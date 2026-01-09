Search here...

Jennifer Aniston boří mýtus: Její skutečná barva vlasů vás překvapí

Jennifer Aniston, symbol „dokonalé“ kalifornské blondýnky od dob populárního amerického sitcomu „Přátelé“, právě učinila nečekané odhalení ohledně vlasů: je od přírody brunetka. Americká herečka, režisérka a producentka boří desetiletí starý mýtus.

„Je to všechno falešné!“: Nefiltrované odhalení

V propagačním videu pro její značku Lolavie se jí jeden fanoušek ptá: „Mohla by ses vrátit k tomu, abys byla brunetka?“ Jennifer Aniston bez váhání s úsměvem odpovídá: „Ale JÁ JSEM brunetka!“ Předvádí své ikonické dlouhé blond vlasy a dodává: „Všechno je to falešné.“ Její kamarádka Courteney Cox, která je s ní, to s humorem potvrzuje a ukazuje starou fotku Jennifer s tmavými vlasy: „Takhle doopravdy vypadá!“

Před Rachel, přirozenou brunetkou

Než Jennifer Aniston hrála Rachel Green v seriálu „Přátelé“ a zpopularizovala účes „The Rachel“ jako globální fenomén, nosila teplou, zářivou brunetku, což se od jejího současného vzhledu značně liší. Její typická blond barva je již více než 25 let ve skutečnosti barvou udržovanou v salonu. Herečka tuto proměnu plně přijímá: „Mnoho ikonických blondýnek, jako je Shakira nebo Brigitte Bardot, není od přírody blond. To je součást image.“

Barva, kterou si už odvážila nosit.

Není to poprvé, co se Jennifer Aniston objevila na plátně s hnědými vlasy. Ve filmu „Hrozní šéfové“ (2011) bojovala o to, aby si tuto barvu udržela, protože byla považována za příliš vzdálenou jejímu uhlazenému image. „Báli jsme se, že mi to nebude slušet,“ řekla tehdy. Je ironií, že to byla její přirozená barva vlasů.

Směrem k návratu k hnědé?

Když se Jennifer Aniston zeptali na možný návrat k původní barvě vlasů, upřímně odpověděla: „Mohla bych se vrátit k tomu, abych byla brunetka, ano.“ Toto prohlášení rychle rozpoutalo vlnu nadšení na sociálních sítích a mezi fanoušky krásy.

Tento coming-out o jejích přirozených vlasech zpochybňuje pečlivě kultivovaný veřejný obraz celebrit. Jennifer Aniston, dlouho vnímána jako archetyp hollywoodské blondýnky, nám připomíná, že žádná ikona není statická – a že za každým obrazem se skrývá realita, která je někdy zcela odlišná.

Miley Cyrus a její ostrá reakce na fotografa

