Tato herečka se ve svých 62 letech kritice vysmívá svým asertivním pohledem.

Francouzská herečka Philippine Leroy-Beaulieu se odmítá přizpůsobovat a nedávno to opět dokázala odvážným vzhledem, který někteří uživatelé internetu označili za „příliš provokativní“. Místo aby se kritikou zastrašila, proměnila ho ve feministický manifest ve prospěch svobody pro ženy všech věkových kategorií.
Vzhled, který boří stereotypy
Filipínka Leroy-Beaulieu, pozvaná na okouzlující událost – premiéru páté série seriálu Emily in Paris v pařížském hotelu Grand Rex, opět strhla pozornost svým okouzlujícím outfitem. Glam-chic šaty a holé nohy: herečka zvolila look, který oslavuje její tělo, a je daleko od „decentního“ obrazu, který se někteří snaží vnutit ženám nad 50 let. Na červeném koberci se hvězda seriálu Emily in Paris objevila s úsměvem, sebevědomím a dokonale ladicí s tímto okouzlujícím vzhledem, který boří věkové stereotypy.
Na sociálních sítích a v některých komentářích byly reakce rychlé. Od „příliš stará na to, aby se takhle oblékala“ až po „vulgární“ nebo „v jejím věku neslušná“ – tyto poznámky prozrazovaly smutně „běžný“ sexismus: ten druh, který toleruje půvab u dvacetiletých žen, ale odsuzuje ho, jakmile se objeví vrásky a šedivé vlasy. Během pouhých několika hodin se outfit Philippine Leroy-Beaulieu stal méně módním tématem a spíše drsnou připomínkou omezení, která stále tíží ženská těla.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
„Příliš stará“: kritiku, kterou odvádí s eleganci
Philippine Leroy-Beaulieu se zdaleka neomlouvá ani neospravedlňuje, ale raději se tomuto nepřátelství vyrovnává. V rozhovorech a v televizi pravidelně divákům připomíná, že žena se po padesátce nestane neviditelnou a že se v 62 letech nemá v úmyslu omlouvat za to, že je žádoucí a přitažlivá.
Tváří v tvář těm nejzlobivějším komentářům dává přednost ironii a odstupu před hněvem. Zdůrazňuje, že tyto poznámky odhalují především nepohodlí některých lidí s ženami, které se již nepodřizují očekávané poslušnosti. Tím, že odmítá sebecenzurovat, odhaluje rozpory těch, kteří by jí chtěli diktovat, jak by měla stárnout.
Feministka, která boří ageismus a sexismus
Philippine Leroy-Beaulieu je již několik let hlasitou a otevřenou feministkou, což ovlivňuje její výběr rolí a styl. Hovořila o tom, jak některé muže může znepokojovat její nezávislá osobnost, a uvedla, že často dávají přednost „poslušnějším“ ženám. Pro ni se tento odpor k ženské autonomii odráží i v kritice jejího vzhledu: žena, která se již nesnaží posilovat mužská ega, je znepokojivá.
Tím, že sebevědomě ukazuje své tělo a věk, nabízí jiný příběh ženy po šedesátce. Ani uzavřenou, ani karikaturní, ale silnou, elegantní a okouzlující, jako hrdinky, které ráda ztvárňuje. Její přítomnost na červeném koberci se tak stává rozšířením jejího závazku: dokázat, že neexistuje věková hranice pro pocit krásy a svobody.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Masivní veřejná podpora proti „machům“
I když se ozývají hlasité misogynní komentáře, zdaleka nereprezentují všechny reakce. Mnoho uživatelů internetu, fanoušků a diváků naopak chválí charisma a odvahu Philippine Leroy-Beaulieu. Pod příspěvky, které ukazují její vzhled, se hojně objevují obdivné zprávy: „Velkolepá“, „Příklad“, „Chtěla bych takhle vypadat v 62 letech“, „Posiluje tolik žen.“ Tato podpora potvrzuje, že její přístup rezonuje i mimo rámec kontroverze.
Stručně řečeno, Philippine Leroy-Beaulieu nabízí jiný pohled na svět všem, kterým se neustále říká, že po určitém věku musí být diskrétní. Její vzhled, který někteří považují za „příliš působivý“, se tak stává prohlášením: právo existovat naplno, zůstat okouzlující a zabírat prostor, ve 20, 40, 60 a více letech.