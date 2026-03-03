Toto vystoupení Teyany Taylor s dcerou taví srdce na sociálních sítích.

Na červeném koberci cen SAG Awards 2026 se každý rok objevuje spousta velkolepých outfitů. Tentokrát obzvláště vynikla americká zpěvačka, skladatelka, herečka a režisérka Teyana Taylor se svou dcerou.
Pozoruhodný příspěvek na udílení cen SAG
1. března se Teyana Taylor v Los Angeles zúčastnila udílení cen Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), kde byla nominována na cenu za nejlepší herečku ve vedlejší roli za film „One Battle After Another“. Pro tuto příležitost měla na sobě kreaci od Thoma Browna. Šaty se vyznačovaly grafickým patchworkovým vzorem v odstínech šedé a krémové na živůtku, zatímco sukně, pokrytá stříbrnými flitry, splývala do dlouhých růžových stuh, které tvořily dramatickou vlečku.
Vzhled doplnila výraznými šperky od Tiffany & Co. a také intenzivním make-upem kolem očí a tělovými rty, což odpovídalo tématu večera inspirovanému hollywoodskou elegancí 20. a 30. let 20. století.
Rue Rose, velmi speciální host
Vedle ní přitahovala stejnou pozornost jako samotný outfit její pětiletá dcera Rue Rose Shumpert. Holčička si před focením upravovala matčinu vlečku, což bylo spontánní gesto, které fotografy okamžitě potěšilo. Pod světle modrobílým pruhovaným kardiganem měla na sobě košili s límečkem ve stylu Petra Pana, k tomu tištěnou sukni a černé kotníkové boty. S úsměvem pózovala ruku v ruce se svou matkou a vyměňovala si s fotoaparáty vědoucí pohledy.
Sekvence široce sdílená online
Fotografie dua na červeném koberci se rychle rozšířily po sociálních sítích. Uživatelé chválili spontánnost okamžiku a zdůrazňovali něhu a radost, které byly během focení patrné. Během živého rozhovoru se Rue Rose dokonce krátce chopila mikrofonu, aby vyjádřila své štěstí z účasti na obřadu. Tento krátký zásah umocnil emoce kolem jejího vystoupení.
Rozhodující okamžik obřadu
Americká zpěvačka, skladatelka, herečka a režisérka Teyana Taylor, která již loni v lednu získala Zlatý glóbus, potvrzuje svůj vzestup ve světě filmu. Její vystoupení na udílení cen SAG Awards v roce 2026 bylo o to pozoruhodnější, že se rozhodla sdílet tento okamžik se svou dcerou.
Kromě ocenění a outfitů zůstane toto vystoupení jedním z nejdojemnějších momentů večera. Jednoduchý okamžik zachycený pod světly reflektorů, který rezonoval s publikem a roznítil sociální média.