„Vaše čtyřicítka je velmi krásný věk“: Gisele Bündchen prosazuje svobodnější krásu

Léa Michel
@gisele / Instagram

Gisele Bündchen ve svých 45 letech říká, že se blíží ke čtyřicítce s klidným a sebevědomým pohledem na svět. V rozhovoru pro Harper's Bazaar brazilská supermodelka vysvětluje, že toto období života představuje zlom v sebepojetí. Podle ní věk přináší určitou svobodu, zejména tváří v tvář vnějším očekáváním.

Cítit se autentičtěji skrze prožité zkušenosti

„Vítejte ve čtyřicítce – je to krásný věk,“ svěřuje se. Toto prohlášení odráží klidnější přístup k plynutí času, daleko od tlaků, které jsou s mládím v módním průmyslu často spojovány. Gisele Bündchen také zdůrazňuje, jak se její vnímání věku v průběhu let vyvíjelo: „Když jsem začala pracovat, bylo mi 14 a myslela jsem si, že každý nad 20 let je starý. Teď mi bude 46 a cítím se tak mladá.“

Gisele Bündchen vysvětluje, že dovršení čtyřicítky je doprovázeno větším porozuměním sobě samému. Popisuje ji jako období, které se vyznačuje obnoveným pocitem autenticity a menším společenským tlakem. „Dovršení čtyřicítky je období, kdy se začnete méně starat o určité věci, a to je velmi osvobozující,“ říká. Dodává, že tato fáze vám umožňuje znovu se zaměřit na to, co je podstatné: „Začnete se sami sebe ptát, co je pro vás skutečně důležité.“ Tento osobní vývoj je postupný proces. Gisele Bündchen vysvětluje, že se zkušenostmi je snazší stát si za svými rozhodnutími a cítit se dobře se svou identitou.

Duševní síla, která se buduje v průběhu času

Gisele Bündchen zdůrazňuje nejen vzhled, ale i důležitost duševní a emocionální pohody. Podle ní stárnutí umožňuje člověku rozvíjet určitou formu odolnosti tváří v tvář životním výzvám. „S věkem přichází síla a stabilita,“ vysvětluje. Věří, že každá zkušenost přispívá k budování pevného základu pro sebevědomý postup vpřed: „Chápete, že nic není konec světa. Všechno má své roční období, všechno pomíjí.“ Tato vize zdůrazňuje koncept krásy, který je více spjat s celkovou rovnováhou než s pouhým vzhledem.

Přístup ke kráse zaměřený na pohodu

Modelka trvá na tom, že vnější vzhled nelze oddělit od životního stylu. Zdůrazňuje důležitost péče o fyzické i duševní zdraví a zdůrazňuje, že celková pohoda ovlivňuje image, kterou člověk vytváří. „Nic nemůže nahradit vyvážený životní styl,“ tvrdí a zdůrazňuje roli odpočinku, fyzické aktivity a pozitivního prostředí. Zmiňuje také důležitost obklopení se inspirativními lidmi: „Kvalita vašeho života závisí také na kvalitě vašich vztahů.“

Vnímání krásy, které se vyvíjí s věkem

Když se Gisele Bündchen ohlédne zpět, věří, že čas umožňuje člověku rozvíjet klidnější vztah k vlastnímu obrazu. Domnívá se, že každá etapa života přináší nové příležitosti k osobnímu růstu. „S každou zkušeností přicházejí skvělé příležitosti k učení,“ vysvětluje a zdůrazňuje, že plynoucí roky přispívají k posílení sebevědomí.

Tím, že Gisele Bündchen prohlašuje, že „čtyřicátky jsou velmi krásný věk“, nabízí svobodnější pohled na krásu, založený na zkušenostech a sebepřijetí. Její svědectví ilustruje vývoj v diskurzu o stáří, kde se zralost a sebevědomí stávají ústředními prvky blahobytu.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Tato slavná modelka z 80. let, která má ve svých 64 letech, hovoří o tlaku „zůstat krásná".

