Kůže od hlavy až k patě: Kim Kardashian udává styl ve 45 letech

Naila T.
@kimkardashian/Instagram

Na oslavu 8. narozenin své dcery Chicago zvolila Kim Kardashian výrazný outfit: přiléhavé hnědé kožené šaty v kombinaci s nadměrným černým kabátem s páskem. Kontrast mezi „zimní strohostí“ a sebevědomým stylem.

Styl, který se neomlouvá

Zakladatelka značky SKIMS zvolila outfit, který vyjadřoval pocit sebevědomí, dalece odlišný od „očekávané“ diskrétnosti matek na rodinných akcích. S hlubokým výstřihem, přiléhavými šaty a sebevědomým držením těla zůstala Kim věrná své estetice bez ohledu na okolnosti. Dokázala, že člověk může být rodičem a přesto se na veřejnosti silně prosazovat – pokud by o tom ještě někdo pochyboval.

Online kritika, tichá reakce

Jak už to tak bývá, komentáře rychle zaplavily sociální média: od zesměšňování její postavy až po obvinění ze snahy „ukrást pozornost“, Kim čelila sexistickým a ponižujícím poznámkám. Nereagovala; její postoj hovořil za vše: nadále žila podle svých vlastních pravidel, aniž by se musela ospravedlňovat.

Kůže, její vizuální podpis

Kim Kardashian už několik let dělá z kůže ústřední prvek svého šatníku. Kombinézy, trenčkoty, monochromatické komplety… tento materiál prezentuje ve všech jeho variantách a vždy usiluje o vizuální soudržnost. Touto volbou vytváří silnou, rafinovanou a okamžitě rozpoznatelnou estetiku.

Obraz moderní matky

Kromě stylu zveřejněné fotografie ukazují pozornou a přítomnou ženu: blízké pouto s dcerou, společnou manikúru, něžné rozhovory na letišti… Kim boří stereotypy tím, že ukazuje „dvojí stránku“: oddané matky a ženy, která se svobodně vyjadřuje. Odmítá se přizpůsobit omezujícímu obrazu něžné a nenáročné matky.

V kontextu, kde jsou standardy týkající se postavy a očekávání související s věkem stále všudypřítomné, působí Kim Kardashian svým strukturovaným a asertivním vzhledem jako výmluvné prohlášení. Je to připomínka toho, že ženy mají právo na plnou existenci, aniž by se musely podřizovat diktátu „příliš mnoho“ nebo „nedostatek“.

Naila T.
Naila T.
Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
Selena Gomez se svými krátkými vlasy způsobuje senzaci vzhledem „Marilyn Monroe“.

