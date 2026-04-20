Pamela Anderson (58) oživuje tento džínový trend z prvního desetiletí prvního desetiletí 21. století.

Fabienne Ba.
@pamelaanderson / Instagram

Pamela Anderson se výrazně vrací se stylem pevně zakořeněným v džínové estetice a představuje siluetu s vysokým pasem, přiléhavou v bocích a stehnech a rozšířenou dole. Tento vzhled okamžitě evokuje ikonické džíny z prvního desetiletí 21. století. Herečka a módní ikona tak dokazuje, že minulé trendy si mohou uchovat veškerou svou sílu.

Návrat k „velmi střiženým“ džínům

Šaty, které má Pamela Anderson na sobě, se vyznačují střihem charakteristickým pro konec 90. let a začátek prvního desetiletí 21. století: velmi vysoký pas, dobře definované boky, přiléhavé nohavice a rozšířený spodní díl. Tato struktura zvýrazňuje siluetu tím, že výrazně zdůrazňuje křivky. Tato estetika, dlouho spojovaná s jejím image z 90. let, se nyní vrací s jinou interpretací: již ne jen jako generační symbol, ale jako kousek, který odráží cestu, identitu.

Střih zůstává věrný tomuto duchu, ale Pamela Anderson vzhled aktualizuje decentnějšími volbami: minimalistickým tričkem, teniskami místo vysokých podpatků a „přirozeným“ účesem. Tento kontrast odráží vývoj její image, přechod od „vysoce konstruované ikony“ k ženě, která prosazuje svůj styl s větší jednoduchostí.

Trend, který rezonuje se sociálními médii

Široké rozšíření této siluety inspirované rokem 21. století, a to jak na sociálních sítích, tak i při veřejných vystoupeních, zesiluje její dopad na mladší generace. Tyto mladší generace okamžitě rozpoznávají známé vizuální kódy, aktualizované pro dnešní vkus. Džínové značky zase následují tento příklad a nabízejí více střihů s vysokým pasem, přiléhavých a mírně rozšířených střihů, což dokazuje, že tento stylistický směr jde nad rámec pouhé nostalgie.

Návrat Pamely Anderson je v konečném důsledku více než jen návratem do první dekády 21. století. Ilustruje schopnost strukturovaného denimu překonat čas tím, že se znovu objeví. Sebevědomým návratem k těmto střihům Pamela Anderson nabízí moderní interpretaci zašlého stylu, kde postoj vítězí nad věkem a móda se stává plátnem pro osobní vyjádření.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
„V menopauze jsme odsunuty na vedlejší kolej“: 54letá herečka Amanda Peet sdílí svou zkušenost
Paris Hilton podrobuje svého bodyguarda důkladné zkoušce; video baví uživatele internetu.

