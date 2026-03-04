Sydney Sweeney odhaluje nečekanou stránku ve videu, které vyvolává velký rozruch

Fabienne Ba.
@sydney_sweeney/Instagram

Sydney Sweeney, známá svými nezapomenutelnými rolemi ve filmu a televizi, nedávno získala pozornost z úplně jiného důvodu. Video, na kterém hraje fotbal, se stalo virálním na sociálních sítích a odhalilo nečekanou sportovní stránku herečky.

Sekvence, která rozdmýchává sociální média

Na snímcích sdílených online se Sydney Sweeney objevuje na fotbalovém hřišti s míčem u nohou. Daleko od červených koberců a filmových kulis herečka zaujímá dynamickou pózu, dovedně ovládá a s úsměvem odpaluje míč. Klip, který byl rychle sdílen na několika platformách, vyvolal četné reakce. Někteří uživatelé internetu vyjádřili překvapení nad objevením této její sportovní stránky, zatímco jiní chválili její pohodlí a energii.

Zveřejněním tohoto klipu herečka nabízí jiný pohled na svůj každodenní život. Bez sofistikovaných scén nebo prestižních kulis působí realisticky a soustředěně na svůj výkon. Tato jednoduchost do značné míry přispěla k online rozruchu. Video není jen virálním momentem, ale zdůrazňuje rozmanité zájmy herečky, která je často omezována na své role na plátně.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem L'Équipe (@lequipe)

Tichá vášeň pro sport

Ačkoli je Sydney Sweeney známá především pro své role v populárních seriálech jako „Euphoria“ a „The White Lotus“, již dříve hovořila o svém zájmu o fyzickou aktivitu. Před hereckou kariérou se věnovala několika disciplínám, včetně bojových sportů a aktivit vyžadujících disciplínu a vytrvalost. Toto nové video v této tradici pokračuje a naznačuje, že si pravděpodobně udržuje aktivní vztah ke sportu. Fotbal, týmový sport vyžadující koordinaci a strategii, zdůrazňuje méně medializovaný aspekt jejího života.

Širší trend mezi celebritami

Sydney Sweeney není jedinou celebritou, která se věnuje svým sportovním aktivitám i mimo oficiální akce. Mnoho osobností ze světa zábavy nyní sdílí momenty spojené s tréninkem, přátelskými soutěžemi nebo fyzickou rekreací. V případě Sydneyho Sweeneyho video slouží jako připomínka toho, že jeho cesta sahá daleko za hranice natáčení filmu.

S tímto sportovním vystoupením Sydney Sweeney potvrzuje, že i nadále překvapuje své publikum – jak na obrazovkách, tak na hřišti.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
