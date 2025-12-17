Search here...

Madonnin syn ve svých 25 letech způsobuje senzaci v elegantní módní kampani.

Léa Michel
@roccoritchie/Instagram

Rocco Ritchie se prosazuje na nečekaných místech. S přirozenou lehkostí a dominantní přítomností se stává tváří moderní elegance. Jeho nedávná spolupráce s Giorgiem Armanim potvrzuje jednu věc: jste svědky zrodu osobnosti, která přesahuje pouhou slávu.

Jasné setkání mezi dědictvím a svobodou

Když si značka Armani vybrala Rocca Ritchieho, aby ztělesnil svou novou podzimní/zimní kampaň „That's So Armani“, volba šla daleko za hranice pouhé zvědavosti. Byl to jemný dialog mezi ikonickým módním dědictvím a rozhodně moderní individualitou. Rocco, syn Madonny a režiséra Guye Ritchieho, se mohl přizpůsobit prefabrikovanému obrazu. Místo toho si raději razí svou vlastní cestu s instinktivní a nespoutanou elegancí.

Armani v něm našel ideálního interpreta: někoho, kdo kódy nejen přehrává, ale v nich žije. Okamžitě cítíte pocit autenticity, jako by oblečení bylo navrženo tak, aby doprovázelo vnitřní pohyb, a ne aby zmrazilo postoj.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Giorgio Armani (@giorgioarmani)

Plynulé siluety pro eleganci v pohybu

Prostřednictvím objektivu fotografa Gorky Postigo představuje Rocco Ritchie pozoruhodně ucelenou šatní skříň. Obleky na míru volně splývají, střihy dýchají a látky – kašmír a jemná vlna – jemně obepínají tělo. Záměrně zdrženlivá barevná paleta zkoumá tmavě modrou, intenzivní černou a teplé čokoládové odstíny. Měkká saka, strukturované, ale lehké trenčkoty a smokingy nošené bez zbytečných tahů: každý kus zvýrazňuje postavu, aniž by ji omezoval. Objevíte eleganci, která oslavuje pohodlí, vyrovnanost a sebevědomí. Sofistikovanost zde nekřičí; vyjadřuje se klidem a sebejistotou.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Giorgio Armani (@giorgioarmani)

„Být umělcem a uměním“: sjednocená vize

Ve videu doprovázejícím kampaň se Rocco Ritchie podělil o svou definici elegance: být zároveň umělcem i dílem. Tato fráze, pronesená s britským přízvukem zděděným z londýnských let, dokonale vystihuje ducha značky Armani. Pak pochopíte, že tato spolupráce je založena na společné vizi: luxus není okázalost, ale postoj. Rocco se nesnaží zapůsobit. Vyzařuje tichou, téměř magnetickou přítomnost, která nám připomíná, že na precizním nošení oblečení záleží víc než na samotném oděvu.

Umělecká cesta, která obohacuje vlastní styl

Toto sebevědomí si buduje i mimo přehlídkové molo. Pod pseudonymem Rhed rozvíjí Rocco Ritchie osobní a politicky angažovanou tvorbu. V loňském roce v Miami vystavoval sérii s názvem „Pack A Punch“, inspirovanou Muay Thai (thajským boxem). Fyzický a expresivní přístup odhaluje silné spojení s tělem, energií a pohybem. Zde vnímáte soudržnost: stejná svoboda prostupuje jeho malbou, držením těla a způsobem, jakým ztělesňuje módu.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Rocco Ritchie (@roccoritchie)

Nová zralost, osobní i rodinná

Po letech poznamenaných medializovaným rodinným napětím se vztah mezi Roccem a jeho matkou zlepšil. Madonna nyní aktivně podporuje uměleckou kariéru svého syna a projevuje na sebe nestydatou hrdost. Toto harmoničtější prostředí zřejmě nabízí Roccovi prostor, který potřebuje k prosazení své identity, daleko od vnějších tlaků.

S písní „That's So Armani“ se Rocco Ritchie stal jednou z tváří nové generace: odvážné, mezinárodní a kultivované. Nejenže nosil Armaniho; žil s ním, transformoval ho a promítal ho do současnosti. A právě tato živá, pozitivní a ztělesněná elegance dělá ten rozdíl.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Kristen Stewart, která je osm měsíců vdaná za ženu, se sdílí cennou lekci, kterou se naučila.
Article suivant
„Už nebudu líbat ženy“: George Clooneyho intimní slib manželce šokuje

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Už nebudu líbat ženy“: George Clooneyho intimní slib manželce šokuje

George Clooney nedávno prozradil, že končí se svými rolemi idola. Americký herec, režisér, scenárista a filmový producent, známý...

Kristen Stewart, která je osm měsíců vdaná za ženu, se sdílí cennou lekci, kterou se naučila.

Osm měsíců poté, co Kristen Stewart řekla svému partnerovi, scenáristovi Dylanu Meyerovi, se otevřeně rozpovídala o svém životě...

Amanda Seyfriedová ve svých 40 letech září v „přirozeném“ vzhledu po boku Seleny Gomez

Amanda Seyfriedová opět dokazuje, že elegance a jednoduchost jdou ruku v ruce. Americká herečka se nedávno zúčastnila speciální...

Bývalá Miss Universe, které byla kritizována za „příliš krátkou“ sukni, prozrazuje důvod.

Iris Mittenaere, bývalá Miss Universe, vyvolala kontroverzi na okouzlující párty v Benátkách v polovině prosince 2025: její sukně,...

„Výborně, že jste to ukázala!“: Angelina Jolie ukazuje jizvy po mastektomii

Angelina Jolie se nikdy nebála kombinovat zranitelnost a aktivismus. Dvanáct let poté, co světu odhalila svou preventivní dvojitou...

Serena Williamsová přiznává, že se ve vrcholových sportech dlouho trápila s přijetím svého těla.

Serena Williamsová se ohlíží za svými prvními 15 lety jako profesionální tenistka a otevřeně sdílí výzvy, kterým v...

© 2025 The Body Optimist