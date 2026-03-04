„Velmi elegantní“: Deva Cassel působí nápadně

Francouzsko-italská modelka a herečka Deva Cassel, dcera Moniky Bellucci a Vincenta Cassela, rozzářila první řadu na přehlídce kolekce Dior podzim/zima 2026-2027 během pařížského týdne módy. Její outfit upoutal pozornost a potvrdil její status nové múzy značky.
Věrný stoupenec přepracovaného New Looku
V Tuilerijských zahradách se Deva Cassel usadila, aby ocenila kolekci navrženou Jonathanem Andersonem. Věrná Diorovi ztělesňovala ultramoderní verzi New Looku, který byl panu Diorovi tak drahý, a spojovala v něm dědictví a současný styl s nenucenou elegancí.
Elegantní a architektonické kancelářské oblečení
Měla na sobě modrou pruhovanou košili v kombinaci se sukní s páskem, která evokovala ikonickou strukturovanou architekturu Diora. Tato silueta v „kancelářském stylu“, koncipovaná jako nově pojatá uniforma, brilantně kontrastovala s volnějšími vzhledy na mole. Sebevědomý vzhled, profesionální i módní zároveň.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Jednomyslná reakce: „Velmi elegantní“
Na sociálních sítích a v tisku se hrnuly komplimenty: „Velmi elegantní“, „Naprostá parádnice“, „Dokonalá ambasadorka Diora“. Fanoušci chválili její schopnost nosit DNA Diora s neobvyklou lehkostí a zároveň jí vštípit svou moderní osobnost.
Deva, hvězda první řady Fashion Weeku
Deva Cassel, ležérně usazená v první řadě, předvedla, že vyniká stejně tak na mole jako divačka. Ve svých pouhých 21 letech se s jistotou pohybuje mezi módními přehlídkami a VIP pozvánkami a dokazuje, že její přirozené charisma z ní dělá pravidelnou návštěvnici vrcholů pařížského týdne módy.
S tímto výrazným vystoupením u Diora Deva Cassel předvádí bezchybný a stylový vzhled, který spojuje tradici a modernu. „Velmi elegantní“ ve svém typickém kancelářském oblečení potvrzuje svůj status nové francouzské ikony a ozáří Paříž světlem stejně nadčasovým jako New Look, který tak dobře nosí.