Modelka Irina Shayk (40) způsobila senzaci v dekonstruovaných světle růžových šatech.

Fabienne Ba.
@irinashayk / Instagram

Ruská modelka Irina Shayk shrnula svůj současný stav mysli v popisku: „Všude možně.“ Její instagramový karusel, kde propojuje městské outfity s jemnějšími momenty, odhaluje ženu, která k vytvoření nezapomenutelného módního momentu nepotřebuje specifický kontext.

Bledě růžové šaty, ústřední bod příspěvku

Irina Shayk nedávno na Instagramu sdílela kolekci nedávných a archivních fotografií s popiskem „Všude kolem…“, čímž svým sledujícím nabídla v jednom příspěvku nahlédnutí do různých nálad a stylů. Mezi snímky byl vysoce strukturovaný monochromatický editoriální look, uvolněný look v přiléhavé minisukni a uprostřed toho všeho fotografie, která upoutala pozornost všech: splývavé světle růžové šaty. Nestrukturované šaty – s volně splývavým řasením, odhalenými rameny a vzdušnou látkou, která spíše splývá s tělem, než aby ho definovala – evokují estetiku couture kousku nošeného s nonšalantní nedělní atmosférou.

Kontrast jako stylistický podpis

To, co dělá tento příspěvek tak silným, je právě kontrast stylů. Strukturované, vykrojené body s výraznými doplňky a redakčně nabitý vzhled je v téže obraznosti srovnán s lehkostí světle růžových šatů, což demonstruje všestrannost Iriny Shayk napříč styly. Dva vizuální světy, které jen málo umělců dokáže vykreslit tak přesvědčivě – a které Irina Shayk zobrazuje s očividnou lehkostí.

Dekonstruované šaty, trend současnosti

Volba těchto světle růžových šatů s úmyslně volnými liniemi odráží hlavní trend jara 2026: trend „anti-konstrukčních“ kousků, které odmítají strohé střihy ve prospěch organického splývání a nenucené lehkosti. Tato estetika oslovuje jak ty, které hledají svobodu v oblékání, tak i ty, které touží po nenucené eleganci.

Stručně řečeno, Irina Shayk nepotřebuje červený koberec, aby se ukázala. Dokazuje, že nejefektivnější styl je často ten, který se zdá být „bezvýznamný“.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
