nadále rozdělují názory, jedno potvrzují: na kurtu i mimo něj nenechává nikoho lhostejným.