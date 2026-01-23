Kůže od hlavy až k patě: Kim Kardashian udává styl ve 45 letech

Na oslavu 8. narozenin své dcery Chicago zvolila Kim Kardashian výrazný outfit: přiléhavé hnědé kožené šaty v kombinaci s nadměrným černým kabátem s páskem. Kontrast mezi „zimní strohostí“ a sebevědomým stylem.
Styl, který se neomlouvá
Zakladatelka značky SKIMS zvolila outfit, který vyjadřoval pocit sebevědomí, dalece odlišný od „očekávané“ diskrétnosti matek na rodinných akcích. S hlubokým výstřihem, přiléhavými šaty a sebevědomým držením těla zůstala Kim věrná své estetice bez ohledu na okolnosti. Dokázala, že člověk může být rodičem a přesto se na veřejnosti silně prosazovat – pokud by o tom ještě někdo pochyboval.
Online kritika, tichá reakce
Jak už to tak bývá, komentáře rychle zaplavily sociální média: od zesměšňování její postavy až po obvinění ze snahy „ukrást pozornost“, Kim čelila sexistickým a ponižujícím poznámkám. Nereagovala; její postoj hovořil za vše: nadále žila podle svých vlastních pravidel, aniž by se musela ospravedlňovat.
Kůže, její vizuální podpis
Kim Kardashian už několik let dělá z kůže ústřední prvek svého šatníku. Kombinézy, trenčkoty, monochromatické komplety… tento materiál prezentuje ve všech jeho variantách a vždy usiluje o vizuální soudržnost. Touto volbou vytváří silnou, rafinovanou a okamžitě rozpoznatelnou estetiku.
Obraz moderní matky
Kromě stylu zveřejněné fotografie ukazují pozornou a přítomnou ženu: blízké pouto s dcerou, společnou manikúru, něžné rozhovory na letišti… Kim boří stereotypy tím, že ukazuje „dvojí stránku“: oddané matky a ženy, která se svobodně vyjadřuje. Odmítá se přizpůsobit omezujícímu obrazu něžné a nenáročné matky.
V kontextu, kde jsou standardy týkající se postavy a očekávání související s věkem stále všudypřítomné, působí Kim Kardashian svým strukturovaným a asertivním vzhledem jako výmluvné prohlášení. Je to připomínka toho, že ženy mají právo na plnou existenci, aniž by se musely podřizovat diktátu „příliš mnoho“ nebo „nedostatek“.