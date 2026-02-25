Tato fotbalová hvězda, obviněná z nošení „příliš mnoho make-upu“, reaguje na své hejtrry

Švýcarská fotbalistka Alisha Lehmann, která je na sociálních sítích velmi sledována, je pravidelně komentována jak kvůli svému vzhledu, tak kvůli svým výkonům. Švýcarská hráčka čelila kritice, že nosí „příliš mnoho make-upu“, a veřejně reagovala.
Opakující se komentáře o jejím vzhledu
Alisha Lehmannová, švýcarská reprezentantka a hráčka Aston Villy, je jednou z nejsledovanějších fotbalistek na světě na Instagramu. Její vysoká profilovost však vedla k velké online kritice, někteří uživatelé tvrdí, že nosí „příliš mnoho make-upu na profesionální hráčku“. Tyto komentáře byly široce zveřejňovány jak ve sportovním, tak i v mainstreamovém tisku.
Kromě otázky líčení tyto komentáře odrážejí širší debatu o roli image v ženském sportu. Na rozdíl od mužských protějšků jsou sportovkyně často hodnoceny nejen podle svého výkonu, ale také podle vzhledu, stylu oblečení a přítomnosti na sociálních sítích. V případě Alishy Lehmann její rozsáhlá online aktivita – kombinující sportovní obsah, komerční partnerství a osobnější příspěvky – toto dvojí vnímání podporuje: vnímání vrcholové sportovkyně a vnímání influencery.
"Jsem holka a ráda nosím make-up."
V rozhovoru pro talkSPORT se Alisha Lehmannová přímo vyjádřila ke kritice a prohlásila: „Jsem dívka a miluji líčení.“ Dodala, že její vzhled neměl na její hru žádný vliv a že nejdůležitější byl její výkon na kurtu. V dalších rozhovorech hráčka také vysvětlila, že chce zůstat věrná sama sobě navzdory vnějšímu soudu.
Několik pozorovatelů poukazuje na to, že tato kritika odráží přetrvávající stereotypy. Být upravený neubírá profesionální hráčce na jejích sportovních schopnostech. Naopak někteří tvrdí, že mediální pozornost věnovaná osobnostem, jako je Alisha Lehmann, pomáhá zvýšit viditelnost ženského fotbalu a přilákat nové publikum.
Osvědčená sportovní kariéra
Alisha Lehmannová, která trénovala ve Švýcarsku, hrála za několik evropských klubů, než se připojila k anglické lize. Hrála za Aston Villu a pravidelně reprezentuje švýcarský národní tým. Její přítomnost na sociálních sítích – s několika miliony sledujících – z ní dělá jednu z nejvýznamnějších osobností dnešního ženského fotbalu.
Tlak ze sociálních médií již reagovala a zopakovala, že se i nadále primárně soustředí na svou sportovní kariéru. Její výkony v klubu i reprezentaci dokazují její odhodlání na hřišti, bez ohledu na jakékoli soudy o jejím vzhledu.
Odhalující kontroverze
Kritika, které čelí, ilustruje širší debatu o očekáváních kladených na sportovkyně. Na rozdíl od mužských hráčů jsou ženy ve sportu často posuzovány jak podle svého výkonu, tak i podle vzhledu. Toto dvojí očekávání, které se u mužů vyjadřuje jen zřídka tak naléhavě, odráží stereotypy, které zůstávají hluboce zakořeněny v kolektivní představivosti.
V případě Alishy Lehmannové je tento tlak umocněn jejím počtem sledujících na Instagramu a značnou mediální publicitou, které se jí dostává, zejména díky jejímu působení v ženském týmu Aston Villa. Její online přítomnost, kde sdílí jak fotbalové momenty, tak i osobnější aspekty svého života, v očích některých stírá hranici mezi sportovním výkonem a veřejným obrazem.
Veřejnou reakcí na kritiku si hráčka prosazuje své právo sladit osobní vyjádření s požadavky sportovního výkonu. Připomíná všem, že být profesionálním sportovcem neznamená vzdát se své identity nebo sebeprezentace. Tento postoj přispívá k širšímu posunu v postojích, v němž sportovkyně požadují větší svobodu v udržování svého image, aniž by tím ohrozily svůj výkon na hřišti.
Alisha Lehmannová, která byla nakonec obviněna z „přílišného množství make-upu“ na hraní fotbalu, se rozhodla jasně odpovědět: její vzhled nedefinuje ani její talent, ani její odhodlání. Připomínka toho, že výkon a individuální svoboda nejsou neslučitelné – a to ani pod neustálým drobnohledem sociálních médií.