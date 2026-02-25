Tento herec, který byl pro roli považován za „příliš tlustého“, radikálně změnil svou postavu.

Jihokorejský herec, zpěvák a tanečník Park Jihoon, který se proslavil dramatem „Slabý hrdina“, způsobil senzaci na tiskové konferenci k filmu „Muž, který žije s králem“. Režisér Jang Hang Jun přiznal, že při jejich prvním setkání váhal a shledal Jihoona „příliš zavalitým na to, aby hrál mladého, sesazeného krále s vyhublou postavou poznamenanou exilem“.
Přesvědčivý vzhled navzdory pochybnostem
Jang Hang Jun objevil Park Jihoona díky filmu „Slabý hrdina“, kde jeho ztvárnění zdánlivě křehkého, ale vnitřně silného protagonisty okamžitě evokovalo krále Danjonga, historickou postavu z dynastie Joseon. Během konkurzu však hercova postava – „kulatější, než bylo nutné“ – představovala problém: role vyžadovala „hubenou a omšelou“ postavu, vysvětluje jihokorejský režisér a scenárista Jang Hang Jun.
Navzdory těmto výhradám zvítězilo Park Jihoonovo charisma a syrový talent. „Jeho pohled a emocionální hloubka byly dokonalé,“ vysvětlil Jang Hang Jun, který toto odhodlání vnímal jako známku profesionality.
Tvrdí se drastický úbytek hmotnosti
Park Jihoon neváhal podstoupit kompletní proměnu: asi za dva a půl měsíce zhubl 15 kilo a dosáhl „křehkého a trýzněného vzhledu dospívajícího krále“. Tento výkon ohromil celý tým a režisér ocenil toto „odhodlání, které posiluje mou důvěru v něj jako herce“. Fanoušci, i když se někdy obávají o jeho zdraví, drtivou většinou tomuto osobnímu rozhodnutí tleskají. „Důležité je, že to bylo jeho rozhodnutí,“ říkají a obdivují jeho disciplínu pro tak fyzicky i emocionálně náročnou roli.
To ilustruje, jak daleko jsou herci někdy ochotni zajít, posouvat hranice, aby plně ztvárnili roli. Pokud tento závazek neohrozí jejich duševní a fyzické zdraví, je to v pořádku. Je však nezbytné zůstat ostražití: ztratit se v roli nebo projít extrémní změnou může mít trvalé následky. Vášeň a profesionalita musí být vždy mírněny opatrně.
Naprostá oddanost umění
Tato transformace je součástí korejské tradice, kde herci často posouvají své fyzické limity kvůli autenticitě – vzpomeňme si na případy jihokorejského herce a animátora Song Joong-kiho ve filmu „Vesmírní metaři“. Pro Park Jihoona je to klíčový krok k uznání ve filmu, po jeho televizních úspěších.
To ilustruje, kam až jsou někteří herci ochotni zajít, někdy až do bodu překvapení nebo dokonce znepokojení, aby plně ztvárnili roli. Jejich nasazení je obdivuhodné, ale zároveň slouží jako připomínka nutnosti stanovit si hranice: transformace pro umění je chvályhodná, pokud neohrozí fyzické nebo duševní zdraví.
Od „příliš velkého“ po „dokonalé ztělesnění“ krále Danjonga, Park Jihoon dokazuje, že talent a odhodlání vítězí nad prvním dojmem. Na konečný výsledek si budeme muset počkat až u filmu „Muž, který žije s králem“.