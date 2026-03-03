Andie MacDowell, hrdá na své šedivé vlasy, přitahuje pozornost na týdnu módy

Léa Michel
Extrait de la série « The Maid »

Andie MacDowellová i nadále ztělesňuje nenucenou eleganci s novým účesem na milánském týdnu módy. Americká herečka a modelka všechny překvapila tím, že vyměnila své ikonické šedé lokny za vzdušný pompadour a zároveň předvedla sofistikovaný „power dressing“ look od Giorgia Armaniho.

Převratný vzdušný drdol

Andie MacDowell, obvykle věrná svým přirozeným stříbrným kudrlinám, zvolila strukturovaný vysoký drdol inspirovaný stylem pompadour s decentním objemem nahoře a jemnými vlnami po stranách. Tento vzdušný účes zdůraznil její prošedivělé vlasy a zároveň jemně rámoval její obličej. Tato volba zdaleka nezakryla šedivé vlasy, ale naopak je sofistikovaněji a moderněji zvýraznila.

Italský „power dresink“

Na přehlídce kolekce Giorgio Armani podzim/zima 2026 měla herečka na sobě nadměrné černé sako s hlubokým výstřihem a vycpanými rameny, které připomínalo 80. léta a sahalo do půli stehen, čímž vytvářelo uvolněnou, ale zároveň výraznou siluetu. Černá rozeta připnutá na klopě dodala tomuto obleku inspirovanému pánskou módou romantický nádech, zatímco kalhoty se širokými nohavicemi odhalovaly černé lodičky. Hnědá psaníčka a jemný stříbrný náhrdelník doplnily outfit elegantním dojmem.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Silvia Grilli (@silvia_grilli)

Minimální make-up a přirozený lesk

Andie MacDowell si sundala hranaté sluneční brýle a odhalila decentní make-up: rozmazané kouřové oči a zářivě růžový líčení na tvářích a rtech. Tato zářivá pleť zdůraznila její přirozenou krásu a dokonale doplnila její filozofii přirozených vlasů. Dokazuje, že elegance spočívá ve schopnosti experimentovat, aniž by se musela zříct šedivých kořínků.

Od „Dne svišťů“ po stříbrnou ikonu

Od doby, kdy se před několika lety pustila do šedivých vlasů, se Andie MacDowellová z nich stala svým poznávacím znamením a na mnoha červených kobercích se objevila v přirozených kudrnách. Tento milánský drdol však představuje stylový zlom: je to žena, která experimentuje, odvažuje se a nově definuje ženskost po šedesátce. Nedávno byla na galavečeru Hollywood Reporter k vidění v asymetrických proužcích a nadále vyniká v umění výrazného střihu.

Svým pompadour účesem a vzhledem od Armaniho Andie MacDowell znovu potvrzuje své postavení vzoru zralé a svobodomyslné elegance. Je hrdá na své šedivé vlasy a dokazuje, že v 67 letech není změna účesu kompromisem, ale oslavou – „silovým tahem“, který inspiruje všechny generace k přijetí vlastní krásy.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Po 26 letech se Gwyneth Paltrow v senzačních šatech nápadně vrací na červený koberec.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Po 26 letech se Gwyneth Paltrow v senzačních šatech nápadně vrací na červený koberec.

Po více než dvou desetiletích odloučení si pro svůj návrat zvolila velmi symbolický večer. Gwyneth Paltrow se hojně...

Demi Moore způsobila senzaci díky šatům z překvapivé látky

Na červeném koberci na udílení cen SAG Awards 2026 předvedly celebrity své nejodvážnější styly. Mezi nimi i Demi...

Na pláži tato herečka slaví své 50. narozeniny „au naturel“

Ali Larterová vyzařovala jednoduchost a autentičnost, když oslavila své narozeniny během slunečného výletu na Bahamy, a nechala se...

Sofía Vergara, která má na sobě korzet s leopardím vzorem, volí strukturovanou siluetu.

Sofía Vergara, nesporná ikona hollywoodské módy, i nadále okouzluje své fanoušky svými outfity, které spojují odvážnost a eleganci....

V 51 letech oslavuje Victoria Beckham Itálii v ikonických dlouhých šatech.

Britská stylistka, návrhářka a podnikatelka Victoria Beckham opět dokazuje, že ovládá umění nadčasové elegance. Na Instagramu nedávno sdílela...

„Nepoznali byste ji“: Demi Moore překvapuje novým účesem

Demi Moore, ikona ultra dlouhých, rovných vlasů, právě otřásla svým image „radikální“ proměnou vlasů, která všechny nechala beze...