V elegantních šatech tato ruská modelka přetváří svou siluetu

Ruská modelka Irina Shayk nedávno zažehla červený koberec na udílení cen Herec Awards 2026 ultra elegantními černými šaty, které dokonale respektovaly téma večera „Nové pojetí Hollywoodu 20. a 30. let 20. století“.

LBD s „extrémními“ řezy

Irina Shayk měla na udílení cen Herec Awards 2026 černé šaty bez ramínek, které jsou moderní reinterpretací klasických Malých černých šatů (LBD). Stažené v pase zdůrazňovaly postavu přesýpacích hodin, zatímco splývavá vlečka a hluboký střih do zádových partií jim dodávaly dramatický nádech ve stylu Jessicy Rabbit. Outfit doplňovaly volné černé operní rukavice a černé lodičky se špičatou špičkou, které umocňovaly sofistikovaný monochromatický vzhled těchto nově pojatých Malých černých šatů.

"Bombshellový" make-up a ohnivě rudé rty

Co se týče krásy, její uhlově černé vlasy splývaly s boční pěšinkou, rámovaly zářivou pleť, sluncem opálené tváře, grafickou oční linku a intenzivní kouřové oči. Vrcholem? Zářivé, jasně červené rty, které ostře kontrastovaly s celočerným outfitem a dodávaly nádech barvy a „starého Hollywoodu“, jaký se očekával od udílení cen Herec Awards 2026. Irina Shayk tak zvládla umění kontrastovat decentní oblečení s maximálním efektem krásy.

Věrný své estetice „temného dramatu“

Tento vzhled je v souladu s jejími nedávnými vystoupeními, například na galavečeru Pirelli Calendar 2026 v Praze, kde měla na sobě rolák s bočním výstřihem, rovněž v černé barvě. S odbarveným obočím, kouřovým líčením a sytě červenými rty Irina Shayk vyniká v tomto dokonalém „meziprostoru“ mezi avantgardou a hollywoodskou klasikou a dokazuje své mistrovské zvládnutí etikety červeného koberce.

Prohlášení o „mocném oblékání“

Návratem do 20. a 30. let 20. století v těchto architektonicky střižených šatech proměňuje Irina Shayk červený koberec ve své vlastní osobní přehlídkové molo. Doslova nově definuje svou legendární siluetu kombinací strukturovaného korzetu, elegantních výřezů a postoje divy. Tato módní volba potvrzuje její status modelky, která je schopna nosit jakoukoli kreaci s magnetickou sebedůvěrou.

Stručně řečeno, Irina Shayk nejen respektovala téma Hereckých cen 2026, ale povýšila ho na vyšší úroveň a ztělesnila živoucí ikonu znovuobjeveného hollywoodského stylu. Okamžik na červeném koberci, na který se bude vzpomínat ještě mnoho let.

Tváří v tvář kritice ohledně svého vzhledu reaguje tato herečka ze seriálu "Bridgerton" sebevědomě.

