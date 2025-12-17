Search here...

„Už nebudu líbat ženy“: George Clooneyho intimní slib manželce šokuje

Extrait du film « Jay Kelly » (Netflix)

George Clooney nedávno prozradil, že končí se svými rolemi idola. Americký herec, režisér, scenárista a filmový producent, známý svými filmy jako „Ocean’s Eleven“ a „Intolerable Cruelty“, se domnívá, že jeho věk a osobní růst už tomuto typu role nestačí. Bylo to pečlivě uvážené rozhodnutí, učiněné po dohodě s jeho manželkou Amal Clooney.

Volba vedená věkem a klidem

Herec to potvrdil v rozhovoru pro Daily Mail : už se nevidí v rolích, kde by musel sdílet vášnivé polibky se svými ženskými kolegyněmi. „Snažím se následovat příklad Paula Newmana: ‚Dobře, už na obrazovce nebudu líbat holky,‘“ vysvětlil. George Clooney, který na obrazovce často ztělesňoval šarm a galantnost, uznává, že čas si vybral svou daň: „Když mi bylo 60, mluvil jsem se svou ženou a řekl jí: ‚Pořád můžu hrát basketbal s pětadvacetiletými, ale za 25 let mi bude 85.‘“ Herec se své kariéry nezříká; jednoduše ji přizpůsobuje „nové fázi svého života“.

Silné pouto s Amal Clooney

George Clooney, ženatý s mezinárodní právničkou Amal Alamuddinovou, je od roku 2014 ženatý a nikdy neskrýval její pozitivní vliv na jeho profesní i osobní volby. Společně vychovávají dvojčata Ellu a Alexandra. „Hodně jsme mluvili o rolích, které bych si ještě chtěl zahrát,“ svěřuje se. Jejich vztah nyní ztělesňuje v hollywoodském světě vzácnou stabilitu a upřednostňuje jednodušší život mimo záři reflektorů.

Život daleko od filmových placů a lesku

Clooneyovi opustili Los Angeles, aby se usadili v domě ve Francii, v klidném prostředí, kde jejich děti mohou vyrůstat bez tlaku slávy. „Bál jsem se, že v Los Angeles je budou vždy srovnávat s dětmi jiných celebrit,“ vysvětluje herec. Tento diskrétnější život mu umožňuje vychutnat si to, na čem skutečně záleží: rodinu, přírodu a svobodu vybírat si pouze ty projekty, které ho skutečně inspirují.

Stručně řečeno, George Clooney se zdá být na hony vzdálený klišé „hollywoodského playboye“. Jeho rozhodnutí už nelíbat své partnerky na obrazovce symbolizuje méně omezení než přirozený vývoj: hercovo přání zůstat věrný sám sobě.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
